Китайская резьба по лаку: Как создается красота, способная пережить несколько тысячелетий

Эта старинная восточная техника не имеет аналогов в западном мире. По трудоемкости с ней не сравнится ни один другой вид резьбы, ведь только для подготовки основы изделия требуется несколько лет, огромное количество дорогостоящего натурального материала и согласованная работа десятков мастеров. Резьба по лаку – это уникальный вид старинного декоративно-прикладного искусства Поднебесной. Сегодня из-за огромной себестоимости это производство пришло в упадок, и поэтому продажа таких изделий на аукционах становится огромной редкостью.
Уникальность данного вида искусства заключается в том, что резьба происходит по толстому слою лака, не затрагивая деревянную основу. Для создания такого изделия его покрывают лаком много раз, тщательно высушивая и шлифуя каждый слой. Всего для лаковой резьбы требуется до 200 слоев.
Резьба по лаку – уникальная старинная техника декоративно-прикладного искусства Китая
Основой для резьбы служат многочисленные слои лака
Всего старинными мастерами были созданы 9 основных цветов, в которые может окрашиваться лак
Эффект многоцветности достигается за счет того, что лак прорезается на нужную глубину
Известный китайский мастер декоративно-прикладного искусства Ли Чжиган за работой
Мастер Ли охотно рассказывает о секретах работы с лаком. По его словам, минимальная толщина слоя для резьбы составляет 1,5 см, а для создания 1 мм лакового покрытия необходимо наносить исходный материал на заготовку 10 раз. Каждый слой высушивается только при комнатной температуре, ускорять этот процесс в печах или на открытом воздухе недопустимо. Поэтому на производство 15-мм заготовки уходит около 100 дней. Старинные техники предполагают еще и послойную шлифовку – этим достигается особая прозрачность лакового покрытия. После нанесения резьбы изделие высушивается еще полгода, а затем происходит его окончательная тщательная шлифовка, которая длится не меньше 3 месяцев. На изготовление одной вазы таким образом уходит больше года, а наиболее сложные создаются несколько лет.
На создание этой гигантской вазы у современных китайских мастеров ушло три года
Самая большая коллекция китайских резных лаков в нашей стране хранится в Музее Востока
Сегодня для коллекционеров даже производственный китайский резной лак XX века является большой редкостью
Последние образцы китайской резьбы по лаку продавались на известнейших мировых аукционах по цене в 4 раза выше начальной стоимости
Для китайской лаковой резьбы используется только натуральное сырье. Это вещество растительного происхождения – смола так называемого «лакового дерева». Данное растение семейства Сумаховых выделяет крайне ядовитый сок, содержащий естественный полимер. На воздухе происходит почти мгновенное затвердевание. За время жизни одного дерева с него собирают всего около 200 грамм сока, поэтому такое сырье очень дорого.
Сбор сока лакового дерева
Для получения лака смолу обрабатывают и добавляют в нее красители. Натуральные лаки очень долговечны. Они практически не подвержены действию погодных условий и даже химических растворителей. Известны прекрасно сохранившиеся образцы возрастом в несколько тысяч лет.
Для создания узора его сначала процарапывают на подготовленной основе, а затем вырезают в толщине лака
Резьба по лаку – невероятно трудоемкая, но очень эффектная техника
Из Китая резьба по лаку распространилась по другим странам востока: в Японию, Корею, Монголию и Вьетнам. В каждом регионе этот вид искусства приобрел свои особенности. Конечно, из-за огромной дороговизны и трудоемкости производства такие изделия всегда были предметами роскоши, доступными только для знати.
Старинная китайская ваза резного лака из собрания Музея Востока
Образцы китайских резных лаков производства XX века
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии