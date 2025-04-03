Как продлить жизнь деревянной разделочной доски

Деревянная разделочная доска не только предоставляет вам место для приготовления пищи – на ней также могут поселиться вредные бактерии. Даже небольшие порезы на доске могут стать местом проникновения микробов из сырого мяса.

Устраните перекрестное загрязнение, мойте доску после каждого использования и дезинфицируйте ее не реже одного раза в месяц или каждый раз, когда вы используете ее для нарезки сырого мяса.

После использования разделочной доски выбросьте все оставшиеся обрезки в мусорное ведро. Затем наполните кухонную раковину горячей водой с мылом и погрузите доску в воду. С помощью губки вымойте обе стороны, ополосните и высушите полотенцем.Никогда не кладите деревянную разделочную доску в посудомоечную машину. Древесина пористая, и влага и тепло от посудомоечной машины могут вызвать коробление, притупление и расщепление.Продезинфицируйте деревянную разделочную доску, если она соприкасается с сырым мясом или пахнет плесенью.(Мы рекомендуем приобрести вторую пластиковую разделочную доску для сырого мяса и использовать вашу деревянную разделочную доску для овощей, фруктов и хлеба. Дезинфицировать пластиковые разделочные доски проще, поскольку их можно мыть в посудомоечной машине.)Три эффективных метода дезинфекции деревянной разделочной доски: отбеливатель, перекись водорода и лимонный сок. Вымойте доску водой с мылом перед дезинфекцией одним из этих методов.Добавьте в раковину один галлон воды и одну столовую ложку хлорного отбеливателя. Погрузите разделочную доску в воду и дайте ей постоять не менее двух минут, чтобы уничтожить бактерии на поверхности. Слейте воду из раковины, промойте и высушите.Смочите бумажное полотенце перекисью водорода и протрите разделочную доску, убедившись, что все поверхности покрыты. Оставьте перекись примерно на пять минут или пока она не начнет шипеть. Промойте доску и высушите ее полотенцем.Посыпьте разделочную доску крупной солью. Затем разрежьте лимон пополам и втирайте им соль в древесину, по ходу отжимая сок. Дайте смеси настояться в течение пяти минут, затем хорошо промойте и высушите.Белый дистиллированный уксус обладает некоторыми бактерицидными свойствами, но недостаточен для дезинфекции. Вместо этого используйте уксус для легкой дезинфекции или для дезодорации доски.Смешайте половину воды и половину белого дистиллированного уксуса в пульверизаторе. Сбрызните доску смесью, оставьте на минуту, а затем протрите чистой тряпкой.Продлите срок службы вашей деревянной разделочной доски, чистя ее после каждого использования и смазывая раз в месяц маслом для разделочных досок или безопасным для пищевых продуктов минеральным маслом.Когда доска станет чистой и сухой, протрите масло по направлению волокон древесины безворсовой тканью или бумажным полотенцем. Дайте маслу впитаться в течение нескольких часов, затем сотрите излишки.Обрабатывать новую доску 3-4 раза подряд с интервалом в 24 часа.Повторно обрабатывать доску по мере необходимости, обычно 1-2 раза в месяц.Не использовать моющие средства для посуды для мытья деревянной доски.Не мыть доску в посудомоечной машине.Не замачивать доску в воде.Хранить доску в сухом месте.