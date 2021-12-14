8 древних кладбищ, которые были найдены в наше время на строительных площадках

Казармы армии Адриана в Риме./ Фото: bingapis.com
Кости людей, которые жили в былые времена, часто находятся прямо под ногами ничего не подозревающих жителей городов, а об их могилах давным-давно забыли. Подобные старые захоронения иногда находят вновь, когда строят метро, здания или другие сооружения.
1. Казармы армии императора Адриана
Казармы солдат в римском метро./ Фото: europe-today.ru
Италия
При строительстве метро в Риме было найдено очень много раритетов, от дома II века, украшенного мозаикой и фресками, до 2300-летнего акведука. Станция Сан-Джованни, открытие которой планировалось в 2018 году, при ее строительстве «подарила» миру множество артефактов, таких как керамика эпохи Ренессанса и остатки сельскохозяйственного фонтана I века. Еще в 2016 году во время работ по расширению «Линии С» метро нашлись древние помещения.
Казармы II века с 39 комнатами, которые, вероятно, использовались армией императора Адриана, а также массовое захоронение с 13 скелетами. Мертвые, возможно, были членами элитной преторианской гвардии, т. е. телохранителями римского императора. Исследования продолжаются, хотя власти города планируют включить казармы в архитектуру станции. Ее дата открытия остается неопределенной, поскольку археологические находки продолжают замедлять ее строительство.
2. Могилы рабов под офисом в Нью-Йорке
Национальный монумент африканских могил./ Фото: archi.ru
США, Нью-Йорк
В 1991 году при строительстве федерального офисного здания было вскрыто захоронение колониальной эпохи в Нижнем Манхэттене. Могилы, датирующиеся 1690-ми годами, были идентифицированы как часть африканских захоронений, которые в XVII веке проводили за городской чертой. Свободные и порабощенные африканцы и афроамериканцы, которых запрещали хоронить на кладбищах «для белых», основали место для упокоения своих мертвых, на котором были погребены от 10 000 до 20 000 человек.
Сегодня на этом месте открыли Национальный монумент африканских могил, чтобы почтить память бывших рабов. Это не единственное кладбище для чернокожих, которое нашли в Нью-Йорке: второе африканское захоронение, датированное XVIII – XIX веками, расположено ниже парка Сары Д. Рузвельт на Нижнем Ист-Сайде; а в Восточном Гарлеме при строительстве автобусного депо обнаружили рабскую могилу XVII века.
3. «Чумная яма» в метро Лондона
Жертвы чумы в Лондонском метро./ Фото: europe-today.ru
Англия
Глубоко под Лондоном непрерывно кипит работа по расширению системы метро и пригородных железных дорог. Иногда при этом обнаруживаются напоминания из прошлого города и настоящие исторические сокровища. Наряду со средневековыми коньками и шаром для боулинга Тюдоров, археологи нашли две братские могилы. В одной из них покоятся 13 людей, которые, вероятно, умерли в XIV веке от Черной Смерти (ДНК их зубов все еще содержит чумную бактерию Yersinia pestis), а на более крупном участке нашли 42 скелета жертв Великой чумы 1665 года.
Изучение скелетов Великой чумы, раскопанных в 2015 году, аналогично выявило следы болезни в зубах. К счастью, все бактерии неактивны. Хотя такие «чумные ямы» встречаются далеко не первый раз, некоторые городские легенды утверждают, что Лондонский метрополитен зачастую приходилось пускать в обход чумных захоронений. Изучение этих мест показало, что умерших на самом деле хоронили с надлежащими обрядами. Тела были помещены в отдельные гробы, а не просто свалены в кучу, как в большинстве массовых захоронений.
4. Кладбище Первой Баптистской церкви
Одна из первых могил Филадельфии./ Фото: cbc.ca
США, Пенсильвания
Иногда при застройке люди переносят не все кладбище, а только надгробные камни, оставляя кости и гробы на месте (ведь кто поспорит с тем, что выкапывание мертвых обычно является неприятной работой). Именно так и случилось с кладбищем, найденным на строительной площадке на Арк-стрит в Филадельфии в марте 2017 года. Десятки гробов, которые были обнаружены, считаются частью кладбища Первой Баптистской церкви, основанного в 1707 году и предположительно перенесенного на Кладбище горы Мориа в 1859 году. Оказалось, что при переносе «забыли» более 100 человек. Впоследствии археологи обнаружили останки более 400 человек на данном участке.
5. Эллинки в метро Салоников
Эллинский золотой венок./ Фото: europe-today.ru
Греция
В 2013 году при строительстве метро в Салониках, Греция, обнаружили могилу женщины, погребенной около 2300 лет назад. Эллинка была погребена с венком в виде оливковой ветви, сделанном из золота. Удивительно, но это был не первый скелет, найденный во время строительства метро, который был коронован подобным образом. В 2008 году была обнаружена еще одна женщина-эллинка с четырьмя золотыми венками и золотыми серьгами в форме собачьих голов. Обнаружилось захоронение из-за прорыва канализационной трубы, при котором была разрушены часть могилы.
6. Тысячелетние кости Саскачевана
Древние кости на пути канадского трубопровода./ Фото: archi.ru
Канада
Во время рытья траншеи в 2013 году для газопровода в Саскачеване, Канада, подрядчик заметил фрагменты костей в почве, которые оказались человеческими остатками возрастом 1000 лет. Строительство было остановлено, чтобы археологи смогли осмотреть этот район. В конечном счете, трубопроводная компания проложила туннель глубже, чтобы не потревожить древние захоронения.
7. Обезглавленные викинги Дорсета
Черепа викингов посреди прокладываемой дороги./ Фото: cbc.ca
Англия
Около Уэймута в английском Дорсете при строительстве дороги в 2009 году была обнаружена массовая могила более 50 молодых людей. Все жертвы были зверски убиты, на их костях нашли следы от ударов острым оружием, а их головы были отрублены. В 2010 году исследователи идентифицировали их как викингов после того, как радиоуглеродный анализ датировал кости 910-1030 г.г. н.э., а в это время англичане столкнулись с захватчиками-викингами. Анализ изотопов в зубах также указывал на скандинавское происхождение. Из-за отсутствия одежды и того, что они умерли одинаковым способом, ученые предположили, что, скорее всего, викинги были казнены в плену.
8. Кладбище для неимущих и сумасшедших Чикаго
Психбольница округа Кук в Даннинге в конце 1800-х годов./ Фото: archi.ru
США, Иллинойс
На северо-западе Чикаго, в районе Даннинг раньше находились богадельни, приюты для неимущих и дома сумасшедших. Это место приобрело такую дурную славу, что местный судья в 1889 году объявил его «могилой для всего живого». На 8 гектарах участка также находилось кладбище для бедняков, бродяг и малоимущих. Кладбище было открыто в 1989 году во время строительства роскошных домов. Рабочие, которые укладывали трубы канализации, также обнаружили труп, настолько хорошо сохранившийся, что была видна даже его бородка. Тела были перемещены на новое кладбище.
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