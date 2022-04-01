Как невидимо залатать дырку

Залатайте дырку на одежде так, что её вовсе не будет видно. При этом дырка будет зашита крепко и надёжно — и одеждой ещё можно будет пользоваться!







С лицевой стороны, подогнув края наизнанку, зашейте дырку потайным швом. Лучше всего нитку использовать в тон одежде. Если дырка очень большая, разделите её визуально на несколько частей и по очереди зашейте.







С обратной стороны лишнюю ткань обрежьте, не задевая шов. Разгладьте его утюгом.







И приклейте клеевую ткань с помощью утюга. Края ткани зафиксируйте ниткой.







Вот так идеально и невидимо дырка полностью зашита!





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