Какие тайны викингов открыл найденный недавно артефакт, и Как он способен изменить историю Британии

В прошлом году двое норвежских кладоискателей-любителей очень надеялись найти клад, но то, что они в итоге обнаружили, оказалось гораздо более ценным. Они сделали, как казалось на первый взгляд, не очень большое, но всё же важное открытие. Маленький кусочек металла, который они нашли на одной из ферм на западном побережье Норвегии, оказался уникальным древним артефактом. С помощью этого предмета учёным удалось пролить совершенно новый свет на историю викингов на Британских островах. Новые данные могут переписать учебники истории, представив события прошлого совсем не такими, как все их знают.
Королева Гаузеля
Всё началось с того, что двое приятелей отправились в Йотто (район на западе Норвегии), взяв металлоискатели. Друзья надеялись отыскать сокровище, но нашли нечто гораздо более интересное. В этой местности в 1883 году было найдено необычное захоронение богатой женщины, правительницы викингов, которую назвали «королева Гаузеля». В могиле было множество ценных вещей и драгоценных предметов из Норвегии и Ирландии. Тут были: серебряные кольца, слитки серебра и бронзы, жемчуг, ножи и даже части реликвария, который, вероятно, был вывезен откуда-то с Британских островов.
Компьютерное изображение захоронения королевы Гаузеля.
Связь королевы Гаузеля с Ирландией имеет особое значение, поскольку известно, что викинги совершали набеги по всему региону, а также были теми, кто основал город Дублин. Воинственные скандинавы прибыли сюда в 841 году, захватив множество территорий и создав здесь мощный центр торговли. Через полвека местное население изгнало наглых поселенцев, через полтора десятка лет они вновь вернулись и построили город, который ныне называется Дублин.
Поселение стало невероятно процветающим и успешным. Тут были сосредоточены немалые богатства и инновации. Об этом свидетельствуют местное судостроение и металлические артефакты ручной работы тех времён, найденные по всему городу при археологических раскопках.
Уникальная находка
Рукоять меча, которую учёные назвали уникальной находкой.
Пока что специалистам удалось восстановить только рукоять, но и этого достаточно, чтобы увидеть огромную работу, проделанную мастерами при создании меча.
Кладоискатели нашли части рукояти меча викингов и передали их археологам. Лезвие не обнаружили, но серебряные и золотые части рукояти, где вырезаны замысловатые узоры и изображения животных, типичны для стиля викингов периода между 550 и 1050 годами нашей эры. Учёные сложили как паззл обнаруженный меч из нескольких частей. После этого стали очевидными высокое качество изготовления, сложный декор, особая форма крестовины. Стиль изделия предполагает, что он, вероятно, был привезён из других стран Европы. Из примерно 300 мечей викингов, найденных в Норвегии, меч из Ставангера похож только на 20 из них.
Образцы мечей викингов выставлены в Британском музее в Лондоне.
Эксперты считают, что сложные детали меча были выкованы в Англии или Франции около 8 века. Впечатляющая находка в корне меняет все представления историков о королеве Гаузеля и Йотто. Ранее этот район считали местом, где формировались союзы викингов и где грабежи были обычным явлением. Нынешнее открытие и расположение его по отношению к могиле королевы Гаузеля может значить только то, что Гаузель на самом деле был важным центром торговли и коммуникаций через Северное море.
Секреты древнего меча
Меч изготовлен из серебра и золота и содержит следы уникальных методов обработки этих металлов, таких как «чернение» (воронение). Исследователи говорят, что это клинок, который эксперты называют D-образным мечом. Это один из самых богато украшенных и самых тяжёлых типов меча эпохи викингов. Рукоять выполнена в виде головы животного и невероятно роскошно декорирована. Самый похожий меч на этот — это меч с острова Эйгг в Шотландии, который был найден в могиле 8-го века.
Декор рукояти включает элементы типичного стиля позднего железного века, а также геометрические фигуры, сделанные из серебра.
Сейчас клинок находится на реставрации в Музее археологии Университета Ставангера. Специалисты аккуратно и тщательно счищают слои грязи, которые покрывают диковинные узоры. Это чрезвычайно сложная и тонкая работа, где ежедневно учёным открываются всё новые, поразительные детали.
Сейчас меч на реставрации.
Каждый день учёные открывают всё новые и новые детали.
Пока уникальная находка проходит процесс реставрации, возможно, металлоискателям удастся обнаружить и другие её части, включая лезвие.
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