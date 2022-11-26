«Давай я расскажу тебе сказку о феях», или как в разных странах описывают это «милое» существо?

Все мы в детстве «встречались» с феями, не в прямом смысле этого слова, конечно же. Наверное, каждому из нас наши мамы, бабушки, дедушки или же папы читали на ночь различные сказки, где главными фигурантами всегда выступают любовь и магия. Магических персонажей было масса, и в том числе в них входили и феи. Что мы представляем, когда слышим слово «фея»?







Скорее всего, у каждого из нас в голове сразу возникает образ такой милой девочки с разноцветными крылышками за спиной. Она всегда улыбается, а в руках у нее маленькая волшебная палочка. Все это, конечно, хорошо, потому что рушить психику малолетних детей реальными рассказами о феях – не совсем комильфо, но мы-то с вами не маленькие. Сегодня мы расскажем вам реальные истории о феях и их внешнем виде, которые были собраны со всего мира. Устраивайтесь поудобнее, ибо сейчас начнется веселье.



Леанхам – Ши

Ган-Сенах

Шваг

Берберока