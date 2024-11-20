Почему полезно какао, особенно если вам за 40

Этот вкусный напиток заряжает энергией и способен защитить от вирусов и инфекций.



Чашка какао с утра улучшит настроение и повысит жизненный тонус. Он содержит вещества, которые улучшают память и стимулируют работу головного мозга, а также нормализуют в крови уровень холестерина.







Какао признан лидером по содержанию многих полезных микроэлементов, а по количеству содержащегося в нем цинка ему вообще нет равных!

Если вы мечтаете похудеть — пейте какао!

А этот рецепт какао усилит пользу во много раз