Для того чтобы розы радовали совей красотой, им необходим особый уход и внимание. Обильное цветение, образование большого количества новых бутонов и побегов, а также здоровье кустиков обеспечит одно простое средство, которое легко можно сделать своими руками.
Стоит такое средство копейки, а результат от его использования превзойдет все ожидания.
Перед обработкой кустиков необходимо срезать все отцветшие бутоны, пожелтевшие листья и засохшие побеги.
Для приготовления эффективного средства для обработки роз понадобятся два небольших зубчика чеснока.
Растолчите чеснок в ступке и добавьте 100 мл воды. Оставьте средство настояться на несколько часов.
Профильтруйте настой и добавьте к нему 1 чайную ложку уксуса.
Добавьте чистой отстоянной воды, чтобы довести до объема 1 литр.
Используйте полученное средство для опрыскивания роз один раз в две недели. Обработку рекомендуется проводить рано утром, до восхода солнца.
При обработке не распыляйте чесночную воду на бутоны и распустившиеся цветы.
Оставшейся после опрыскивания листьев водой полейте кустики под корень. Результат от использования этого простого средства будет заметен уже после первого использования.
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Подкормка для роз из чеснока
Для того чтобы розы радовали совей красотой, им необходим особый уход и внимание. Обильное цветение, образование большого количества новых бутонов и побегов, а также здоровье кустиков обеспечит одно простое средство, которое легко можно сделать своими руками.
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