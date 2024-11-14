Как заранее определить, какая очередь быстрее движется

Ожидание в длинной очереди – это одна из многочисленных неприятных в жизни вещей. В целом в очередях обычный человек проводит 18 месяцев своей жизни, поэтому неудивительно, что мы всегда ищем очередь покороче.







Специалисты университета Сассекса доктор Никос Георгиоу (Nicos Georgiou) и профессор Энрико Скалас (Enrico Scalas) изучили как избежать длинных очередей.

Как выбрать короткую очередь

Как встать в быструю очередь