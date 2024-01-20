Вещи в доме, которые не дают вам зарабатывать больше

Разбираемся, почему успех так и не приходит, и могут ли в этом быть виноваты беспорядок и неправильные вещи в доме.







Каждая вещь, которая хранится в нашем доме, несет определенную энергетику. Разбираемся, какие вещи негативно влияют на наше благосостояние, и срочно избавляемся от них.



Старые вещи

Разбитые и сломанные вещи

Вещи с «мертвой» энергетикой

Копилки и кошельки

Чужие вещи

У всех есть полка в шкафу, на которой хранятся давно ненужные вещи. Свитер, который вы носили в старшей школе? Горнолыжный костюм, хотя вы не увлекаетесь лыжами? Джинсы, которые вечно ждут похудения? Не давайте шанса этим вещам — избавьтесь от них. Когда вы отказываетесь от старой и ненужной энергии, то освобождаете место для чего-то нового и лучшего. Не бойтесь прощаться с вещами, которые когда-то давно вам были дороги — сейчас пользы они вам не принесут. Более того, вы можете выставить эти вещи на продажу в онлайн-сервисах, и они принесут дополнительный источник дохода. В общем, с радостью расставайтесь со старыми вещами, и вы даже не успеете заметить, как жизнь начнет меняться к лучшему.Через трещины и разломы распространяется негативная энергетика. Даже если у вас нет возможности купить новый столовый сервиз взамен старого — не расстраивайтесь. Главное — избавьтесь от предметов с повреждениями. Как бы вам ни было жалко, сколько бы раз вы ни пытались их починить — выбрасывайте, такие вещи не притянут в ваш дом деньги, а лишь оттолкнут их.В доме не должно быть искусственных цветов, даже сухоцветов. И тем более никаких подушек, ковров и мебели из шкуры убитых животных. Увядающие букеты, которые вам жалко выбросить, также подходят под эту категорию. Такие предметы декора лишь усиливают отток денег из дома и никак не способствует их привлечению, ведь «мертвая» энергия не уживается с быстрыми и энергичными денежными потоками.Собирать мелочь, а тем более хранить ее в больших количествах дома — плохая примета. Так, вы не сможете привлечь большие деньги в свою жизнь, довольствуясь звоном мелочи в кармане. Осмотрите дом на предмет не только копилок, но и кошельков. Пустые кошельки символизируют брешь в вашем бюджете и точно не стоят того, чтобы хранить их в своем шкафу.Есть такое поверье, что чужие вещи в доме являются порталом для оттока денег. Богатство будут обходить вас стороной и попадать в карманы настоящему владельцу вещей. Скорее избавьтесь от подаренных подарков бывших или вещей, однажды забытых у вас в гостях. Не скупитесь, приобретите вместо них новые — и кто знает, возможно, совсем скоро эти деньги вернутся к вам вдвойне.