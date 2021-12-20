10 интригующих загадок, связанных с Древним Египтом

В 2014 году известный голливудский режиссёр Ридли Скотт снял кинофильм «Исход: Цари и боги». Роли древних египтян в картине сыграли светлокожие актёры. Этот факт вызвал бурю негодования у людей, считавших, что далёкие предки современных египтян были темнокожими. Кто прав? К сожалению, точный ответ на этот вопрос вам не дадут даже учёные, десятилетиями исследующие цивилизацию Древнего Египта. Но есть факты, которые могут помочь нам выяснить ответ на эту загадку.



Геродот

Рамсес II

Это интересно: В 1881 году была обнаружена мумия Рамсеса II (древнеегипетского фараона, правившего примерно в XIII столетии до нашей эры). Прошло почти 100 лет, прежде чем французские исследователи решили подробно её изучить. Результаты проведённых анализов показали: фараон имел рыжие волосы. Стоит ли напоминать, что у темнокожих африканцев такой цвет волос не встречается? Считается, что Рамсес II имел ливийские корни. Если это так, значит, он был светлокожим.

Тутанхамон

Это интересно: Тутанхамон стал правителем Египта в возрасте 9 лет. Произошло это примерно в 1330 году до нашей эры.

Kmt

Мать Клеопатры

Египетское искусство

Большой сфинкс

Новая раса

Это интересно: Питри сделал весомый вклад в египтологию, ведь именно он первым обнаружил доисторическую культуру, предшествовавшую Древнему Египту.

Восточная пустыня

Зубы

Это интересно: Исследование почти тысячи скелетов древних египтян, проведённое в 2006 году, показало, что их зубы были одинаковыми вне зависимости от возраста останков. Такое же строение челюсти имеют представители современных народов североафриканского региона. Зубы же европейцев и обитателей Ближнего Востока кардинально отличаются от исследованных.