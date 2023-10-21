Какие тайны викингов открыл найденный недавно артефакт, и Как он способен изменить историю Британии

Королева Гаузеля

Компьютерное изображение захоронения королевы Гаузеля.

Уникальная находка

Рукоять меча, которую учёные назвали уникальной находкой.

Пока что специалистам удалось восстановить только рукоять, но и этого достаточно, чтобы увидеть огромную работу, проделанную мастерами при создании меча.

Образцы мечей викингов выставлены в Британском музее в Лондоне.

Секреты древнего меча

Декор рукояти включает элементы типичного стиля позднего железного века, а также геометрические фигуры, сделанные из серебра.

Сейчас меч на реставрации.

Каждый день учёные открывают всё новые и новые детали.