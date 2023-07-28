15 простых способов, которые помогут улучшить жизнь любого человека

Хорошая погода, не правда-ли?
Нечто подобное случалось в жизни у каждого. Человек понимает, что он «плывет по течению», понимает, что может сделать больше, но при этом «не высовывается». Но психологи точно знают, что есть 15 простых способов выбраться из «накатанной колеи» и улучшить свою жизнь.
1. Пробежка
Правильная привычка: «Пробежка».
Бег - это не только хорошо для любого человека, но и полностью бесплатно. Просто нужно купить хорошие кроссовки и выйти на улицу. Это также улучшит иммунную систему и может помочь сбросить вес.
2. Настроиться на позитивный лад
Правильная привычка: «Настроиться на позитивный лад».
Жизнь полна многочисленных ситуаций, связанных с негативом. Они могут привести к нерешительности, а также и создать хаос и чувство уныния или обреченности. Вместо того, чтобы «грузить самому себя», стоит посмотреть на эти ситуации с положительной стороны. Это поможет принять самое лучшее решение, при этом затратив меньше нервов.
3. Правило 20 минут
Правильная привычка: «Правило 20 минут».
В сегодняшнем мире все хотят быстро и оперативно получать новости. Люди возвращаются домой после длинного рабочего дня и погружаются в бессмысленные занятия, такие как Facebook, Reddit, телевизор и т. д. Большинство думает, что это отличные способы расслабиться. Это так, если подобное занимает минуты, а часы бесценного времени.
Вместо того, чтобы «прилипать» к телевизору, стоит найти двадцать минут, чтобы попробовать одно из следующих занятий: почитать книгу, написать статью или блог, заняться изучением иностранного языка. Если все это не подходит, нужно найти что-то, что будет способствовать личному и профессиональному росту.
4. Отказаться от сладкой газировки
Правильная привычка: «Отказаться от сладкой газировки».
Несмотря на том, что многим нравится вкус колы, любая газировка просто ужасна для человека. Если регулярно употреблять ту же колу, это чревато ожирением и повреждением почек. Стоит попытаться переключиться на чай или воду, которые имеют массу преимуществ для здоровья.
5. Пить воду
Правильная привычка: «Пить воду».
Гидратирование организма — это ключевое условие для здоровья. Тело состоит примерно на 60 процентов воды, поэтому питье воды помогает поддерживать такие функции организма как пищеварение и регулирование температуры тела. Это также помогает повысить метаболизм. Это вовсе не означает, что немедленно нужно начать пить воду литрами. Просто нужно носить с собой бутылку с водой.
6. Не ходить в магазин голодным
Правильная привычка: «Не ходить в магазин голодным».
Подобную ошибку допускают все, в основном, когда возвращаются с работы. В подобных ситуациях люди начинают действовать глупо и искать первое, чем можно заполнить желудок. Поход в продуктовый магазин на пустой желудок создает почву для того, что человек возвращается домой с просто «катастрофическими» покупками, которые состоят в основном из нездоровых закусок.
7. Начать больше читать
Правильная привычка: «Начать больше читать».
Точно так же, как телу нужны физические упражнениями, так же они нужны и мозгу. Чтение дает мозгу умственную тренировку, в которой он нуждается, чтобы поддерживать четкость и ясность мышления. Если кто-то не привык читать, ему стоит начинать с небольших коротких книг. К примеру, для начала отлично подойдут «Великий Гэтсби» и «Старик и море».
8. Научиться говорить «нет»
Правильная привычка: «Научиться говорить «нет»».
На самом деле, это сложно. Почти любой хочет, чтобы люди были счастливы, но иногда, если не сказать «нет», то это нанесет больше вреда, чем пользы. Если научиться делать это, то подобное поможет сократить уровень стресса в жизни.
9. Не ходить по улице и соцсетям одновременно
Правильная привычка: «Не ходить по улице и соцсетям одновременно».
Каждый день, все больше и больше людей, которые прогуливаются по улице, в это время копаются в телефоне в соцсетях. Это крайне опасно, поскольку при этом люди не смотрят, куда они идут.
10. Обязательно завтракать
Правильная привычка: «Обязательно завтракать».
Завтрак - самый важный прием пищи в течение дня. Когда человек просыпается, его тело лишено пищи и воды. Если пропустить завтрак, то это приведет к тому, что человек в начале рабочего дня будет голоден, что снизит его производительность и энергетический уровень.
11. Избавиться от негативного окружения
Правильная привычка: «Избавиться от негативного окружения».
В окружении любого человека есть люди, которые всегда недовольны тем, что он делает, жалуются на него, ноют, что он ничего не делает, да и просто никогда не говорят ничего хорошего ни про кого. Эти люди никогда не принесут никакой пользы и только будут «тянуть назад». Стоит общаться с людьми, которые более позитивны и которые хотят, чтобы их собеседник или друг достиг своих целей.
12. Жить по средствам
Правильная привычка: «Жить по средствам».
Все ненавидят большие счета за что-то. Также все ненавидят долги. А когда эти два пункта объединяются вместе, то они могут нанести огромный ущерб качеству жизни и повлиять на будущее. Деньги - это всегда большой стресс, и крайне важно жить по своим средствам, иначе можно столкнуться с большими неприятностями. Нужно создать бюджет, который позволит оплачивать счета и даст возможность экономить на будущее.
13. Просить о помощи
Правильная привычка: «Просить о помощи».
Каждый успешный предприниматель, врач, актер, да и кто угодно всегда получал какую-либо помощь от своих близких и семьи. Их поощряли, любили и поддерживали в том, что они хотели. Все, что нужно (и подобное нормально), это попросить помочь.
14. Прекратить жаловаться
Правильная привычка: «Прекратить жаловаться».
Если кому-то не нравится его ситуация, нужно изменить ее. Жалобы не приводят ни к чему хорошему, и только заставляют человека выглядеть ненадежным и непривлекательным для других. Нужно начать с пункта 2 и стать более оптимистичным. На самом деле, любой обнаружит, что все не так плохо, как кажется, и это по сути возможность учиться на каждом опыте.
15. Стремиться к лучшему
Правильная привычка: «Оставайтесь голодными, оставайтесь глупыми».
Это сказал Стив Джобс во время его знаменитой речи в Стэнфордском университете. Это действительно одна из величайших и вдохновляющих речей нашего времени. Нужно всегда стремиться к лучшему.
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