10 вдохновляющих историй девушек, которые бросили вызов стереотипам

1. Особенная

Новости СМИ2 Рошель Ричардс не такая, как все.

2. Чужая среди своих

Джоана не такая, как все.

3. Верность традициям

Фатима не такая, как все.

4. Внешность обманчива

Хорнаам Каур не такая, как все.

5. Жаркие корни

Наоми не такая, как все.

6. Мнимые минусы или явные достоинства?

Десире Данса не такая, как все.

7. Оно того не стоит

Тэмми не такая, как все.

8. Повод для волнения?

Дженна не такая, как все.

9. Просто любить себя

Сайма Чоудхури не такая, как все.

10. Естественность важнее стереотипов

Таллула не такая, как все.

Нет стереотипам!