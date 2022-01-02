Неординарные случаи из жизни монархов

Принято считать, что жизнь королей строго регламентирована, и каждый их день посвящен тому, чтобы управлять страной всем на благо. Однако на страницах истории остаются не только важные события, произошедшие в период правления монархов, но и курьезы, и казусы, случавшиеся с ними. О восьми неординарных случаях из жизни королей – далее в обзоре.
Карл-Юхан XIV – король Швеции и Норвегии
Король Швеции и Норвегии Карл-Юхан XIV никогда не снимал при своих придворных рубашку. Только после его кончины стало понятно, почему он так делал. На груди у монарха была татуировка: «Смерть королям!»
Дело в том, что Карла-Юхана XIV до вступления на престол звали Жан-Батист Жюль Бернадот, и был он маршалом Франции при Наполеоне Бонапарте. Во время Великой Революции он сделал себе татуировку, ведь тогда Бернадот и в страшном сне не мог себе представить, что сам станет королем.
Петр I – российский император
Петр I увлекался не только судостроением, но и медициной. Ему нравилось анатомировать тела, рвать зубы. У императора всегда с собой имелись клещи для выдергивания зубов. Об этом знал и его камердинер Полубояров.
Как-то раз придворный попался на глаза Петру I и всем своим видом показывал, что пребывает в глубокой печали. На вопрос государя о том, что случилось, камердинер ответил, что у его жены очень болит зуб. Недолго думая, Петр I отправился к супруге Полубоярова. У нее были здоровы все зубы, но она не посмела не открыть рот. Император очень быстро вырвал зуб, на который ему указал камердинер, и отправился обратно во дворец.
Через несколько дней Петр I узнал, что зубы у женщины не болели, это так наказал ее за измену муж. Государь не на шутку рассердился и побил камердинера тростью.
Ранавалуна I – королева Мадагаскара
Правление простолюдинки, ставшей по счастливой случайности королевой Мадагаскара, не принесло счастья жителям острова. Раваналуну I за ее кровожадность и жестокость прозвали «бешеной королевой». Доходило даже до того, что Раваналуна I казнила своих придворных только за то, что они являлись к ней во сне.
Фридрих II – король Пруссии
Однажды король Пруссии Фридрих II Великий отправился с инспекцией в берлинскую тюрьму. Когда он расспрашивал о причинах, по которым заключенные оказались за решеткой, все клялись, что они здесь случайно и ни в чем не виновны. Только один признался, что сидит за ограбление. Король не был лишен чувства юмора и распорядился выставить последнего за ворота тюрьмы, добавив: «Вышвырнуть отсюда этого грабителя, чтобы он не оказывал дурного влияния на собравшихся здесь порядочных людей».
Марианна Австрийская – испанская королева
Очень часто монархам самим приходилось страдать от этикета, который порой доходил до абсурда. Когда Марианна Австрийская направлялась к своему будущему мужу королю Испании Филиппу IV, в одном из городов ей в дар преподнесли шелковые чулки. Мажордом немедленно выбросил подарок, произнеся: «У королевы нет ног». Юная Марианна упала в обморок, полагая, что при испанском дворе ей отрежут ноги.
Мария Луиза Орлеанская – испанская королева
Супруга другого испанского короля Карла II Мария Луиза Орлеанская также стала жертвой этикета. Как-то раз ее лошадь понесла, а нога королевы застряла в стремени. Многие видели, как Марию Луизу волокно по земле, но никто не осмеливался к ней прикоснуться, т. к. это было строжайше запрещено правилами. К счастью, два дворянина решились помочь королеве, но после ее спасения они тут же покинули пределы страны, опасаясь смертной казни.
Сунанда Кумариратана – супруга короля Сиама
Супруге короля Сиама Сунанде Кумарираттане повезло гораздо меньше. Во время прогулки по реке в 1880 году лодка королевы вместе с новорожденной дочерью перевернулась, и они обе стали тонуть. За этим наблюдала целая толпа придворных, но никто не протянул королеве руку, зная о том, что ее касаться нельзя. В итоге королева с дочерью утонули.
Чарльз – принц Уэльский
Однажды в одной из британских газет было напечатано объявление: «Ищу работу. Выпускник Кембриджа, имею большие связи, много ездил по миру, обладаю лидерскими качествами. Проходил службу на флоте и в авиации, вдовец с двумя детьми. Размер оклада значения не имеет». Объявление принадлежало принцу Уэльскому. Чарльз не знал, в какое русло направить свою энергию, ведь официально принцы нигде не работают.
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