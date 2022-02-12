Удивительные истории о людях, которые жили среди диких зверей

Животные почти всегда играли одну из ключевых ролей в становлении цивилизаций. Рабочий скот помогал нам выращивать и собирать урожай, кроме того животные позволяли нам выживать посредством охоты, а также служили средством передвижения. С другой стороны, человек с древнейших времен стремился превратить диких животных в компаньонов, начиная с таких привычных нам видов, как кошки и собаки, и заканчивая тиграми, попугаями и даже медведями. Так или иначе, но вот уже тысячи лет животные существуют бок о бок с людьми, время от времени становясь не только помощниками и друзьями человека, но и принимая его в свою стаю.



Обычно такие ситуации происходят по разным причинам. Иногда ученые и исследователи просто хотят изучить поведение определенного вида животных в естественной среде, и единственный способ осуществить это – провести некоторое время среди них. Кроме того, таким образом некоторые люди стремятся привлечь внимание к серьезным проблемам, нависающим над природой. Также не стоит исключать и ситуации, когда брошенные или потерявшиеся дети просто пытаются выжить в дикой природе (вспоминаем рассказ о Маугли).



Все подобные истории объединяет одна черта – каждая из них по-своему удивительна. Сегодня вы прочтете десять самых интересных и трогательных историй о людях, которые успели прожить среди животных определенное время.

Тимоти Тредуэлл

Типпи Дегре

Шон Эллис

Джейн Гудолл

Джон Ссебуниа

Джеймс Джоблон

Дайан Фосси

Траян Калдарар

Маркос Родригес Пантоха

Марина Чапман