Гетти Грин – самая состоятельная и скупая женщина ХХ века

Генриетту Грин называют «Ведьмой с Уолл-Стрит». Эта женщина в конце XIX-начале ХХ вв. имела огромное влияние на все самые крупные финансовые сделки, совершенные в Нью-Йорке. Чуть ли не каждый делец того времени ходил у нее в должниках, а богатство Гетти измерялось миллионами долларов. Но истории она запомнилась не только как самая состоятельная женщина, но и как та, чья невероятная скупость не поддается логике.











Гетти Грин в юности.



Генриетта (Гетти) Грин родилась в 1834 году в семье обеспеченных и набожных квакеров. Родители занимались китобойным промыслом, а воспитание девочки доверили ее деду Гидеону Халенду. Дед довольно своеобразно подошел к образованию внучки. Бухгалтерские отчеты служили ее пособием по счету, а чтение вслух финансовых сводок было вместо азбуки. Более того, за прочтенные новости девочка получала от дела по несколько монет, которые она не бросалась тратить, а тут же отравляла на свой банковский счет.



Уже в 13 лет Генриетте доверяли всю семейную бухгалтерию. Когда отец шел в порт, он брал дочь с собой. Она присутствовала на погрузке-отгрузке, видела телесные наказания нечистых на руку моряков.







Нью-Йорк. Нижний Манхэттен. Первая половина ХХ века.



Когда Гетти исполнилось 15 лет, родители отдали ее в Бостонскую школу. Они мечтали, что дочь получит классическое образование, но не учли одного: Гетти она ясно понимала, чего хочет. Девушка не видела в учебе никакой выгоды. Ее успеваемость была ужасной. Только по математике она показывала уникальные результаты. В школе Гетти продержалась недолго, оправилась на курсы бухгалтера, а после года обучения заявила, что уже знает все, что ей нужно.



Однажды родители преподнесли Генриетте в подарок поездку в Нью-Йорк на всю зиму. С собой ей дали 1000 долларов, что в то время было немалой суммой. Предприимчивая девушка не стала тратить деньги на покупку платьев и аксессуаров, а вложила их в акции.







После смерти матери в 1860 году отец со всем семейством решил переехать из периферии в Нью-Йорк. Через 5 лет после этого он сам отправился в иной мир. Генриетте досталось 7,5 миллионов долларов, а ее братья завладели китобойным промыслом. Гетти, ни с кем не посоветовавшись, вложила деньги в военные облигации. Братья возмутились таким поворотом дел и стали сомневаться в том, действительно ли так завещал отец распорядиться его средствами. Строптивая сестрица попросту сожгла часть судов братьев и сказала, что убьет каждого, кто попытается оспорить завещание.



Сама же Генриетта оказалась нечистой на руку. Она ожидала, что ее тетя после смерти все оставит племяннице, но та решила отдать деньги на благотворительность. Гетти сумела подделать завещание и единолично завладела средствами родственницы. Когда обман раскрылся, женщина внезапно вышла замуж за мультимиллионера Эдварда Грина и переехала в Лондон. Новоиспеченная 32-летняя супруга заставила подписать мужа брачный контракт, согласно которому он не будет претендовать на ее имущество. Между блестящими сделками в Великобритании Гетти Грин родила двоих детей. Спустя несколько лет семейство Грин вернулось в США.







Со временем Генриетту Грин назвали хозяйкой Уолл-стрит, ведь ею совершались все самые крупные сделки. Более того, в начале ХХ века в Нью-Йорке не осталось фирмы, которая не брала деньги взаймы у Генриетты Грин. Дошло до того, что во время кризиса правительство мегаполиса вынуждено было обратиться за финансовой поддержкой к «Хозяйке».



Несмотря на то, что Генриетта обладала феноменальным чутьем в финансовой сфере, она имела прескверный характер. Эта женщина запомнилась не только своим колоссальным богатством, а не менее колоссальной скупостью. Она не просто торговалась за каждый цент на Уолл-стрит, но и в быту всем лавочникам приходилось трудно, когда к ним наведывалась эта женщина. Она покупала только ломаное печенье, т. к. оно стоило дешевле целого. Генриетта никогда не пользовалась отоплением и горячей водой, потому что считала это непозволительной роскошью.







Генриетта Грин с дочерью Сильвией.



За глаза эта женщина получила еще одно прозвище – «Ведьма с Уолл-стрит». Дело в том, что, будучи уже в преклонном возрасте, Гетти Грин носила только одно черное платье, считая, что больше ей не требуется. Горничная не стирала его полностью, а только те части, которые грязнились наиболее всего, т. к. мадам Грин экономила на мыле.



Она не мыла руки, не говоря уже обо всем теле. Окружающие вынуждены были терпеть неприятный запах, исходящий от нее, дополненный ароматом лука, который женщина жевала в целях профилактики болезней.



Но хуже всего было детям Генриетты Грин. Дочь Сильвия родилась с дефектом ступни. Девочка даже и не помышляла о медицинской помощи, т. к. слово «врач» буквально приводило в бешенство ее мать. Гетти считала, что медики только и ждут, как бы ее обобрать.







Нэд Грин – сын Гетти Грин.



Сын Нэд в полной мере испытал на себе «заботу» матери. Он катался на санках и сломал себе ногу. Гетти не удосужилась отвести его в клинику, а переодела в ветошь и повела в бесплатную больницу для бродяг. Ее там узнали и выпроводили за двери. Тогда мать решила, что сумеет народными средствами помочь сыну. Эта история закончилась ампутацией конечности мальчика и самым дешевым протезом.



После смерти Гериетта Грин все свое состояние (а это немного немало 4 млрд. долларов в пересчете на сегодняшний день) завещала сыну. К счастью или нет, но у сына не было той коммерческой жилки, что у матери. Он прослыл известным филателистом, проматывал огромное состояние, как мог. Также Нэд поделился деньгами со своей сестрой. Впрочем, ей и так досталось все после смерти брата. Сильвия все потратила на благотворительность.



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