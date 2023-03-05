7 вымышленных мостов с купюр евро обрели реальные очертания в голландском городке

В реальности 7 мостов, изображенных на банкнотах евро, до недавнего времени не существовало ни в одной европейской стране. И это объяснимо, ведь лучше придумать стилизованные переправы, отражающие наиболее яркие особенности разных архитектурных стилей, нежели разжигать распри – купюр то мало, а стран и прекрасных мостов много. Но голландский дизайнер и иллюстратор Робин Стам, вдохновившись интересными образами, решил восполнить этот пробел и навсегда изменить ландшафт небольшого голландского городка Спейкениссе.
1. В каких странах Европы находятся мосты, изображенные на купюрах евро?
Вымышленные мосты с купюр евро обрели реальные очертания в голландском городке Спейкениссе. | Фото: boredpanda.com/ m.fotostrana.ru.
Все семь мостов с банкнот евро украсили новый микрорайон Spijkenisse (Голландия). | Фото: boredpanda.com.
Глядя на купюры евро любознательный человек может задаться вопросом: «Где же находятся прекрасные мосты на самом деле?». Как оказалось, до недавнего времени искать их на территории Евросоюза было бессмысленно, потому что эти стилизованные под разные направления и эпохи европейской культуры переправы создал художник Роберт Калина не из натуры – они были сборными образами.
Голландский дизайнер Робин Стам постарался придать мостам преувеличенно театральный вид (Spijkenisse, Голландия). | Фото: m.fotostrana.ru.
Такое решение было продиктовано лишь желанием не вызывать споры, которые непременно возникли, ведь каждой стране захотелось бы видеть свои достопримечательности на купюрах. Поскольку банкнот всего 7, а исторических объектов гораздо больше, то такое решение было самым целесообразным. Хотя не все успокоились, узнав о том, что мосты не повторяют очертания конкретных инженерных сооружений. Так, например, голландский дизайнер и иллюстратор Робин Стам был настолько вдохновлен увиденными произведениями, что решил их построить в одном из городков неподалеку от Роттердама.
Мосты на купюрах евро символизируют основные стили в европейской архитектуре разных эпох. | Фото: boredpanda.com.
На данный момент все 7 мостов, изображенных на банкнотах евро, в реальности красуются над устьем Рейна, привлекая в город Спейкениссе (Spijkenisse) огромное количество туристов, которые стараются показательно сфотографироваться на фоне всех «купюрных» переправ.
2. Античный мост на купюре в 5 евро
Основные элементы античного стиля в искусстве изображены на купюре в 5 евро. | Фото: bigproof.ru/ banknotes.finance.ua.
Если присмотреться к купюре достоинством 5 евро, то инженеры и искусствоведы смогут узнать основные элементы античного виадука, расположенного возле города Ним (Франция), который известен под названием Pont du Gard. Это выдающееся сооружение было создано в XIX веке до н. э. и на протяжении многих столетий является ярким образцом классицизма, на примере которого можно изучать этот архитектурный стиль.
Оживший мост теперь соединяет противоположные берега устья Рейна в городе Спейкениссе (Голландия). | Фото: boredpanda.com/ m.fotostrana.ru.
Интересный факт: По замыслу автора банкноты, не только мосты олицетворяют основные мотивы, присущие той или иной эпохе. Окна с воротами, изображенные на лицевой стороне купюр, также полностью соответствуют выбранному времени, но при этом не дают информацию о том, что за сооружение изображено.
3. Романский стиль на банкноте 10 евро
Банкнота в 10 евро посвящена европейскому романскому стилю. | Фото: banknotes.finance.ua/ bukay.ru.
Романский стиль переправы, изображенной на 10 евро, больше всего похож на мост Сен-Бенезе (Pont Saint Bénezét) города Авиньон (Франция), который был построен в 1178 г. в лучших традициях этого направления в искусстве.
Вот так «средневековый» мост выглядит на фоне современного городского ландшафта (Spijkenisse, Голландия). | Фото: bugaga.ru.
Справка: Романский художественный стиль господствовал по большей части в Западной Европе, причем в некоторых странах Восточной Европы (XI—XIII частично вв.) он стал одним из основных этапов развития средневекового искусства.
4. Готические архитектурные элементы и мост на купюре достоинством в 20 евро
Элементы готической архитектуры на купюре 20 евро. | Фото: banknotes.finance.ua.
