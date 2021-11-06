Эта художница знает, как выглядит любовь, когда вас двоих никто не видит

Иллюстрации отношений от Аманды Олеандр.

Ну ладно, давай уже. Instagram amandaoleander.

Ваши отношения перешли на новый уровень, если ты можешь при нем поменять свой тампон. Instagram amandaoleander.

Instagram amandaoleander. Иллюстрация по комментарию к одной из работ.Instagram amandaoleander.

Когда готовишь для любимого. Instagram amandaoleander.

Спать после обеда - лучше всего. Особенно, если собака незаметно пробирается на кровать, даже если ей и нельзя. Instagram amandaoleander.

Мультитаскинг после рождения ребенка. Instagram amandaoleander.

Сказать до свидания всегда тяжело, даже если разлучаетесь на пару часов. Instagram amandaoleander.

Внезапные объятия - лучше всего. Instagram amandaoleander.

Когда уже давно пора спать, а он все еще играет в компьютерные игры. Instagram amandaoleander.

Ты лежишь на моих волосах. - Да, но они по всей постели! Instagram amandaoleander.

Когда зима, а он в отъезде. Instagram amandaoleander.

Почесала ему спинку и заодно кое-что нашла. Instagram amandaoleander.

Когда таешь от его поцелуя. Instagram amandaoleander.

Я забыла полотенце! Instagram amandaoleander.

Наши отношения начались с книг . Instagram amandaoleander.