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Правильная обрезка орхидеи для стимулирования цветения

Цветение орхидеи не сравнить ни с чем. Чтобы увидеть большое количество цветов на орхидее, необходимо провести правильную обрезку — и она непременно порадует вас обильным цветением!

Правильная обрезка орхидеи для стимулирования цветения

Многие хозяева задаются вопросом, необходимо ли обрезать отцветший цветонос? И если да, то как это сделать? Можно, конечно, полностью его обрезать, а можно поступить немного по-другому.

Правильная обрезка орхидеи для стимулирования цветения

Обрежьте цветонос ниже первого цветка. Тогда у него разовьются боковые побеги: один, два, а, может, и даже три. На каждом побеге может быть от 10 до 15 цветков!

Правильная обрезка орхидеи для стимулирования цветения

А для того чтобы полностью отцветший цветонос точно выпустил почку, наденьте на него кусочек алоэ. Через некоторое время снимите (когда алоэ подсохнет). Это ещё один лайфхак, который поможет вам получить больше цветов!

Правильная обрезка орхидеи для стимулирования цветения

Подробнее об обрезке орхидеи для стимулирования цветения смотрите в видео ниже:


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