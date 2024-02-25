Как выглядил «фальшивый» Париж, и для чего французы построили его в XX веке

Мировые войны XX века породили ряд новых стратегий, используемых разными странами для защиты мирного населения. Некоторые из них были настолько диковинными, что сейчас трудно поверить в то, что они действительно существовали. Идея, появившаяся у французского правительства в конце Первой мировой войны, о которой мало кто знал до недавнего времени, достойна сценария голливудского фильма.
Что стало причиной строительства «фальшивого» Парижа
Авианалет на Париж в январе 1918 года. Фото: laboiteverte.fr
Эта малоизвестная, но реальная история началась в 1917 году, когда немецкая авиация совершила самый разрушительный за годы Первой мировой войны налет на Лондон, во время которого погибло 162 человека.
Ни у кого не оставалось сомнений, что столица Франции станет следующей мишенью, тем более, что и прежде Париж подвергался немецким бомбардировкам.
Стратегическая воздушная война и бомбардировщики были новыми концепциями во время Первой мировой войны, и хотя эта технология находилась в зачаточном состоянии, многие мирные жители погибали, когда, очарованные звуками и видами немецких бомбардировщиков, массово выходили на улицы, чтобы наблюдать, как падают бомбы, вместо того, чтобы прятаться в укрытия.
После бомбардировок городов любопытные горожане выходили на улицы населенных пунктов. Фото: techinsider.ru
Поэтому правительство Франции искало эффективное решение, как противостоять ночным бомбардировкам, отвести опасность от городской инфраструктуры и защитить мирное население столицы.
Мог ли «фальшивый» город защитить столицу от бомбардировок
Карта фальшивого Парижа 1917 года. Фото: id77.livejournal.com
Этот необычный план был разработан Группой противовоздушной обороны DCA (Defense Contre Avions). Решено было построить город-приманку в натуральную величину, для которого выбрали удачное место на северной окраине Парижа, недалеко от леса Сен-Жермен-ан-Ле, всего в нескольких километрах от реального города.
Этот участок был выбран для строительства потому, что рукав Сены в этом месте очень походил на тот, который в действительности пересекает столицу. План состоял в том, чтобы обмануть немецких пилотов, заставить их думать, что это реальный город, и таким образом уберечь Париж от бомбардировок.
В начале ХХ века это было несложно сделать - воздушные бомбардировки были еще неточными, тяжелые бомбардировщики - примитивны, радаров на самолетах не было, поэтому пилотам приходилось летать и определять свои цели исключительно «на глаз». Бомбы на самолетах не крепились и не сбрасывались автоматически, экипаж держал их за «плавники», и во время быстрых вылетов над крупными городами сбрасывал на цель, которую видел внизу.
Военный Париж 1917 года. Фото: pikabu.ru
Поэтому задача заключалась в том, чтобы макет города выглядел как можно более реалистичным с высоты полета бомбардировщиков. Важно было воссоздать не только улицы города, но и места, где располагались культурные ценности, важные заводы и железнодорожные узлы.
Как строился «фальшивый» Париж
Карты фальшивого Парижа. Фото: istorik.net
«Фальшивый» город строился преимущественно из картона и дерева, но он был не просто набором картонных фигурок. Все здания и важные стратегические объекты строились в натуральную величину, и сверху вполне могли привлечь немецких летчиков в определении фальшивых целей.
Среди многочисленных «достопримечательностей» «фальшивого» Парижа были Триумфальная арка, Парижская опера, Елисейские поля, железнодорожный северный вокзал Гар-дю-Нор, а также промышленные пригороды Парижа, такие как Сен-Дени и Обервилье.
Художники составили план улиц, нарисовали фальшивые кварталы и даже спроектировали деревянный поезд, который мог двигаться по рельсам.
Для правдоподобия были добавлены некоторые художественные детали, как, например, полупрозрачная краска, имитирующая грязные стеклянные крыши заводов.
Но изюминкой и ключевым моментом проекта было освещение. Поскольку немцы проводили воздушные налеты ночью, чтобы избежать попадания зенитных ракет, ориентиром для них служили огни города. Поэтому идея заключалась в том, чтобы в реальном городе отключать на ночь электричество, а в «фальшивом» создать реалистичное освещение и визуальный эффект движущихся машин и поездов.
Поддельный поезд из фанеры. Фото: istorik.net/
Для этого к работе над проектом был привлечен инженер Фернан Якопоцци, тот самый, который спустя несколько лет впервые создал освещение для Эйфелевой башни и Елисейских полей. Якопоцци разработал сложную систему цветных огней и даже изобрел бегущие огни, чтобы сымитировать движущиеся по ночам поезда, автомобили и работающую технику.
Ирония судьбы, после которой «фальшивый» Париж пришлось разобрать
Так должна была выглядеть иллюминация фальшивого Парижа. Фото: laboiteverte.fr
Возможно, это был один из лучших военных проектов Первой мировой войны, но по-настоящему его так и не удалось испытать - строительство «фальшивого» Парижа было на стадии завершения как раз к моменту окончания военных действий и объявлению перемирия.
И настоящий Париж, и поддельный избежали значительных повреждений. А поскольку план строительства «фальшивого» города держался в строгом секрете и считался государственной тайной, процесс демонтажа произошел достаточно быстро, а все сопутствующие документы были уничтожены.
Фальшивый Париж. Фото: warhistoryonline.com
Поддельная версия города быстро исчезла, на ее месте выросли новые кварталы современного Парижа. Многие парижане не знали о существовании «фальшивого» города на этом месте.
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