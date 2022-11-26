«Давай я расскажу тебе сказку о феях», или как в разных странах описывают это «милое» существо?

Все мы в детстве «встречались» с феями, не в прямом смысле этого слова, конечно же. Наверное, каждому из нас наши мамы, бабушки, дедушки или же папы читали на ночь различные сказки, где главными фигурантами всегда выступают любовь и магия. Магических персонажей было масса, и в том числе в них входили и феи. Что мы представляем, когда слышим слово «фея»?
Скорее всего, у каждого из нас в голове сразу возникает образ такой милой девочки с разноцветными крылышками за спиной. Она всегда улыбается, а в руках у нее маленькая волшебная палочка. Все это, конечно, хорошо, потому что рушить психику малолетних детей реальными рассказами о феях – не совсем комильфо, но мы-то с вами не маленькие. Сегодня мы расскажем вам реальные истории о феях и их внешнем виде, которые были собраны со всего мира. Устраивайтесь поудобнее, ибо сейчас начнется веселье.
Леанхам – Ши
Леанхам-Ши, которая известна многим на острове Мэн, считается феей-вампиром, которая охотилась преимущественно на мужчин, но и женщин не обходила стороной. Считалось, что Леанхам – Ши превращалась в весьма привлекательную и сексуальную девушку, которая соблазняла своим телом мужчину, попавшегося на ее пути. Если у нее это получалось, то жертва становилась ее любовником. В том случае, если человек мог каким-то образом устоять перед чарами этой коварной соблазнительницы, то его постигала весьма неприятная участь, а если быть точнее, то Леанхам – Ши жестоко нападала на свою жертву и выпивала из нее всю кровь.
Те, кто становились любовниками или же любовницами этого существа, тоже не особо преуспевали. Фея-вампир постепенно высасывала из них всю жизненную силу и энергию посредством занятия сексом. В конце концов, ее жертва превращалась в безжизненный сосуд и умирала страшной смертью. Кровь всех тех немногих, которые все же могли устоять перед ее чарами, она хранила в специальном котле. Считается, что из нее она готовила зелье, которое позволяло ей оставаться вечно молодой и сексуальной. Кроме всего прочего, Леанхам – Ши становилась музой для своих любовников и любовниц. Те начинали слагать для нее песни и любовные стихи.
Ган-Сенах
Ган-Сенах стал весьма известен, благодаря многим историям, которые кочевали из Ирландии в Шотландию. В переводе имя этой феи означает «любовник», что напрямую связанно с его «деятельностью» среди женщин. Ган-Сенах – это мужская версия Ленхам – Ши, за исключением того, что от этого существа можно было забеременеть простой смертной женщине. Считалось, что Ган-Сенах – очень красивый молодой парень, который умел красиво одеваться, а также привлекал как мужчин, так и женщин.
Он не любил часто выходить в люди, наоборот, самым лучшим для него местом была уединённая пещера или старый забытый дом. Ган-Сенах очень любил завоевывать женские сердца, и это ему весьма хорошо удавалось. Считалось, что это существо соблазняет женщину и влюбляет в себя, делая, тем самым, покорной рабыней. Если Ленхам – Ши занималась сексом со своими жертвами, то Ган-Сенах обходился всего лишь поцелуем, после которого исчезал.
Некоторые утверждают, что после этого его жертва сходила с ума и умирала, другие же были уверены в том, что девушка, которую поцеловал «фей» беременела и рожала очень красивых мальчиков, которых впоследствии забирал сам «виновник торжества» в свою обитель, где учил, как соблазнять девушек.
Шваг
Из Шотландии к нам пришла еще одна легенда о феях. Шваг – это злая фея, которая стала таковой из-за того, что при жизни была тщеславным, завистливым и эгоистичным человеком. Считалось, что на охоту это существо никогда не выходило в одиночку. Шваги всегда летали группой в поисках добычи, которую весьма рьяно истязали, а потом поднимали высоко над землей и бросали вниз. Шваги не занимались сексом со своими жертвами, их целью было наслаждение посредством убийства и издевательств.
Считалось, что эти существа могут «затуманить разум» человека и заставить его убить себе подобного заранее приготовленными Швагами отравленными стрелами. Чтобы хоть как-то обезопасить себя от этих существ, люди закрывали окна в своих домах, которые выходила на запад, поскольку Шваги обычно прилетали именно оттуда. Помимо этого, люди понимали, что эти существа вышли на охоту еще по одному признаку – зловонной трупной вони, которая исходила от их тел.
Берберока
Берберока считалась самой опасной расой фей, которая жила в озерах и реках Филиппин. Они охотились, прежде всего, на рыбаков, которые частенько засыпали на рыбалке посередине озера или реки. Ловили они своих жертв весьма изощренным и странным способом. Считалось, что Берберока высасывает всю рыбу из воды, и когда расстроенный рыбак, собрав все свои снасти, возвращается на берег, то феи выплевывают на него всю рыбу, которую ранее поглотили. После этого эти существа затягивают человека на дно и поедают.
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