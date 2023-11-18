Китайская резьба по лаку: Как создается красота, способная пережить несколько тысячелетий







Резьба по лаку – уникальная старинная техника декоративно-прикладного искусства Китая

Основой для резьбы служат многочисленные слои лака

Всего старинными мастерами были созданы 9 основных цветов, в которые может окрашиваться лак

Эффект многоцветности достигается за счет того, что лак прорезается на нужную глубину

Известный китайский мастер декоративно-прикладного искусства Ли Чжиган за работой

На создание этой гигантской вазы у современных китайских мастеров ушло три года

Самая большая коллекция китайских резных лаков в нашей стране хранится в Музее Востока

Сегодня для коллекционеров даже производственный китайский резной лак XX века является большой редкостью

Последние образцы китайской резьбы по лаку продавались на известнейших мировых аукционах по цене в 4 раза выше начальной стоимости

Сбор сока лакового дерева

Для создания узора его сначала процарапывают на подготовленной основе, а затем вырезают в толщине лака

Резьба по лаку – невероятно трудоемкая, но очень эффектная техника

Старинная китайская ваза резного лака из собрания Музея Востока

Образцы китайских резных лаков производства XX века