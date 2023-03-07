5 предметов женского гардероба, которые почти век не выходят из моды

Мода - ветреная дама. Но иногда она забывает про некоторые предметы гардероба целые 80 лет кряду, в результате чего мы имеем воистину вечно модные вещи, некоторые которых как носили в 1930-х, так и носят сейчас. Материал покажет 5 таких вещей.
1. Широченные брюки - палаццо и кюлоты
90 лет в моде.
В 1930-х годах широкие брюки палаццо носили только смелые и дерзкие модницы, например Коко Шанель и Кэтрин Хепбёрн. Массовую же популярность этот предмет одежды приобрел в 1060-е. Тогда в некоторые общественные заведения могли не пропустить девушек в брюках. В ответ на такие ограничения женщины начали носить брюки палаццо, широкий крой которых имитировал юбку. Сегодня достаточно зайти в Инстаграм, чтобы убедиться, что длинные широкие брюки палаццо или их укороченный вариант (кюлоты) стали классикой женского гардероба.
2. Брюки с отворотами
За ним дамы голосуют почти 80 лет.
В конце 1940-х в моду начинают длинные брюки (иногда в пол), да ещё и с отворотами. Это был своего рода протестный ответ модников экономному послевоенному времени: отныне не сто́ит экономить каждый сантиметр ткани - можно шиковать, оставляя ещё и на отворот. Примерно в 2020-м модная тенденция возвращается: наряду с актуальными несколько сезонов подряд брючками до щиколотки в моде и широкие брюки, практически полностью закрывающие обувь. Видимо, универсальный кэжуал/унисекс стиль, полюбившийся дамам всех возрастов и комплекций, всё-таки не отменяет желание иногда пошиковать и надеть не слишком практичные, зато романтично-женственные широкие брюки.
3. Тренч
Тренч вечен.
Тренч - пожалуй, самый узнаваемый атрибут военного времени прошлых веков, который впоследствии стал вечным трендом. Подобные водонепроницаемые плащи носили английские офицеры еще в XIX веке. В 1940-х годах в моду вошли вещи в стиле милитари, и тренч все чаще стал появляться в женском гардеробе. В классическом тренче в середине 20 века можно увидеть киногероинь Одри Хепбёрн, Марлен Дитрих, Мерил Стрип. В наше время стилисты советуют приобретать тренч из-за его универсальности и способности гармонировать практически с любой одеждой.
4. Текстильная повязочка на голове
Вот это постоянство!
Украшения, похожие на современные повязки для волос, упоминаются даже в древних эпосах. В 1920-е годы повязки стали символизировать отход от традиционных ограничений в женском стиле, так как они отлично подчеркивали вошедшие тогда в моду всевозможные градуированные стрижки на смену длинным волосам или косам. Повязки стали излюбленным аксессуаром многих икон стиля 20 века, таких, как Брижит Бардо и Грейс Келли. Сегодня абсолютно в любом магазине одежды и аксессуаров можно найти такие повязки для волос.
5. Белая рубашка-оверсайз
Мэрилин с небес одобряет!
Одной из первых икон стиля, заменивших корсет на рубашку, была Коко Шанель. Позже этот тренд был перенят и звёздами старого Голливуда, которые носили белые рубашки как в обычной жизни, так и на киноэкранах. А первой была Мэрилин Монро. Современные стилисты советуют иметь в базовом гардеробе 2 белые рубашки: одну классического кроя по фигуре и одну оверсайз.
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