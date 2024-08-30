Как избавиться от плесени в стиральной машинке

Как бы старательно мы не вытирали стиральную машинку снаружи и внутри, рано или поздно в ней образуется неприятный запах, а вслед за ним и – плесень. Причин может быть уйма, так что давайте поговорим о самых распространённых, а также о том, как устранить грибок.







Чем опасна плесень в стиральной машинке

Основные причины появления плесени в стиралке

1. Первая причина: машинка установлена не в том месте

2. Вторая причина: плотно закрытая дверца на постоянной основе

3. Третья причина: низкая температура при стирке

4. Четвёртая причина: моющие средства используются неправильно

5. Пятая причина: неправильно подключенные шланги

Как устранить плесень

1. Лимонная кислота

2. Уксус

3. Хлорка

4. Сода

Плесень в стиральной машинке представляет собой потенциальную опасность.Плесень в стиральной машине — это разновидность грибка, вызываемая избытком влаги и неправильной чисткой. Подобное «явление» весьма опасно, поскольку плесень способна вырабатывать аллергены и раздражители, оказывающие пагубное влияние на людей, вступающих с ней в контакт, особенно на тех, кто подвержен респираторным заболеваниям или аллергии. Помимо потенциальной опасности для здоровья, плесень может также вызывать неприятный запах, образование пятен и износ внутренних компонентов машины, что приводит к снижению производительности и КПД. Рост плесени в стиралке обычно наблюдается в местах скопления воды (например, резиновая прокладка, слив и шланг), а также в отсеке для моющих средства.Есть несколько причин появления плесени в стиральной машинке.Плесень в стиралке может появиться по многим причинам, в том числе и от несоблюдения профилактики и ухода за бытовой техникой. Так на что же прежде всего стоит обратить внимание в этом вопросе?Если ваша стиральная машина стоит в ванной комнате. то позаботьтесь о хорошей вентиляции.Как правило, большинство людей размещает стиралку в ванной комнате, мол удобно и всё такое. Так-то оно так, но из-за чрезмерно повышенной влажности, оседающего на полу и стенках пара, плесень размножается в мгновение ока, заполоняя собой всё вокруг, в том числе и стиральную машину. Впрочем, если нет другого места, куда бы можно было пристроить стиралку, то позаботьтесь о хорошей вентиляции и циркуляции воздуха. Таким образом можно уменьшить процент влажности и сохранить технику в надлежащем виде, как и само помещение.Плесень также может появиться при наглухо закрытой дверце на постоянной основе.Если вы учуяли запах плесени, исходящий от стиральной машины, скорее всего, дверца была закрыта в течение длительного времени. Соответственно, это препятствует циркуляции воздуха внутри стиралки, тем самым создавая тёплую и влажную среду, идеально подходящую для роста плесени. Как и плотно закрытая дверца стиральной машины, так и наглухо «забитое» отделение для порошка также может стать благоприятной средой для образования плесени, поскольку внутри скапливается влажность и остатки моющих средств. Чтобы предотвратить появление плесени в вашей стиралке, важно регулярно чистить отделение для порошка\кондиционера, а также держать дверцу открытой каждый раз после стирки, должным образом проветривая и просушивая её.Стирки при низкой температуре также способствуют появлению плесени.Стирка при низких температурах часто приводит к неправильной дезинфекции стиралки, тем самым способствуя развитию плесени и бактерий. Это связано с тем, что более низкие температуры обычно не в состоянии обеспечить полное уничтожение микробов и бактерий. Кроме того, стирка при низкой температуре также приводит к накоплению остатков мыла и кондиционера для белья в машине, тем самым ещё больше провоцируя рост плесени и бактерий.Если вы используете неправильно подобранные средства для стирке, то плесень также может появиться в стиральной машине.Неправильное использование моющих средств также может привести к образованию плесени в стиральной машине. При использовании слишком большого количества порошка или кондиционера, образовывается избыток пены, который со временем оседает на стенках барабана и внутри резинки, а также в отсеке для моющих средств, тем самым создавая благоприятные условия для роста плесени. Поэтому, время от времени используйте отбеливающие добавки, поскольку они не только восстанавливают цвет белья, но и действовать как сильное дезинфицирующее средство, уничтожая плесень и другие бактерии, которые могут присутствовать на одежде, тем самым предотвращая распространение инфекции. Таким образом, использование отбеливающих добавок — отличный способ очистить и продезинфицировать вашу одежду, а также снизить риск образования плесени в стиральной машине.Обнаружили плесень в стиральной машинке? Проверьте правильность подключения шлангов.Если стиральная машина неправильно подключена к канализации, это может привести к образованию трещин в шлангах, креплениях и прочих деталях, а следовательно, и к застою воды в стиралке, поскольку слив и подача работают неправильно. Стоит ли говорить, что всё это сопутствует образованию плесени?Не отчаиваемся, а устраняем плесень народными средствами и не только.Стоит помнить о том, что плесень не любит кислую среду, агрессивные моющие\чистящие средства, сухую поверхность, и, конечно же, высокие температуры. Поэтому, придерживаясь простых правил и методов уборки, можно не допустить образования вредоносных бактерий и грибков. Ну, а если вдруг подобное произошло и нужно в срочном порядке спасать ситуацию, то ловите подборку лайфхаков, благодаря которым можно раз и навсегда избавиться от неприятного запаха и плесневелых пятен.Используйте лимонную кислоту для удаления плесени в стиральной машине.Использование лимонной кислоты – достаточно эффективное средство для чистки стиральной машины, в том числе и для предотвращения образования плесени и бактерий. Лимонная кислота — это натуральное чистящее средство, которое расщепляет и удаляет грязь, жир и другие загрязнения практически с любой поверхности. Кроме того, лимонная кислота обладает антимикробными свойствами, помогающими предотвратить рост плесени и бактерий. Таким образом, использование лимонной кислоты для чистки стиралки поможет сохранить её в чистоте и избавит от плесени, бактерий и малоприятного запаха.Также от плесени можно избавиться с помощью обычного столового уксуса.Уксус — отличное натуральное чистящее средство, которое можно использовать для дезинфекции стиральной машины. Он обладает способностью расщеплять и удалять грязь, жир, солевые и кальциевые наросты, а также бактерии. Кроме того, уксус уменьшает неприятные запахи, частенько накапливающиеся в стиралке. Таким образом, использование уксуса для чистки стиральной машины поможет поддерживать её в чистоте и обеспечивать эффективную работу.Хлорка — также весьма эффективное средство в борьбе с плесенью.Хлор — достаточно сильное дезинфицирующее средство, которое помогает удалить плесень, бактерии и другие загрязнения с любой поверхности, в том числе и со стиральной машины. Кроме того, он считается сильным антибактериальным, способным предотвратить образование плесени. Однако важно отметить, что использование хлора может быть опасным при неправильном обращении, поэтому важно всегда следовать инструкциям по технике безопасности при его использовании и надевать перчатки при чистке машины.Обычная пищевая сода также поможет избавиться от плесени в стиралке.Также можно использовать пищевую соду для чистки стиральной машины, поскольку это натуральное чистящее средство, отлично удаляющее грязь, жир и другие отложения в стиралке. Кроме того, пищевая сода помогает устранить неприятные запахи и уменьшить количество плесневелых пятен. Чтобы использовать пищевую соду для чистки машины, просто насыпьте один или два стакана в пустой барабан и запустите цикл подогрева. Это поможет удалить накопившуюся грязь, микробы, бактерии и неприятные запахи, а также сохранит вашу машину свежей и чистой.