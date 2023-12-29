Узнать альфа-мужчину по длине пальцев, или О чем говорят руки

Склонности человека действительно можно узнать по руке.
Большинство из нас относится к хиромантии (толкованию судеб по ладоням и кистям в целом) более чем скептически. Однако современные ученые заявляют, что проведенные исследования красноречиво показывают, что характер и внутреннюю суть человека действительно можно определить по форме кистей. Эти интересные результаты собраны в данном обзоре.
Хиромантия - не бред от цыганок, как сообщают ученые. / Фото: astrologiko.com
В редакции Novate.Ru настало время разобраться: действительно ли форма человеческой руки определяет его характер и склонности (порой - скрытые)? В данном материале будет рассказано об официальных результатах исследований ученых Европы и американского континента относительно связи человеческой судьбы и длины и формы его пальцев.
1. Чем длиннее безымянный палец, тем более состоятельный мужчина перед вами
Безымянный палец альфа-самца. / Фото: darmaga.ru
Канадские ученые обнародовали волнующие результаты исследований: оказывается, чем длиннее безымянный палец у мужчины, тем более состоятельным он является. Такой мужчина готов к принятию серьезных решений, не бросает слов на ветер и может смело называться альфа-самцом. Как правило, он легко добивается внимания почти любой женщины. В толпе такой мужчина, бесспорно, заметен сразу. Среди прочих результатов исследований ученых из Монреаля такой интересный показатель: мужчины с длинным безымянным пальцем склонны к риску. А вот среди женщин такая закономерность выявлена не была.
Все на поиски мужчин с длинным безымянным пальцем! / Фото: cdn.igromania.ru
Ранее подобные исследования уже проводились в Европе, в знаменитом Кембриджском университете. После объявления личностей, участвовавших в изначально анонимном исследовании мужчин, выяснилось, что около половины мужчин с длинными безымянными пальцами оказались банкирами или весьма успешными в плане финансов бизнесменами. Они были склонны рисковать, а затем пожинать плоды успеха этих рискованных предприятий. Ведь, как известно, кто ничего не делает, тот ничего не достигает. А риск - это всегда 50 процентов большого успеха.
2. Длина безымянного пальца определяет склонность к наукам
Результаты исследования британских ученых.
Английские ученые провели исследование среди учеников младших школ, в результате чего выяснилось, что дети с длинным безымянным пальцем имели больше склонностей к точным наукам, а с коротеньким - к гуманитарным. Учёные также обнародовали жесткую научную аргументацию своих исследований. Оказывается, еще в утробе матери основные гормоны человеческого организма начинают формировать размер тех или иных частей тела.
Мужской гормон тестостерон отвечает за формирование длинного безымянного пальца. Как известно, логический тип мышления больше свойственен мужчинам. Если же внутри тела эмбриона выделяется больше женского гормона - эстрогена - то такой человек будет более склонен к образному мышлению, а это значит, что будет силен в изучении литературы и языков. Однако ученые из университета британского города Бат отмечают, что данные результаты являются факультативными и вовсе не означают, что только человек с определенной длиной того или иного пальца может изучать закрепленный спектр дисциплин.
3. Длина пальцев выдает гомосексуальную ориентацию
Длина пальцев решает многое. / Фото: ichef.bbci.co.uk
Большое количество добровольных участников эксперимента - представителей гомосексуальной ориентации обоих полов - согласились разобраться с длиной их пальцев. И были обнародованы следующие результаты: если при делении длины указательного пальца на длину безымянного пальца получается результат 0,97, то этот человек с огромной вероятностью - гомосексуал (открытый или же латентный, который сам еще не разобрался в себе).
Необычные результаты исследования.
Британская телерадиокомпания ВВС в 2018 году выпустила репортажи о результатах исследования несколько дюжин пар близняшек женского пола, причем в каждой паре одна сестра - гомосексуалка, а другая - гетеросексуалка. Выяснилось, что на левой руке у гомосексуальных сестер указательный и безымянный пальцы отличались по длине, а у гетеросексуалок были одинаковым (что генетически является типично женской чертой).
4. Длинные и изящные пальцы, как у пианиста, у мужчины говорят о тонкой натуре
Альфа-самцов с пальцами, как у пианиста, не бывает, дорогие дамы! / Фото: static.diary.ru
Если вы находитесь в активном поиске альфа-самца, который будет принимать все решения в два счета и позволит вам быть хрупкой и слабой, то не стоит останавливать свой выбор на обладателе длинных, изящных и тонких, словно у пианиста, пальцев. Такие кисти выдают тонкую и творческую натуру. Такие мужчины, как правило, ранимы и ведомы. Скорее мыслители, чем деятели, они могут положить бремя лидера в паре на хрупкие плечи представительницы слабого пола!
Тонкие и длинные пальцы свойственны творческим и тонким натурам. / Фото: i0.wp.com
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