Зачем в СССР построили загадочную «плавающую» постройку в 2.7 км от побережья Каспийского моря

На юге России, в республике Дагестан на берегу Каспийского моря стоит основанный в 1932 году город Каспийск. Это достаточно большой населенный пункт регионального значения с населением около 121 тысячи человек (140 место). Впрочем, достопримечательностей, как и в любом другом моногороде, здесь немного: новый стадион, старый парк, завод «Дагдизель», да странная «плавучая» постройка в 2.
С высоты птичьего полета. |Фото: Twitter.
В 1932 году в Каспийске был основан «Завод №182». Сегодня он известен под названием «Дагдизель». На сегодняшний день это одно из старейших промышленных предприятий в Дагестане. А советские времена «Дагдизель» был еще и одним из лидеров в области машиностроения. Производили здесь (вот ведь неожиданность!) – дизельные двигатели. Хотя, конечно, делали здесь не только их… Среди прочего «Дагдизель» вполне закономерно был частью военно-промышленного комплекса Советского Союза. Производили здесь в том числе оружие, а именно – торпеды.
Рабочие Дагдизеля 1930-е годы. |Фото: ya.ru.
Первую партию продукции «Дагдизель» выпустил в 1936 году. К 1939 предприятие вышло на проектную мощность. В том же 1939 году на предприятии были выпущены первые торпеды – 134 штуки. Немного. Но в 1940 году «Дагдизель» выпустил уже 628 торпед, а в 1941 – 3 246. К началу Великой Отечественной войны предприятие раскинулось на площади 113 тысяч кв.м, а трудилось на нем 6 тысяч человек. Очень быстро «Дагдизель» стал одним из главных торепдостроительных заводов СССР. Помимо них на заводе в годы войны делали авиационные бомбы, глубинные бомбы, зенитные снаряды, мины, пистолеты-пулеметы Шпагина и даже варили, казалось бы, такую простую штуку, как противотанковый еж.
В советские времена здесь делали торпеды. |Фото: md-gazeta.ru.
Но какое все это имеет отношение к странной бетонной постройке в 2.7 км от берега в Каспийске? На самом деле прямое. Дело в том, что «плавает» на горизонте 8-ой цех завода «Дагдизель». Построен он был в 1939 году. Собственно, именно в этом цехе и занимались разработкой и испытанием новых торпед для флота. Для Советского Союза 8-ой был уникальной постройкой. Для его возведения пришлось выкопать специальный котлован объемом 530 тысяч куб.м. Рыли его при помощи взрывчатки на берегу! После этого в котлован установили «массив», на который в последствии была опущена 14-метровая конструкция. В дальнейшем полузатопленный железобетонный фундамент отбуксировали к месту установки на море. Только после этого начался основной этап строительства – надводные работы.
С 1966 годов в цеху ничего нет. ¦Фото: odstroy.ru.
Общая площадь 8-го цеха составляет 5 тысяч кв.м. Постройка имела высоту 14 метров и толщину внешних стен 1.5 метра. Одновременно жило и работало здесь до 60 сотрудников. В годы войны 8-ой, как и весь «Дагдизель», работали в три смены. На территории морского цеха помимо рабочих помещений имелись также библиотека, спортзал, столовая и общежитие для рабочих. Имелся на территории лаборатории и лифт, а почти все полы были пакетными. Испытанием торпед здесь занимались вплоть до 1966 года, после чего цех был свернут в связи с изменением производственной номенклатуры. Все оборудование из 8-го вывезли, после чего старый цех автоматически превратился в местную достопримечательность. Впрочем, свободный вход на его территорию был закрыт еще 10 лет. Сегодня объект никак не эксплуатируется, хотя в 1990-е годы шли разговоры о том, чтобы превратить его в туристический объект.
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