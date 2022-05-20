Коко-де-мер - загадочный орех, который первооткрыватели приняли за тот самый запретный плод

Коко-де-мер - самый необычный кокос на планете.
Коко-де-мер, или морской орех, - один из самых диковинных плодов на планете. Долгое время происхождение гигантских плодов оставалось загадкой. Их находили в Индийском океане, поэтому вскоре появилась легенда о том, что произрастают эти орехи на морском дне в Божественном саду. Обладать необычными кокосами мечтали знаменитые правители - Рудольф II Император Священной Римской империи предлагал целое состояние за это сокровище!
Коко-де-мер - деревья с явно выраженными половыми признаками.
Пальмы коко-де-мер произрастают только на Сейшельских Островах, больше такого растения нет нигде в мире. Деревья достигают в высоту 30 метров, на каждом может произрастать до 70 орехов. К слову, вес плодов тоже небывалый - от 10 до 25 кг! Смотрители, ухаживающие за пальмами, на работу ходят только в защитных касках, поскольку упавший плод может не только нанести увечья, но и убить. Правда, рассказывают, что плоды падают только ночью.
Многие утверждают, что этот кокос по форме напоминает женские ягодицы.
Вызревает орех семь лет на "женской" пальме, рядом произрастают «мужские» - их легко опознать по ярко выраженным половым признакам. Ученые до сих пор бьются над загадкой о том, как происходит процесс опыления, но однозначного ответа найти не удалось. Возраст сейшельских пальм - тоже загадка, предположительно, деревья живут не менее пяти столетий.
Кокос в среднем весит около 20 кг, но некоторые плоды могут достигать и 40 кг.
Местные жители ценят коко-де-мер за уникальные качества: ему приписывают лечебные свойства, а также уверяют, что это сильнейший афродизиак. Едят мякоть этих кокосов, пока они еще не дозрели, - примерно через год, когда плод уже максимально вырос. Внутри кокоса - желеобразная масса, практически безвкусная для нас. Постепенно она затвердевает и напоминает по своим свойствам и цвету слоновую кость.
Гигантская пальма коко-де-мер.
Долгое время происхождение орехов считалось загадкой. Вызревшие кокосы падали в воду, тонули из-за своего большого веса, а после - всплывали, когда сгнивали внутренности. Течением диковинные орехи уносило к Мальдивам, где их вылавливали из воды или находили на побережье. Интересно, что все найденные орехи считались собственностью короля, а в случае, если узнавали о том, что кто-то утаил находку, злоумышленнику отрубали руки.
Кокос на фоне огромного пальмового листа.
Одной из первых на остров Праслин высадилась экспедиция под руководством британского генерала Чарльза Джорджа Гордона, увидев пальмы коко-де-мер, он поверил, что нашел библейский Эдем. Гордон всерьез считал, что необычные кокосы и были тем самым запретным плодом, который Ева предложила Адаму.
Внутренность ореха.
Деревья коко-де-мер сегодня являются рекордсменами сразу в пяти ботанических "номинациях": эти деревья имеют самые тяжелые плоды в мире, вес которых порой достигает 42 кг (среди дикорастущих растений), семена коко-де-мер - тоже самые тяжелые (до 17,6 кг), у них максимальный размер семядоли (до 4 метров), цветы на женских деревьях - больше, чем у всех других пальм, а также это растение наиболее эффективно восстанавливает питательные вещества из отмирающих листьев.
Кокосы коко-де-мер часто находят на пляжах.
Интересно, что там, где растут эти пальмы, практически нет шансов выжить другим растениям. Эти гиганты полностью заслоняют свет для других более слабых ростков, а также впитывают всю влагу во время дождей. Кстати, новые деревья вырастают под боком у дерева-матери, ведь «разбрасывать» 20-килограммовые кокосы просто невозможно.
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