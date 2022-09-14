Подкормка для роз из чеснока

Для того чтобы розы радовали совей красотой, им необходим особый уход и внимание. Обильное цветение, образование большого количества новых бутонов и побегов, а также здоровье кустиков обеспечит одно простое средство, которое легко можно сделать своими руками.

Стоит такое средство копейки, а результат от его использования превзойдет все ожидания.

Перед обработкой кустиков необходимо срезать все отцветшие бутоны, пожелтевшие листья и засохшие побеги.







Для приготовления эффективного средства для обработки роз понадобятся два небольших зубчика чеснока.







Растолчите чеснок в ступке и добавьте 100 мл воды. Оставьте средство настояться на несколько часов.

Профильтруйте настой и добавьте к нему 1 чайную ложку уксуса.







Добавьте чистой отстоянной воды, чтобы довести до объема 1 литр.

Используйте полученное средство для опрыскивания роз один раз в две недели. Обработку рекомендуется проводить рано утром, до восхода солнца.







При обработке не распыляйте чесночную воду на бутоны и распустившиеся цветы.

Оставшейся после опрыскивания листьев водой полейте кустики под корень. Результат от использования этого простого средства будет заметен уже после первого использования.

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