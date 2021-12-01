Как установить елку: 25 гениальных новогодних идей для владельцев кошек и собак

Как установить елочку, когда в доме живут кошки или собаки.

1. Рождественский портал

«Самый лучший способ установить рождественскую елку , если у вас дома живет лиса».

2. Сдерживающий фактор

«Наша собака ест елочные украшения, поэтому я нашел свой способ сохранить их в целости».

3. Минималистичная елка

«Человек, ты, конечно, можешь попробовать, но тебе никогда меня не перехитрить!»

4. Рождественская елка в «футляре»

Элегантная и 100-процентная защита от домашних питомцев!

5. «Нарядное» наказание

«В наказание за попытку забраться на елку, кот вынужден носить рождественский наряд в течение 15 минут».

6. «Ошибка 404: Дерево не найдено!»

Креативная «елка» для владельцев милых котиков.

7. Вызов принят!

«Сегодня наконец-то установили рождественскую елочку… подальше от кота».

8. Попытка №2

Рождественская клетка для рождественской елочки.

9. «Что бы это значило?»

Собака очень расстроена тем, что люди, оказываются, настолько ей не доверяют.

10. Экстремальная «елка»

Некоторых котов не остановят даже колючки на кактусе…

11. Праздничный трофей

Охота на елочку начнется через 5, 4, 3, 2…

12. Когда вкусы не совпадают

Судя по фотографии № 3 ( смотрите выше), выбранная хозяином стратегия по защите рождественской елки не сработала.

13. Защита 90-го уровня

Рождественская елка, которую обмотали пищевой пленкой для защиты от кошек.

14. Рождественское испытание

«Хозяин, ты прямо вынуждаешь меня перепрыгнуть через это ограждение!»

15. Разработка плана «Елка на полу»

На какие только ухищрения не идут хозяева кошек, чтобы защитить рождественскую елку от своих питомцев .

16. Нарядная елочка

С собаками такой трюк может сработать, а вот с кошками вряд ли…

17. «Настенный» вариант

«Это ненастоящая елка даже не стоит моего внимания!»

18. Не оценил…

«Перевернутую корзину я накрыл пледом и полотенцем, но мой кот остался недоволен – ведь ему придется провести праздник без привычных елочных развлечений».

19. Праздничный наряд

«Только с таким ограждением наша рождественская елочка сможет простоять весь праздник».

20. Сверху вниз

«Установка праздничной елки на потолке уже стало привычным делом для моих хозяев».

21. Оригинальный подход

Просто нарисованная мелом елочка, которая украшена игрушками и светящейся гирляндой.

22. Когда лопается терпение…

«Я остался без елки, а кошка не может достать игрушки – мы в расчете»!

23. Двойная угроза

В этом году необычная елка устоит, но что будет , когда эти двое научатся работать вместе?

24. Антигравитационная елочка

Кошке остается либо прыгать, либо просто «поедать» елочные шары глазами.

25. Кот не пройдет!

«Вынужден признать, хозяин , что в этом году ты превзошел себя».