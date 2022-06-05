Королям позволено всё: специфические развлечения монархов

Мудрые правители всегда считались благодатью для страны. Но, зачастую бывало и так, что монархи запоминались потомкам своим сумасбродством. Одни развлекались, устраивая шутовские свадьбы, другие создавали элитные «спецвойска», а третьи оправляли провинившихся на тот свет на бочке с порохом. В этом обзоре представлены специфические развлечения власть имущих.









Калигула

Фридрих Вильгельм I

Иван Грозный

Анна Иоанновна