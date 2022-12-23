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10 вещей, которые помогут выглядеть мужчине более представительно

Мы подготовили для Вас подборку вещей, которые помогут мужчинам выглядеть более представительно и создадут образ настоящего профессионала своего дела, который любит свою работу и умеет делать ее на отлично.

Кожаный ремень должен быть максимально простым и удобным, без названий брендов и ярких пряжек.

10 вещей, которые помогут выглядеть мужчине более представительно

Кожаный бумажник. Как правило, это первое, на что обращают внимание деловые партнеры. Здесь тоже уместна простота и элегантность, но куда главнее – функциональность. В нем должно быть достаточно места для визиток и карточек.

10 вещей, которые помогут выглядеть мужчине более представительно

Часы.
Если Вы пока не можете позволить себе дорогие и известные марки, остановите свой выбор на бюджетных вариантах – главное, чтобы сами они не смотрелись дешево.

10 вещей, которые помогут выглядеть мужчине более представительно

Сумку стоит подбирать к костюму, чтобы вместе смотрелось солидно.

10 вещей, которые помогут выглядеть мужчине более представительно

Галстук теперь можно носить повседневно, не только по особым случаям.

10 вещей, которые помогут выглядеть мужчине более представительно

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10 вещей, которые помогут выглядеть мужчине более представительно

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10 вещей, которые помогут выглядеть мужчине более представительно

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10 вещей, которые помогут выглядеть мужчине более представительно

Темные джинсы отлично подойдут для вечера пятницы, когда нужно и образ соблюсти, и иметь возможность расслабиться.

10 вещей, которые помогут выглядеть мужчине более представительно

Твидовый пиджак подойдет для холодов. С ним отлично смотрятся темные рубашки, коричневые ботинки и сумка через плечо.

10 вещей, которые помогут выглядеть мужчине более представительно

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