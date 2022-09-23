Самые жестокие тираны в истории, которые совершали на удивление хорошие поступки

История знает многих великих людей, совершавших ужасные, отвратительные, подчас непростительные поступки. Бытует мнение, что эти личности напрочь были лишены человечности, сострадания и вообще какого-либо чувства разума. Несмотря на все те ужасные акты насилия и подлости, по которым их запомнила история, в глубине души у них всё же было что-то хорошее. Были в их жизни прекрасные поступки, которые совсем не согласовываются с их характеристикой жестоких тиранов. Безусловно, это никоим образом не оправдывает и не компенсирует причинённое ими зло, но заставляет задуматься...
Тед Банди
Тед Банди.
Американский Чикатило, один из самых печально известных серийных убийц в мире, некогда спас не одну жизнь, прежде чем начать забирать. На заре своей карьеры маньяка Тед Банди работал оператором горячей линии по предотвращению самоубийств. Люди, которые туда звонили, получали сочувствие и утешение. Тед умело убеждал их продолжать жить несмотря на все проблемы и беды. Коллега будущего знаменитого убийцы по имени Энн Рулл, которая сидела с ним плечом к плечу, позже написала об этом книгу. Она описывала его как прекрасного психолога, который отменно справлялся со своими обязанностями и вообще казался приветливым, открытым и добрым. Как можно было столь радикально поменяться — этот вопрос нужно адресовать психиатрам. Только, как показывает мировой опыт, у этих специалистов тоже нет на это чётких ответов.
Аль Капоне
Аль Капоне.
Самая знаменитая в мировой истории фигура организованной преступности, легендарный мафиози Аль Капоне, был невероятно жестоким человеком. Этот криминальный авторитет добился уважения, используя бесчеловечную тактику. Вместе с этим, этот лидер в сфере рэкета, насилия и мародёрства создал одну из первых в мире бесплатных столовых для бедных. В начале 1930-х годов Аль Капоне открыл благотворительное заведение с лозунгом: «Бесплатный кофе, горячий суп и пончики для безработных». По некоторым подсчётам его столовая накормила более сотни тысяч нищих и бездомных в Чикаго.
Саддам Хусейн
Саддам Хусейн.
Имя кровавого тирана Саддама Хусейна во всём мире является синонимом жестокости и деспотизма. Политика иракского лидера привела к многолетним кровопролитным войнам с соседними Ираном и Кувейтом, противостоянию с США. Всё это привело к гибели сотен тысяч невинных людей. Однако, в Ираке далеко не все относятся к нему плохо. Диктатор много сделал и хорошего для своей страны. Например, он был убеждён, что знание — это сила. В Ираке Хусейн ввёл обязательное бесплатное образование для всех, чтобы сделать народ грамотным.
Джон Уэйн Гейси
Джон Уэйн Гейси.
Также известный как «Клоун Пого», Джон Уэйн Гейси был ненормальным маньяком и жестоким серийным убийцей. Он совершил насилие над более чем тремя десятками молодых людей и мальчиков. Он заманивал их на своё ранчо под видом магического шоу. Потом он надевал на жертв наручники, говоря, что это часть «фокуса» и производил все свои ужасающие действия. До этого Гейси был (или казался) вполне хорошим человеком. Он вёл активную общественную деятельность, занимался благотворительностью.
Наполеон Бонапарт
Наполеон Бонапарт.
Наполеон Бонапарт завоевал полмира. Он почти покорил всю Европу и удерживал её в состоянии войны полтора десятилетия. Тиран объявил себя императором, деспотично попирал права граждан. Он урезал права женщин, упразднил свободу печати. Наряду со всем этим французский диктатор утвердил так называемый наполеоновский кодекс. Основой этого правового документа был принцип всеобщего равенства. Населением управляли с помощью строгого соблюдения закона, невзирая на титулы и богатства. Каждый мог сделать карьеру в любой сфере, неважно, что родился в бедной безродной семье.
Джим Джонс
Джим Джонс.
Одним из самых знаменитых лидеров секты в истории был Лидер Народного Храма Джим Джонс. Он возглавлял секту, которая убедила около тысячи своих членов совершить массовое самоубийство в поселении Джонстаун. Это произошло после того, как последователи Джонса по его приказу убили американского политика Лео Райана, а также ещё четырех человек. Лидер убедил их выпить цианид. Любопытно, что при этом у Джонса была активная и твёрдая гражданская позиция во многих важных вопросах.
Он аргументированно высказывался против создания и применения человечеством ядерного оружия. Сектант категорично выступал против расизма. Расовое равенство, кстати, стало одной из основополагающих идеологий его Храма. Кроме этого, некогда Джим Джонс занимал должность директора Комиссии по правам человека в Индианаполисе. Возможно, понял, что общественные организации зачастую лишь декларируют общечеловеческие ценности. При этом никто из них ничего не делает, чтобы права человека не попирались...
Этот список можно было бы продолжать бесконечно. Адольф Гитлер, который писал изумительные акварели, то есть был тонкой души человеком, чувствующим искусство. Чикатило был примерным семьянином и ответственным работником...
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