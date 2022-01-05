10 увлекательных историй изобретения вещей, ставших сегодня привычными

1. Картофельные чипсы (1853)

Картофельные чипсы - каприз привередливого клиента.

2. Искусственный подсластитель сахарин (1877)

Почти как сахар!

3. Кока-Кола (1886)

Кока-Кола как средство от головной боли и от похмелья.

4. Рентгеновские лучи (1895)

Просвети меня, просвети!

5. Вафельный рожок для мороженого (1904)

Рожок из вафли... и никакой посуды!

6. Пенициллин (1928)

Если не мыть посуду...

7. Микроволновая печь (1946)

Самая важная печка в доме.

8. Липучка (1955)

Застежка-липучка: и для одежды, и для обуви хороша!

9. Клейкие стикеры (1968 и 1974)

Стикеры на каждый стол.

10. Виагра (1998)

Та самая синенькая таблетка.