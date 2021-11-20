10 самых изолированных мест, где вопреки всему живут люди

В то время как многие стремятся перебраться поближе к крупным городам и современным мегаполисам, некоторые выбирают более уединенные места, вдали от шума, суеты и потоков машин. Обычно спасительным убежищем для них становится загородный дом с участком, расположенный где-нибудь в живописном месте. Но подобный переезд подходит не всем любителям чистого воздуха и единения с природой. Для некоторых выражение «расслабиться вдали от цивилизации» обретает самый что ни на есть буквальный смысл.
Тишину и уединение они находят в таких местах, которые считаются одними из самых удаленных и изолированных уголков на Земле. Мы разыскали 10 мест, где несмотря на суровые условия и удаленность от окружающего мира, постоянно проживают люди.
Мото, Тибет
С этим местом нет никакого транспортного сообщения, а если оно и появляется, то, как правило, ненадолго, и все заканчивается тем, что дорогу размывает селью или лавиной. Его жителям приходятся преодолевать почти 80 км. горных участков, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта. Несмотря на подобную изоляцию, такие условия проживания вполне устраивают почти 11 000 человек.
Оймякон, Россия
Здесь короткое лето с большим перепадом суточных температур, а зимой столбик термометров опускается ниже отметки в -50-60 °С. Оймякон известен как один из «Полюсов холода». По неофициальным данным в 1938 году температура в поселке снизилась до −77,8°С. Достаточно сложный и суровый климат и изолированность от внешнего мира не смогла испугать 500 человек, которые постоянно здесь проживают.
Иллоккортоормиут, Гренландия
В этом населенном пункте живет всего 452 человека. Добраться до «большой земли» они могут лишь двумя способами — на лодке или вертолете.
Рейне, Лофотенские острова
В деревушке под названием Рейне на острове Москенесёй проживает 329 человек. Весьма скромные размеры не стали помехой для того, чтобы место попало в список самых красивых уголков во всей Норвегии.
Эдинбург семи морей, Тристан-да-Кунья
До конца Второй мировой войны на острове располагался военный гарнизон. В 1961 году здесь произошло извержение вулкана, и все население покинуло остров. В 1963 году нашлись те, кто захотел вернуться в родные края и восстановить разрушенное стихией. В настоящее время на острове проживает около 300 жителей.
Уакачина, Перу
Деревня-оазис в регионе Ика располагается в 5 часах от Лимы. Прямо посреди пустыни постоянно проживают 115 человек.
Ундредал, Согн-ог-Фьюране, Норвегия
Этот небольшой городок вырос в 1980-х годах. С того момента здесь мало что изменилось, разве что в пустынное место проникли некоторые достижения современной цивилизации. Но его всего также населяет около 100 человек.
Пугтал Гомпа, Индия
Это не совсем населенный пункт, а монашеская община. Монастырь, чья история берет начало в 12 веке, стал домом для 70 монахов.
Адамстаун, острова Питкэрн
Это поселение считается самой маленькой столицей в мире. В единственном поселении островов Питкэрн постоянно проживает всего 48 человек. Большинство из них является потомками мятежников с британского корабля «Баунти».
Деревня Гасадалур, остров Вагар
Этот остров, входящий в группу Фарерских островов, путешественники единогласно называют самым живописным. Но наслаждаться великолепными видами, живя при этом в спартанских условиях, готовы лишь единицы — в Гасадалуре таких желающих нашлось всего 18 человек.
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