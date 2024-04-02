Простые рецепты, которые помогут избавиться от стресса

Каждодневная рутина притупляет чувство реальности, а безудержное веселье во время уикенда оставляет после себя чувство сожаления о том, что так нельзя проводить каждый день. Такой распорядок не может приносить удовлетворение, и, возможно, пришло время что-то поменять. Это не значит, что нужно немедленно бросить свою работу и тот же час отправиться в кругосветное путешествие с одним рюкзаком за плечами. Несколько простых советов помогут обновить нашу повседневную жизнь и с новыми силами двигаться к цели.
Скучать или не скучать
Как выяснили ученые, скука не такая простая эмоция, как считалось раньше. Когда ваш мозг испытывает скуку, он становится очень активным. Именно скука побуждает нас искать новые переживания и может способствовать, таким образом, творчеству. Так что, скука – это полезное психическое состояние, которому нужно предаваться время от времени.
Гедонистическая адаптация
Этот термин с языка психологии примерно можно перевести как «Когда-то это было здорово, но теперь я уже привык». Если ваша жизнь движется по уже заезженной колее, вылезти из нее можно довольно просто. Активизируйте свой мозг при помощи несложных перемен, выбрав, например, новый вид спорта. Или, хотя бы, придумайте другой маршрут от дома до работы.
Работа – наша жизнь
Работа, работа, работа и ничего кроме. Усердно вкалывая годами без отпуска, вы теряете в производительности больше, чем если бы разок выбрались отдохнуть. Отдых, особенно если он проходит среди чужеродной культуры, дает нам по-новому взглянуть на жизнь и привнести несколько свежих идей. Хорошо проведенный отпуск как рукой снимет вашу хандру.
Уборка
Как показывают исследования, беспорядок в вашем доме перекликается с беспорядком в вашей жизни. Рассеянность, низкая производительность и разочарование в жизни – причина тому весь этот хлам в квартире. Лечение простое: избавьтесь от всего лишнего. Накопилось столько хлама, что самому уже жить негде? Все в мусорный мешок! В качестве исключения, найдите пару вещей, к которым вы привязаны эмоционально и, преобразовав их в сувениры, поставьте на видное место.
Сладких снов
Наверное, все знают состояние постоянной невыспанности, которое следует за нами, словно тень отца Гамлета. Проблема сна – это просто пандемия современного мира. Решение: установите точное время, когда вы будете ложиться спать. Решительно пресекайте все мысли типа: «вот, посмотрю еще одну серию» или «еще 5 минут посижу в интернете, и все». Хорошо мотивирует опция будильника, с помощью которой можно посмотреть, сколько осталось времени до рокового утреннего звонка.
Полный вперед
Если вы устали от всех этих советов по достижению счастья, выход прост: перестаньте их читать, оторвите себя от кресла и сделайте что-нибудь. Прогуляйтесь в незнакомой вам части города, заведите новое знакомство, сделайте перестановку в квартире. Купите боксерскую грушу – по данным исследователей из университета Вандербилта, агрессия заставляет наш мозг выделять дофамин – гормон удовольствия. И напоследок, не бойтесь играть против правил.
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