Устрашающе-величественные арочно-стрельчатые арки, каменная вязь и витражи, присущие готике, украшают купюру достоинством 20 евро. Прототипом моста, который больше всего похож на стилизованное изображение, эксперты считают могучую переправу на реке Лот в городе Каор (Pont Valentré, 1378 г.), который также расположен во Франции.
Мост в готическом стиле украшает новый жилой квартал в Спейкениссе (Голландия). | Фото: boredpanda.com/ m.fotostrana.ru.
По сведениям редакции Novate.ru, Робину Стаму удалось убедить власти города в целесообразности своей идеи создания копий мостов, размещенных на каждой из 7 купюр. Его доводы были настолько красноречивы, что городской совет Спейкениссе выделил достаточную сумму денег под внедрение его предложения. А это целых 1,5 млн дол.! Но поскольку Стан не является специалистом в тонкостях мостостроительства, то идею воссоздания мостов из купюр он передавал лишь с помощью иллюстраций, а вот проектированием и строительством сооружений занималась группа специалистов.
5. Архитектурный стиль эпохи Ренессанса на 50 евро
Архитектурный стиль эпохи Ренессанса красуется на банкноте 50 евро. | Фото: raznie.ru/ bonistika.net.
Кирпичный мост в стиле Ренессанса соединил новый район с окраиной города (Spijkenisse, Голландия). | Фото: vtopetop.ru/ m.fotostrana.ru.
Яркую купюру достоинством в 50 евро украшают стилизации, созданные в духе эпохи Возрождения, прототипами которых являются шедевры архитектуры Рима, Флоренции, Венеции. Конкретно этот мост у искусствоведов ассоциируется опять-таки с французской переправой Пон-Нёф (Pont Neuf, 1632), расположенной в Тулузе.
6. Стиль барокко на зеленой купюре 100 евро
Мост на купюре 100 евро вобрал в себя яркие черты стиля барокко и рококо. | Фото: raznie.ru/ zverinfo.ru.
Переправа в стиле барокко получилась более театральной (Spijkenisse, Голландия). | Фото: boredpanda.com/ m.fotostrana.ru.
Банкнота 100 евро примечательна тем, что на ней отражен стиль архитектуры, уважаемый монархами Европы прежних лет – это барокко. Мало найдется людей, которые не узнают вычурные арки со множеством украшений, фантастические скульптуры, массово размещающиеся даже на мостах. Правда «ожившая» переправа на берегах Рейна, несколько отличается от инженерного объекта, изображенного на купюре 100 евро. Судя по снимкам, голландский дизайнер решил установить совсем уж непонятные статуи, но мост в принципе получился похожим.
7. Архитектура стиля модерн на банкнотах 200 евро
Благодаря купюрам евро можно изучать основные стили в европейском искусстве (200 евро – стиль модерн). | Фото: bonistika.net/ banknotes.finance.ua.
На купюре 200 евро легко узнаваема архитектура уже индустриального общества, стиль которой называют модерном. Он активно начал развиваться в ХХ столетии, когда масштабные конструкции из металла и бетона вытеснили другие материалы, используемые в строительстве. Несмотря на то, что новомодные объекты потеряли барочную вычурность и помпезность, они стали более практичными и недорогими.
Металлический желтый мост одинаково хорошо выглядит и на фоне современных высоток, и возле коттеджей (Spijkenisse, Голландия). | Фото: m.fotostrana.ru/ boredpanda.com.
Хотя в случае с воплощением в жизнь замысла голландского иллюстратора, казна города опустошилась намного больше, нежели возводили бы мосты без привязки с различным архитектурным стилям.
8. Современная архитектура на купюре 500 евро
Фиолетовая купюра достоинством в 500 евро расскажет о пристрастиях современных архитекторов. | Фото: raznie.ru/ bonistika.net.
На данный момент старшей по номиналу является банкнота 500 евро. На ее лицевой и оборотной стороне можно увидеть типичные очертания современных архитектурных объектов, которые не все воспринимают за искусство, но другого пока не придумали. Конечно же, после красивых форм античного периода или роскоши барокко и рококо современные вантовые мосты и странные окна покажутся более скромными, хотя это весьма спорное утверждение.
Симпатичный фиолетовый мост замыкает коллекцию переправ, воссозданных голландским дизайнером Робином Стамом и командой специалистов (Spijkenisse, Голландия). | Фото: bugaga.ru/ m.fotostrana.ru.
Поскольку этот стиль плотно вошел в нашу жизнь, то и он имеет право на отражение не только на купюрах, но и обрести реальные формы, став завершающим объектом в коллекции мостов голландского городка Спейкениссе.
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