Потрясающие фото из жизни военных

Представляем Вашему вниманию фотографии из жизни военнослужащих, представленные на конкурс Royal Air Force Photographic.







Яркий портрет двух женщин. На фото капрал Барбара Робинсон и женщина-офицер. Фотография символизирует разнообразие военных сил.







На данном фото сержант Тэннер и его пес. Фотограф сказал, что ему очень повезло работать с сержантом и его очень послушной собакой Герцем. Тэннер является ветераном Афганистана.







На данном снимке семья встречает пилота, который вернулся с последнего задания в Афганистане.







Кристофер Миллер – пилот. Несмотря на сложную и ответственную работу, тяжелую подготовку и не менее тяжелые задания, Кристофер продолжает улыбаться и сохраняет жизнерадостность.







На этом портрете запечатлены отец и дочь. Отец является главным техником, а дочь начала свое обучение в специализированной школе, чтобы пойти по стопам отца.







Тренировки посещают не только люди, но есть и специальные курсы для собак. На данной фотографии полицейская собака Этель и ее дрессировщик Бриз Нортон.







На данном снимке Дэйл Бард. Фото как нельзя лучше передает всю тяжесть тренировок и подготовки, через которые приходится проходить военным.







Данная фотография изображает Хэйли Норрис и ее преданную лошадь.







Фотография из кабины пилота.







Пилот оттачивает умения, а мы тем временем можем насладиться живописными пейзажами.



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