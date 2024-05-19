10 вдохновляющих историй девушек, которые бросили вызов стереотипам
Издательство Stoosh опубликовало 10 вдохновляющих историй девушек, которые бросили вызов стереотипам, бытующим в обществе, и смогли доказать окружающим и самим себе, что они не изгои, а яркие личности с уникальной внешностью.
1. Особенная
Рошель Ричардс не такая, как все.
«проблема»: белые пигментные пятна
В юношеские годы Рошель Ричардс была самым настоящим изгоем. Сверстники старались избегать ее, а причиной тому стало кожное заболевание «витилиго». На смуглой коже девушки присутствуют белые пигментные пятна. Каких только «кличек» не слышала в свой адрес маленькая Рошель.
Ровесники дразнили её «пандой», «коровой», «зеброй». Чтобы побороть чувство неполноценности и принять свое тело как данность, девушке понадобилось 15 лет. Зато теперь Рошель чувствует себя не «больной», а уникальной!
2. Чужая среди своих
Джоана не такая, как все.
«проблема»: отсутствие меланина
Девочка родилась с врожденным отсутствием пигмента меланина, что на медицинском языке зовется «альбинизм». По своему происхождению Джоана нигерийка, поэтому белоснежная кожа и волосы делали ее выделяющейся из общей массы.
Ее тело более восприимчиво к солнечным лучам, а глаза к свету, но Джоана спокойно бы это перенесла, если бы не издевательства со стороны сверстников. С малых лет чернокожее общество воспринимало девочку как чужую. Девушка приложила немало усилий, чтобы принять себя такой, какой ее сотворила природа.
3. Верность традициям
Фатима не такая, как все.
«проблема»: мусульманка
Испытание Фатимы началось в 11 лет, когда родители определили ее на новое место учебы. Кроме того, что у девочка отличалась от одноклассников цветом кожи, она также была единственной, кто носила хиджаб. Не проходило ни дня, чтобы Фатима не услышала в свой адрес обидных высказываний.
Особенно «находчивые» плевали в еду девочки и кричали в след «террористка». Несмотря на все ужасные испытания, Фатима не отказывалась от хиджаба, ведь это часть ее веры, культуры и ее самой. Маленькой девочке удалось пренебречь мнением общества, и, став взрослее, осуществить детскую мечту — стать обладательницей диплома по актерскому мастерству.
4. Внешность обманчива
Хорнаам Каур не такая, как все.
«проблема»: гирсутизм
В возрасте 12 лет у Хорнаам Каур выявили поликистоз яичников, что свидетельствовало об избытке мужских половых гормонов. Такая особенность организма проявилась в обильном оволосении на лице девушки (гирсутизм). Растительность сильно выделяла Хорнаам на фоне других девочек и сделала ее мишенью для издевок и насмешек.
В 16 лет девушка пришла к выводу, что несмотря на поведение общества, она не виновата в том, что не такая как все. Оставив все предубеждения о женской красоте, Хорнаам перестала стесняться собственного несовершенства и приняла решение помогать другим бороться с бытующими в обществе стереотипами.
5. Жаркие корни
Наоми не такая, как все.
«проблема»: широкие бедра
В своем классе Наоми была единственной метиской, поэтому цвет ее кожи, широкие бедра и дреды привлекали много внимания. Однажды девушка решила опубликовать ролик, на котором она танцует, но вместо похвалы на нее обрушился шквал критики на тему избытка веса.
Сама Наоми не считает себя полной, а свою внешность принимает как национальную особенность. На Ямайке, а именно там девушка родилась, полнота никогда не считалась качеством, которого нужно стесняться.
6. Мнимые минусы или явные достоинства?
Десире Данса не такая, как все.
«проблема»: пухлые губы
Единственной африканой в начальной школе оказалась Десире Данса, что стало поводом для любопытства ее ровесников. Когда однажды в классе учителя обратили внимание на цвет кожи девочки, это сильно задело Десире и заставило ее активно использовать лосьон с отбеливающим эффектом.
К счастью, прошло совсем немного времени, и Десире поняла, что менять себя не нужно. Интересно, но поводом для критики выступали даже губы Десире, которые окружающим казались слишком пухлыми. Зато именно они стали вскоре популярными, и вместо насмешек у неё уже интересовались, где она так удачно сделала коррекцию.
7. Оно того не стоит
Тэмми не такая, как все.
«проблема»: наличие волос на теле
Маленькая Тэмми наблюдала за тем, как ее мама регулярно ходила по салонам, чтобы иметь идеально гладкое тело. Свою приверженность к эпиляции родительница пыталась привить и дочери, регулярно критикуя ее за присутствие лишних волосков на теле.
Будучи студенткой, сначала с целью экономии девушка отказалась от эпиляции, но затем сделала это осознанно, так и не найдя достойного ответа на вопрос «Зачем нужно удалять волосы?». По признанию самой Тэмми, ей нравится, что волосы греют ее в холода.
8. Повод для волнения?
Дженна не такая, как все.
«проблема»: растяжки
В период полового созревания бедра Дженны увеличились, и девушка заметила на своем теле многочисленные растяжки. Это сильно беспокоило ее, но совсем недолго. Вскоре она уяснила, что стрии есть не только у нее, но и у многих других женщин. Даже популярные модели, чья профессия напрямую зависит от красоты тела, имеют растяжки. Это успокоило Дженну, и ее комплексы быстро развеялись.
9. Просто любить себя
Сайма Чоудхури не такая, как все.
«проблема»: лишний вес
Пережить пубертатный период для Саймы Чоудхури оказалось задачей не из простых. Особенно сильно беспокоили девочку изменения в весе, что подтолкнуло ее к мысли о липосакции и приеме специализированных препаратов для похудения. Но спустя некоторое время Сайма научилась любить своё тело и поняла одну важную вещь — себя нужно принимать естественной, и неважно, что на этот счет думают другие.
10. Естественность важнее стереотипов
Таллула не такая, как все.
«проблема»: несоответствие стандартам социума
Будучи еще маленькой, Таллула наблюдала за своей мамой, которая не считала зазорным наличие волос на женском теле. Еще тогда девочка убедила себя в том, что растительность делает женщину еще красивее, но повзрослев и пообщавшись с мальчиками поняла, что не все так просто, как ей казалось.
Попытавшись соответствовать установленным стандартам, Таллула брилась как все, но после заметила, что делает это не потому, что так хочет сама, а по причине установок социума. Окончательно убедившись в том, что волосы, даже на женском теле, — это естественно, девушка отказалась от эпиляции совсем.
Нет стереотипам!
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