Не картошкой фри единой: 5 низкокалорийных блюд, которые можно отыскать в фаст-фудах

Фаст-фуд традиционно связывается не только с быстрым и вредным, но также с высококалорийным питанием. И не напрасно частенько именно любители такой еды становятся жертвами ожирения и других неприятных болезней. А сейчас ещё и тренд на здоровый образ жизни всё больше набирает популярность в мире. Видимо, поэтому в целом ряде знаменитых компаний, которые готовят фаст-фуд, в свои меню добавили если уж не совсем здоровые блюда, то хотя бы не такие сытные и жирные. Вашему вниманию «пятёрка» низкокалорийных блюд, которые можно отыскать в фаст-фудах.
1. Жареная куриная грудка и ножки
Более здоровый вариант знаменитой курицы. /Фото: dailypeople.ru
Большая часть пунктов в меню KFC - этой буквально буйство жира и большого количества натрия. Однако при желании и там можно найти более-менее низкокалорийный продукт. Так, среди позиций спряталась, к примеру, куриная грудка, которая не жарится, а готовится на гриле, что значительно экономит немало калорий. Аналогичным образом там делают ещё и ножки. А если действительно хочется по максимуму ограничить жир даже в этом блюде - снимите кожицу с куриной грудки. К мясу обычно подают пюре из зеленой фасоли либо отварную кукурузу в початках. Вместе с гарниром, но без дополнительной приправы, в блюде будет приблизительно 390 калорий.
2. Гамбургер на костре
Некоторые бургеры всё-таки не такие калорийные. /Фото: elementaree.ru
Если уж нет никаких сил и желания сопротивляться вкусу гамбургера, то лучший способ не вылезти за собственную норму суточных калорий - это...заказать самый простой гамбургер в Burger King. Его фишка в том, что, приготовленный на костре, он будет иметь в общей сложности всего лишь 230 калорий и 9 граммов жира. Если жарить гамбургер на открытом огне, то в нём будет куда меньше натрия, чем в большинстве остальных аналогичных позиций из Burger King. Более того, даже ряд салатов в той же сети калорийнее окажутся.
3. Свежий рыбный тако
Более здоровое блюда из фаст-фуда. /Фото: pinterest.com
Рыбное тако само по себе блюдо не сытное - в нём содержится приблизительно 230 калорий. Тем более, что его выбор станет отличным решением, если хочется съеть немного морепродуктов, а забрели при этом в фаст-фуд. К тако можно заказать и гарниры, чтобы больше наесться - например, в Bajа обычно предлагают к заказу рис и бобы. Однако важно помнить, что если не хочется под видом здорового тако съесть лишние 200 калорий, нужно избегать жареных кукурузных тортилий.
4. Жареный стейк в мягком тако
Низкокалорийный тако с мясом. /Фото: tacobell.fandom.com
Мясной же вариант низкокалорийного тако можно отыскать в знаменитой сети Taco Bell, которая уже давно изменяет своё меню в пользу добавления туда более здоровых предложений для клиентов. Рекордсменом в этом отношении у них - Fresco Grilled Steak Soft Taco. Каждый такой тако, по данным редакции Novate.ru, имеет всего 150 калорий и 4.5 грамма жира. Внутри тортильи - только стейк и овощи, так что это прекрасное решение для тех, кто следит за количеством потребляемых калорий.
5. Салатница и вегетарианское меню
Салаты и веганское меню в фаст-фуде - уже реальность. /Фото: rainbowplantlife.com
А в сети ресторанов быстрого питания Чипотли пошли ещё дальше - они не только попытались внедрить использование органического мяса и овощей, но и значительно расширили своё меню так, чтобы его можно было собрать, удовлетворив потребности практически любого человека. Там можно найти не только всем известные буррито и салаты, но и цыпленка, стейк, бобы и даже вегетарианскую еду. Если всё правильно комбинировать и не перебарщивать с добавками, то можно здорово наесться всего лишь за 240 калорий.
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