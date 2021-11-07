20 вещей, которые никогда не делают счастливые пары

Формулы идеальных отношений не существует, однако в счастливых союзах можно обнаружить несколько закономерностей. Этот список поможет понять, что вы делаете неправильно.
1. Не жалуются на отношения родственникам и друзьям
Иногда в отношениях появляются проблемы, но это не повод обсуждать своих возлюбленных с посторонними. Вовлекая других людей в свою личную жизнь, вы рискуете потерять доверие партнёра. Вас что-то беспокоит? Обсудите это с ним. Ничто так не сближает, как совместное преодоление трудностей.
2. Не сравнивают себя с другими
Люди, которые счастливы в отношениях, принимают себя такими, какие есть. Сравнивать себя или партнёра с другим человеком — занятие бесполезное, ведь выводы после такого сравнения всегда оторваны от реальности. Вдобавок гарантировано чувство неуверенности в себе и своих отношениях.
3. Не обвиняют партнёра в своих проблемах
Всегда помните, что только вы несёте ответственность за свои чувства и поступки. Не нужно обвинять любимого человека во всех своих бедах, а затем тонуть в жалости к себе. Если не видите выхода из сложной ситуации, попросите о помощи, а не устраивайте бессмысленный скандал.
4. Не воспринимают себя слишком серьёзно
Жизнь полна взлётов и падений. И неудачи не стоит воспринимать как трагедии. Учитесь получать удовольствие от жизни. Даже когда становится нелегко, ищите во всём светлые стороны. Проводите больше времени вместе и умейте посмеяться над собой.
5. Не критикуют
Поверьте, ни одному человеку на этой планете не нравится, когда его пилят. Критикуя своего партнёра, вы только создаёте трещину в отношениях, которая со временем может совсем их разрушить. Старайтесь не критиковать друг друга, вместо этого ищите менее обидные способы справиться с раздражающими привычками.
6. Не игнорируют финансовую сторону отношений
Проблемы с деньгами могут разрушить даже самые крепкие отношения, поэтому решайте все возникающие вопросы так быстро, насколько это возможно. Обсудите свои финансовые цели и сообща принимайте решения о тратах. Если вы считаете, что финансовые вопросы — это слишком щекотливая тема, чтобы открыто её обсуждать, подумайте о том, какой головной болью это может стать позже, если не решить всё сейчас.
7. Не пытаются читать мысли своего партнёра
Во многих отношениях — особенно длительных — человеку начинает казаться, что он всегда знает, что нужно его партнёру. Правда, никто не может знать этого лучше, чем он сам. Ключ к счастливым отношениям — общение. Чем больше вы доверяете друг другу, тем лучше понимаете потребности партнёра. Но это не значит, что вы вправе принимать все решения за него.
8. Не заводят разговор в неподходящее время
Представим ситуацию: вам не терпится поделиться своими переживаниями и чувствами. Неудачное для этого время — когда ваша вторая половина занята чем-то другим или собирается этим заняться. Если вы придёте со своими проблемами в такой момент, велика вероятность, что партнёр не поймёт всей важности разговора. А у вас останется неприятный осадок. Чтобы наверняка завести разговор в подходящее время, просто спросите: «Мне нужно с тобой поговорить, сейчас удобно?»
9. Не зацикливаются на своей роли в отношениях
У каждого партнёра есть несколько ролей в отношениях. Например, основанные на стереотипах по гендерному признаку: женщина готовит, мужчина занимается другой работой по дому. Счастливые пары не зациклены на этом разделении и всегда готовы выполнять какие-то задачи вне своих ролей, когда это необходимо. Например, в ваших отношениях готовит женщина, но сегодня она задерживается на работе. Мужчина не должен дожидаться, когда она вернётся и накроет на стол, он в состоянии приготовить ужин и для себя, и для неё.
10. Не настроены негативно
Не давите на своего партнёра: он не должен всегда делать то, что хочется вам. Поддерживайте его. Мотивируйте, чтобы ему было легче достигать больших целей. Нытьё и негатив не сделают вашу пару лучше.
11. Не следуют советам из романтических фильмов
И уж тем более не сравнивают свою жизнь с происходящим на экране. Без сомнений, голливудские пары выглядят замечательно, но счастливые отношения не похожи на такую глянцевую картинку. Это выдуманные образы отношений, не имеющие никаких аналогов в реальной жизни. Счастливые пары никогда не строят свою жизнь на подобных ложных представлениях.
12. Не спешат
Никогда не переходите на новый уровень отношений слишком быстро. Каждый хочет побыстрее добраться до счастливого конца сказки, но поверьте, само путешествие намного интереснее. Отправиться в ЗАГС после недели знакомства — это, конечно, романтично, но в большинстве случаев такая спешка не приводит к счастливому финалу.
13. Не ждут, что отношения решат сразу все проблемы
Конечно, счастливые отношения добавляют вашей жизни радости, но не ожидайте, что это автоматически решит все ваши проблемы. Никто другой не сможет в одно мгновение изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Всё это вы должны сделать самостоятельно. Решайте проблемы, а не привносите их в свои отношения.
14. Не ожидают, что быть парой — это легко
Длительные отношения — это прекрасно, но мало кому они даются легко. Воспринимайте проблемы как возможности для роста и укрепления отношений в вашей паре. Чтобы быть вместе, нужно прикладывать усилия.
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