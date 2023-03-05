7 вымышленных мостов с купюр евро обрели реальные очертания в голландском городке

1. В каких странах Европы находятся мосты, изображенные на купюрах евро?

Вымышленные мосты с купюр евро обрели реальные очертания в голландском городке Спейкениссе. | Фото: boredpanda.com/ m.fotostrana.ru.

Все семь мостов с банкнот евро украсили новый микрорайон Spijkenisse (Голландия). | Фото: boredpanda.com.

Голландский дизайнер Робин Стам постарался придать мостам преувеличенно театральный вид (Spijkenisse, Голландия). | Фото: m.fotostrana.ru.

Мосты на купюрах евро символизируют основные стили в европейской архитектуре разных эпох. | Фото: boredpanda.com.

2. Античный мост на купюре в 5 евро

Основные элементы античного стиля в искусстве изображены на купюре в 5 евро. | Фото: bigproof.ru/ banknotes.finance.ua.

Оживший мост теперь соединяет противоположные берега устья Рейна в городе Спейкениссе (Голландия). | Фото: boredpanda.com/ m.fotostrana.ru.

3. Романский стиль на банкноте 10 евро

Банкнота в 10 евро посвящена европейскому романскому стилю. | Фото: banknotes.finance.ua/ bukay.ru.

Вот так «средневековый» мост выглядит на фоне современного городского ландшафта (Spijkenisse, Голландия). | Фото: bugaga.ru.

4. Готические архитектурные элементы и мост на купюре достоинством в 20 евро

Элементы готической архитектуры на купюре 20 евро. | Фото: banknotes.finance.ua.

Мост в готическом стиле украшает новый жилой квартал в Спейкениссе (Голландия). | Фото: boredpanda.com/ m.fotostrana.ru.

5. Архитектурный стиль эпохи Ренессанса на 50 евро

Архитектурный стиль эпохи Ренессанса красуется на банкноте 50 евро. | Фото: raznie.ru/ bonistika.net.

Кирпичный мост в стиле Ренессанса соединил новый район с окраиной города (Spijkenisse, Голландия). | Фото: vtopetop.ru/ m.fotostrana.ru.

6. Стиль барокко на зеленой купюре 100 евро

Мост на купюре 100 евро вобрал в себя яркие черты стиля барокко и рококо. | Фото: raznie.ru/ zverinfo.ru.

Переправа в стиле барокко получилась более театральной (Spijkenisse, Голландия). | Фото: boredpanda.com/ m.fotostrana.ru.

7. Архитектура стиля модерн на банкнотах 200 евро

Благодаря купюрам евро можно изучать основные стили в европейском искусстве (200 евро – стиль модерн). | Фото: bonistika.net/ banknotes.finance.ua.

Металлический желтый мост одинаково хорошо выглядит и на фоне современных высоток, и возле коттеджей (Spijkenisse, Голландия). | Фото: m.fotostrana.ru/ boredpanda.com.

8. Современная архитектура на купюре 500 евро

Фиолетовая купюра достоинством в 500 евро расскажет о пристрастиях современных архитекторов. | Фото: raznie.ru/ bonistika.net.

Симпатичный фиолетовый мост замыкает коллекцию переправ, воссозданных голландским дизайнером Робином Стамом и командой специалистов (Spijkenisse, Голландия). | Фото: bugaga.ru/ m.fotostrana.ru.