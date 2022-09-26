Как протестовала молодежь Казахстана против советской власти: Желтоксан-1986

По решению очередного пленума казахстанского ЦК 16 декабря 1986-го лидера республики Кунаева отправили на пенсию. Его место занял выходец из ульяновского обкома Колбин. Алма-атинскую общественность возмутило то, что новый лидер не имел ни малейшего отношения к Казахстану. И на следующий день протестовать против коммунистической власти вышла казахская молодежь. Те события остались в истории одним из первых масштабных митингов на территории СССР. В современном Казахстане беспорядки тех дней обросли легендами о сотнях убитых и замученных.
Последствия горбачевских инициатив
Поначалу за митингующих говорили транспаранты. /Фото: pbs.twimg.com
С именем избранного в марте 1985-го генсека Горбачёва народ связывал надежды на перспективное демократическое преображение. Михаил Сергеевич начал свою высокую миссию с зачистки партийных кадров, расставленных предшественниками. В неугодных оказался и 1-й секретарь ЦК Казахстана Динмухамед Кунаев. Его знали, как близкого соратника "дорогого Леонида Ильича". Найти весомый повод для избавления от заслуженного политработника Горбачеву помог соратник Кунаева Назарбаев - будущий первый президент. В ходе очередного съезда Компартии КазССР он жестко раскритиковал ситуацию в стране с проваленной экономикой, низким уровнем жизни и кумовством в каждой инстанции. Разумеется, упрек адресовался напрямую республиканскому лидеру. На последовавшее за разгромным докладом заседание Политбюро в Москве вождя казахских коммунистов уже не пригласили. 74-летний Динмухамед Ахмедович принял «черную метку» мудро, и после телефонной беседы с Горбачёвым добровольно подался на пенсию.
Заявление Кунаева удовлетворили единогласно, утвердив в виде готового решения кандидатуру Геннадия Колбина. Ульяновский секретарь обкома не имел к Казахстану никакого отношения. И понравилось это далеко не всем. Говорят, на должность метил Назарбаев, больше всех подходивший под республиканского управленца новой перестроечной формации. Но по одной из версий, в преемники его категорически не советовал сам Кунаев. Отсюда и предположение о том, что именно оскорбленный будущий елбасы поучаствовал в организации столичных протестов.
Подогретый национальный конфликт
Основную часть протестующих составили студенты.
Так сложилось, что Казахская ССР была единственной республикой, в которой титульная нация не представляла большинство. Из переписи-1989 следует, что казахов на тот момент насчитали не более 40 %. Русские повально населяли крупные города, а не владеющим русским языком аборигенам приходилось непросто. Межнациональный конфликт набирал обороты, и теме казахского национализма даже стали уделять внимание на партийных заседаниях. Спусковым крючком стала рекомендованная отставка Кунаева с приходом на его место чужака.
Оставалось только грамотно сыграть на антирусских настроениях и московской нерешительности. Причем справедливости ради нужно вспомнить, что за весь советский период этнические казахи всего дважды становились первыми лицами Казахстана. Собственно, Кунаев и Юсупов, которого чаще относят к уйгурам. Остальные же руководители происходили из славян. Но на волне межэтнической напряженности случилось то, что случилось. И события 17–18 декабря 1986-го, вошедшие в историю под названием «Желтоксан», возглавили череду кровавых этнических конфликтов в позднем СССР.
Разгон митинга и московский десант
Сегодня историю Желтоксана в Казахстане преподносят по-своему. /Фото: i.mycdn.me
С самого утра 17 декабря к алма-атинской площади Брежнева (ныне - Республики) потянулась молодежь. Они возмутились назначением Колбина, выражая свое негодование транспарантами: «Каждому народу — свой лидер!», «Мы против насильственного слияния!», «Ни одной нации — ни одной привилегии!» и т.п. Официальные сводки того дня утверждают, что в первые часы на площади достаточно мирно прогуливались пара сотен казахов. Но толпа росла, и протест превратился в многотысячный. Мирный характер мероприятия быстро перерос в агрессивные настроения, и компания студентов превратилась в толпу с арматурой и палками. Демонстранты инициировали стычки с оцеплением, давая отпор силовикам, попытавшимся вычленить активистов. В ход пошли камни, куски штукатурки и льда.
К вечеру мятежники решили штурмовать здание ЦК. После отражения этой попытки силовики начали очистку площади, что вылилось в массовую драку. К подавлению восстания местные власти привлекли и курсантов Алма-Атинского училища, вооружив их лишь саперными лопатками и дубинками. Решение о разгоне оказалось запоздалым. В Алма-Ате ждали прилета «московского десанта», представленного зампредседателем КГБ Бобковым, замминистром внутренних дел Елисовым и замом Генпрокурора СССР Сорокой. Только с прибытием делегации последовали решительные действия. Якобы столичные власти подняли свыше 20 тысяч военных, которых страховали 15 тысяч дружинников. И сдобрили эту увесистую армию десятками бронетранспортеров и пожарных машин. Операция по укрощению казахских националистов называлась «Метель – 1986». Из толпы были выдернуты около 700 активистов, которых вывезли из оцепления и изолировали за городом. К остальной толпе применялась вода из пожарных машин, которые закидывались камнями и палками.
Вскоре площадь опустела, но уже с рассветом протесты развернулись с новой силой несмотря на блокаду площади и контроль прилегающей местности. Структуры снова дали возможность толпе успокоиться, но, когда ожидаемого не последовало, предприняли меры. Силами милиционеров, ВВ-шников и армии площадь снова освобождали при поддержке бтр-ов и пожарной техники. Ночью неугомонная толпа попыталась контратаковать, но безуспешно. По официально информации за двое мятежных суток в окрестностях площади Брежнева погибли 2 человека. Правда, националисты приводили совершенно другие цифры, достигавшие 170 убитых. 99 мятежников попали на скамью подсудимых, а двоих даже приговорили к высшей мере наказания, так и не приведенную в исполнение. Со временем большую часть осужденных реабилитировали, а протестующих Желтоксана представили национальными героями независимого Казахстана.
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