Простые рецепты, которые помогут избавиться от стресса

Каждодневная рутина притупляет чувство реальности, а безудержное веселье во время уикенда оставляет после себя чувство сожаления о том, что так нельзя проводить каждый день. Такой распорядок не может приносить удовлетворение, и, возможно, пришло время что-то поменять. Это не значит, что нужно немедленно бросить свою работу и тот же час отправиться в кругосветное путешествие с одним рюкзаком за плечами. Несколько простых советов помогут обновить нашу повседневную жизнь и с новыми силами двигаться к цели.









Скучать или не скучать

Гедонистическая адаптация

Работа – наша жизнь

Уборка

Сладких снов

Полный вперед