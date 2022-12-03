Применение апельсиновых корок в быту

С осторожностью относитесь к бытовой химии в магазине? И правильно делаете! Во многих средствах находятся вещества, которые крайне желательно исключить из своей жизни.

Замените, например, средство для мытья посуды и чистящее средство самодельным, эффективным и натуральным, а сделано оно будет из апельсиновых корок.







Счистите корку апельсинов, переложите в воду и посыпьте содой. Тщательно потрите корку, чтобы убить бактерии и убрать остатки воска.

Нарежьте тонкой соломкой. Переложите в пластиковую бутылку. На 0,5 л бутылку понадобится корка 1 апельсина.







В каждую бутылку всыпьте 1 ч. л. соды с горкой.







И залейте водой, не до самого горла. Закройте крышкой, взболтайте и поставьте в тёмное место на 2-3 суток.

За это время эфирные масла перейдут в воду, и можно будет пользоваться средством. Например, им можно мыть посуду.







А также эффективно удалять жирные пятна с кухонного гарнитура, плиты, духовки!







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