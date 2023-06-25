Сколько стоят квартиры в самых больших трущобах в мире

Сегодня мы отправимся в Дхарави — одни из самых больших трущоб в мире, которые находятся в Мумбаи и в которых проживает около 1 миллиона человек. Площадь района всего 215 гектаров. Товарооборот Дхарави составляет 650 миллионов долларов в год. Но нас будет интересовать не это, а почем здесь можно купить или снять жилье. И не думайте, что за $1000 здесь можно купить целый квартал…







1. Вот многоквартирный живой дом. Здесь квартиру 25 кв.м. можно купить за 40 000$ (1 610$ за кв.м.). Или арендовать за $160 в месяц. 2014 год. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







2. Здесь однокомнатная 55 кв.м. стоит 136 000$ (2 470$ за кв.м.). Аренда — 320$ в месяц. 2014 год. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







3. Однокомнатная квартира 18 кв.м. стоит 80 000$ (4 400$ за кв.м.). Аренда — 190$ в месяц. 2015 год. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







4. Еще одна однокомнатная квартира 55 кв.м., которая стоит 136 000$ (2 470$ за кв.м.). Аренда — 190$ в месяц. 2015 год. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







5. Вообще, недалеко от центра Мумбаи квартиры стоят примерно от 2 150$ до 19 350$. За квадратный метр. Например, можно купить квартиру в таком доме. 2014 год. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







6. Или вот в таком. 2015 год. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







7. Однокомнатная квартира 18 кв.м. в этом доме стоит 80 000$ (4 400$ за кв.м.). Аренда — 190$ в месяц. 2015 год. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







8. Если вам не нравится предыдущий дом, можно найти жилье получше. Однокомнатная квартира 55 кв.м. в этом доме стоит 192 000$ (3 490$ за кв.м.). 2015 год. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







9. Этот дом поновее. Он высотный и стоит рядом с трущобами. Однокомнатная квартира 34 кв.м. в этом доме стоит 136 000$ (4 000$ за кв.м.). Аренда — 400$ в месяц. 2015 год. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







10. Слева — высотный дом, справа, впритык — трущобы. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







11. Если хочется совсем экстрима, можно арендовать в самых больших трущобах в мире — Дхарави — 9.3-метровую лачугу. Стоить это будет примерно от 0,43$ до 0,65$ за кв.м, т.е., за 5 долларов в месяц можно снять себе 10-метровый угол в Мумбаи. 2015 год. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







12. В трущобах Дхарави есть дома на любой вкус и кошелек. Здесь однокомнатная квартира 25 кв.м. стоит 51 175$ (2 050$ за кв.м.). Аренда — 190$ в месяц. 2015 год. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







13. В этом доме однокомнатная квартира 41 кв.м. стоит 112 500$ (2 740$ за кв.м.). Аренда — 240$ в месяц. 2014 год. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







14. Дом недалеко от центра Мумбаи. Как уже говорилось, в таких домах квартиры стоят примерно от 2 150$ до 19 350$ за квадратный метр. 2015 год. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







15. В этом доме однокомнатная квартира 22 кв.м. стоит 32 000$ (1 450$ за кв.м.). Аренда — 160$ в месяц. 2015 год. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







16. Старые дома в центре Мумбаи. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







17. Старые дома в центре Мумбаи. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







18. Переходим к серьезным вещам. В этом доме 2-комнатная квартира 83.5 кв.м. стоит 1.07 млн долларов (12 815$ за кв.м.). Аренда — 1 760$ в месяц. 2015 год. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







19. Новый высотный жилой дом в центре Мумбаи. 3-комнатная квартира площадью 223 кв.м. стоит здесь 1.4 млн долларов (6 280$ за кв.м.). Аренда — 2 400$ в месяц. 2015 год. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







20. Еще один новый высотный жилой дом в центре Мумбаи. 3-комнатная квартира площадью 232 кв.м. стоит здесь около 2 798 700 долларов (12 063$ за кв.м.). 2015 год. (Фото Danish Siddiqui | Reuters):







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