С осторожностью относитесь к бытовой химии в магазине? И правильно делаете! Во многих средствах находятся вещества, которые крайне желательно исключить из своей жизни.
Замените, например, средство для мытья посуды и чистящее средство самодельным, эффективным и натуральным, а сделано оно будет из апельсиновых корок.
Счистите корку апельсинов, переложите в воду и посыпьте содой. Тщательно потрите корку, чтобы убить бактерии и убрать остатки воска.
Нарежьте тонкой соломкой. Переложите в пластиковую бутылку. На 0,5 л бутылку понадобится корка 1 апельсина.
В каждую бутылку всыпьте 1 ч. л. соды с горкой.
И залейте водой, не до самого горла. Закройте крышкой, взболтайте и поставьте в тёмное место на 2-3 суток.
За это время эфирные масла перейдут в воду, и можно будет пользоваться средством. Например, им можно мыть посуду.
А также эффективно удалять жирные пятна с кухонного гарнитура, плиты, духовки!
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Применение апельсиновых корок в быту
С осторожностью относитесь к бытовой химии в магазине? И правильно делаете! Во многих средствах находятся вещества, которые крайне желательно исключить из своей жизни.
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