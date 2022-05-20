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Коко-де-мер - загадочный орех, который первооткрыватели приняли за тот самый запретный плод


Коко-де-мер - самый необычный кокос на планете.

Коко-де-мер - самый необычный кокос на планете.

Коко-де-мер, или морской орех, - один из самых диковинных плодов на планете. Долгое время происхождение гигантских плодов оставалось загадкой. Их находили в Индийском океане, поэтому вскоре появилась легенда о том, что произрастают эти орехи на морском дне в Божественном саду. Обладать необычными кокосами мечтали знаменитые правители - Рудольф II Император Священной Римской империи предлагал целое состояние за это сокровище!

Коко-де-мер - деревья с явно выраженными половыми признаками.

Коко-де-мер - деревья с явно выраженными половыми признаками.

 

Пальмы коко-де-мер произрастают только на Сейшельских Островах, больше такого растения нет нигде в мире. Деревья достигают в высоту 30 метров, на каждом может произрастать до 70 орехов. К слову, вес плодов тоже небывалый - от 10 до 25 кг! Смотрители, ухаживающие за пальмами, на работу ходят только в защитных касках, поскольку упавший плод может не только нанести увечья, но и убить. Правда, рассказывают, что плоды падают только ночью.
Многие утверждают, что этот кокос по форме напоминает женские ягодицы.

Многие утверждают, что этот кокос по форме напоминает женские ягодицы.

 

Вызревает орех семь лет на "женской" пальме, рядом произрастают «мужские» - их легко опознать по ярко выраженным половым признакам. Ученые до сих пор бьются над загадкой о том, как происходит процесс опыления, но однозначного ответа найти не удалось.
Возраст сейшельских пальм - тоже загадка, предположительно, деревья живут не менее пяти столетий.
Кокос в среднем весит около 20 кг, но некоторые плоды могут достигать и 40 кг.

Кокос в среднем весит около 20 кг, но некоторые плоды могут достигать и 40 кг.

 

Местные жители ценят коко-де-мер за уникальные качества: ему приписывают лечебные свойства, а также уверяют, что это сильнейший афродизиак. Едят мякоть этих кокосов, пока они еще не дозрели, - примерно через год, когда плод уже максимально вырос. Внутри кокоса - желеобразная масса, практически безвкусная для нас. Постепенно она затвердевает и напоминает по своим свойствам и цвету слоновую кость.
Гигантская пальма коко-де-мер.

Гигантская пальма коко-де-мер.

 

Долгое время происхождение орехов считалось загадкой. Вызревшие кокосы падали в воду, тонули из-за своего большого веса, а после - всплывали, когда сгнивали внутренности. Течением диковинные орехи уносило к Мальдивам, где их вылавливали из воды или находили на побережье. Интересно, что все найденные орехи считались собственностью короля, а в случае, если узнавали о том, что кто-то утаил находку, злоумышленнику отрубали руки.
Кокос на фоне огромного пальмового листа.

Кокос на фоне огромного пальмового листа.

 

Одной из первых на остров Праслин высадилась экспедиция под руководством британского генерала Чарльза Джорджа Гордона, увидев пальмы коко-де-мер, он поверил, что нашел библейский Эдем. Гордон всерьез считал, что необычные кокосы и были тем самым запретным плодом, который Ева предложила Адаму.
Внутренность ореха.

Внутренность ореха.

 

Деревья коко-де-мер сегодня являются рекордсменами сразу в пяти ботанических "номинациях": эти деревья имеют самые тяжелые плоды в мире, вес которых порой достигает 42 кг (среди дикорастущих растений), семена коко-де-мер - тоже самые тяжелые (до 17,6 кг), у них максимальный размер семядоли (до 4 метров), цветы на женских деревьях - больше, чем у всех других пальм, а также это растение наиболее эффективно восстанавливает питательные вещества из отмирающих листьев.
Кокосы коко-де-мер часто находят на пляжах.

Кокосы коко-де-мер часто находят на пляжах.

 

Интересно, что там, где растут эти пальмы, практически нет шансов выжить другим растениям. Эти гиганты полностью заслоняют свет для других более слабых ростков, а также впитывают всю влагу во время дождей. Кстати, новые деревья вырастают под боком у дерева-матери, ведь «разбрасывать» 20-килограммовые кокосы просто невозможно.

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Коко-де-мер - загадочный орех, который первооткрыватели приняли за тот самый запретный плод

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Коко-де-мер - загадочный орех, который первооткрыватели приняли за тот самый запретный плодПодписаться на мой Instagram
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