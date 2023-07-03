Че подкормить фиалки

Фиалку можно часто встретить на подоконниках. Это один из самых распространённых комнатных цветов: красивый, неприхотливый, длительно цветущий. Чтобы фиалка и вправду долго радовала вас своим цветением, обязательно вносите необходимое питание!







Разведите по инструкции любое универсальное удобрение для комнатных цветов (например, Агрикола) и вносите раз в 10-14 дней в период цветения (начиная с марта-апреля и до заморозков). Если регулярно подкармливать фиалку, то у неё хватит сил радовать вас долгим, прекрасным цветением!



