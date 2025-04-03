Как продлить жизнь деревянной разделочной доски

Деревянная разделочная доска не только предоставляет вам место для приготовления пищи – на ней также могут поселиться вредные бактерии. Даже небольшие порезы на доске могут стать местом проникновения микробов из сырого мяса.
Устраните перекрестное загрязнение, мойте доску после каждого использования и дезинфицируйте ее не реже одного раза в месяц или каждый раз, когда вы используете ее для нарезки сырого мяса.
Как почистить деревянную разделочную доску
После использования разделочной доски выбросьте все оставшиеся обрезки в мусорное ведро. Затем наполните кухонную раковину горячей водой с мылом и погрузите доску в воду. С помощью губки вымойте обе стороны, ополосните и высушите полотенцем.
Никогда не кладите деревянную разделочную доску в посудомоечную машину. Древесина пористая, и влага и тепло от посудомоечной машины могут вызвать коробление, притупление и расщепление.
Как дезинфицировать деревянную разделочную доску
Продезинфицируйте деревянную разделочную доску, если она соприкасается с сырым мясом или пахнет плесенью.
(Мы рекомендуем приобрести вторую пластиковую разделочную доску для сырого мяса и использовать вашу деревянную разделочную доску для овощей, фруктов и хлеба. Дезинфицировать пластиковые разделочные доски проще, поскольку их можно мыть в посудомоечной машине.)
Три эффективных метода дезинфекции деревянной разделочной доски: отбеливатель, перекись водорода и лимонный сок. Вымойте доску водой с мылом перед дезинфекцией одним из этих методов.
Продезинфицируйте деревянную разделочную доску отбеливателем (лучше всего для удаления микробов сырого мяса).
Добавьте в раковину один галлон воды и одну столовую ложку хлорного отбеливателя. Погрузите разделочную доску в воду и дайте ей постоять не менее двух минут, чтобы уничтожить бактерии на поверхности. Слейте воду из раковины, промойте и высушите.
Продезинфицируйте деревянную разделочную доску перекисью водорода
Смочите бумажное полотенце перекисью водорода и протрите разделочную доску, убедившись, что все поверхности покрыты. Оставьте перекись примерно на пять минут или пока она не начнет шипеть. Промойте доску и высушите ее полотенцем.
Продезинфицируйте деревянную разделочную доску лимоном и солью
Посыпьте разделочную доску крупной солью. Затем разрежьте лимон пополам и втирайте им соль в древесину, по ходу отжимая сок. Дайте смеси настояться в течение пяти минут, затем хорошо промойте и высушите.
Дезодорируйте деревянную разделочную доску белым дистиллированным уксусом
Белый дистиллированный уксус обладает некоторыми бактерицидными свойствами, но недостаточен для дезинфекции. Вместо этого используйте уксус для легкой дезинфекции или для дезодорации доски.
Смешайте половину воды и половину белого дистиллированного уксуса в пульверизаторе. Сбрызните доску смесью, оставьте на минуту, а затем протрите чистой тряпкой.
Смазывайте разделочную доску маслом один раз в месяц
Продлите срок службы вашей деревянной разделочной доски, чистя ее после каждого использования и смазывая раз в месяц маслом для разделочных досок или безопасным для пищевых продуктов минеральным маслом.
Когда доска станет чистой и сухой, протрите масло по направлению волокон древесины безворсовой тканью или бумажным полотенцем. Дайте маслу впитаться в течение нескольких часов, затем сотрите излишки.
Рекомендации:
Обрабатывать новую доску 3-4 раза подряд с интервалом в 24 часа.
Повторно обрабатывать доску по мере необходимости, обычно 1-2 раза в месяц.
Не использовать моющие средства для посуды для мытья деревянной доски.
Не мыть доску в посудомоечной машине.
Не замачивать доску в воде.
Хранить доску в сухом месте.
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