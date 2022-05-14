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Как выращивать георгины из семян

Не знаете, как посадить и вырастить георгины? Наша статья поможет вам обзавестись привлекательными цветами в собственном цветнике. Эта быстрорастущая культура идеально подходит для новичков, поскольку уход за ней не требует особых навыков.

Во второй половине лета кусты георгин усыпаны довольно объемными цветками разнообразной окраски и формы. Но чтобы получить пышное цветение, их нужно сажать на солнечном и хорошо защищенном от ветра участке. Помните: георгины должны находиться на свету не менее 6 часов в сутки.
Начинающему цветоводу лучше купить проросшие клубни георгинов и посадить их в хорошо прогретый грунт. В средней полосе обычно это время приходится на первую декаду июня. Тогда при правильном уходе растения отлично приживутся и вскоре порадуют вас пышным цветением.
При покупке посадочного материала учтите, что в зависимости от сорта и возраста клубни могут различаться по размеру, но все они должны быть плотными, упругими, не сухими, с небольшим прошлогодним стеблем, переходящим в корневую шейку.

Как выращивать георгины из семян
Покупайте клубни только в специализированных магазинах, поскольку с рук вы рискуете приобрести зараженный посадочный материал

Как вырастить георгины из семян?



Как выращивать георгины из семян

Так выглядят сеянцы георгинов, готовые к пересадке в отдельные емкости
Это более хлопотный вариант выращивания георгин, но зато менее затратный.
Опытные цветоводы сеют семена в контейнер с легкой увлажненной почвой (в смесь перегноя, компоста и прокаленного песка или перлита, взятых в равных частях), слегка присыпают тонким слоем земли и накрывают прозрачной пластиковой крышкой или пищевой пленкой. Контейнер ставят в освещенное помещение с температурой воздуха около 25°С.
Грунт увлажняют из пульверизатора по мере подсыхания. После появления 3-4 настоящих листочков сеянцы пикируют в отдельные стаканчики, которые наполняют обеззараженной (пролитой марганцовкой) землей. Растения держат в теплом (около 20°С) и хорошо освещенном месте, умеренно поливают, а когда сеянцы окрепнут, в летнее время высаживают на клумбу.

Как вырастить георгины из клубней?




Как выращивать георгины из семян

Марганцовка поможет уничтожить возбудителей болезней, которые могли поселиться на клубнях во время хранения
Перезимовавшие клубни рекомендуется подготовить к предстоящему сезону заранее. В апреле их достают из хранилища, очищают от сухих корней, удаляют все подгнившие, поврежденные и отмершие части, а места срезов присыпают золой. Большие клубни георгина делят на части, чтобы на каждой из них осталась одна почка с корневой шейкой.
Деленки сажают в контейнеры с торфом или любой плодородной почвой так, чтобы посадочный материал был заглублен на 1/3. Тару с клубнями ставят в хорошо освещенное место с температурой воздуха 18-20°С, периодически и довольно скудно поливают и проветривают в жару.
Проросшие клубни высаживают на заранее подготовленный участок вместе с комом земли на глубину 6-8 см. После чего их обильно поливают и слегка окучивают.
Самые ленивые цветоводы наверняка захотят узнать, как сажать георгины без проращивания. Да очень просто! В течение получаса подержите клубни в слабом растворе марганцовки, после чего поместите в лунки размером 40×40×40 см и присыпьте плодородной почвой (подойдут богатые перегноем суглинки) так, чтобы корневая шейка находилась на 2-3 см ниже уровня грунта.

Создаем комфортные условия для георгинов



Как выращивать георгины из семян

При посадке георгинов для хорошего роста необходимо положить на дно лунки перепревший навоз, 20 г суперфосфата, 20 г комплексного минерального удобрения, по горсти извести и золы и тщательно перемешать с почвой. Клубни средне- и высокорослых растений сажайте на расстоянии 70-90 см друг от друга, для низкорослых достаточно интервала 45-60 см, а для карликовых – 20-30 см.
Кроме того, при посадке георгинов высокорослых сортов нужно установить колышки высотой 120-160 см и подвязать к ним стебли.

Уход за георгинами



Как выращивать георгины из семян

Низкорослые георгины можно выращивать как на клумбе, так и в контейнере. Эти растения образуют невысокий и пышный куст, за которым несложно ухаживать
В первые месяцы (во время активного роста) георгины регулярно поливают, пропалывают и подкармливают. Спустя 10-14 дней после высадки растений в грунт их поливают навозной жижей из расчета 10 л удобрения на 5 кустиков.
В первой половине лета можно повторно провести подкормку любым азотным удобрением, а вот с августа используют только фосфор и калий. Эти макроэлементы помогут клубням лучше сохраниться зимой. В конце августа – начале сентября кусты георгинов окучивают на высоту 25 см, чтобы защитить корневую шейку от первых заморозков.
Цветение георгинов наступает спустя 30-70 дней после посадки. Пышные цветочки украшают сад примерно с середины июля до самых морозов. При этом низкорослые растения зацветают раньше и менее требовательны в уходе, а средне- и высокорослые экземпляры – более мощные, поэтому их рост нужно регулировать: периодически утром удалять пасынки, лишние листья, прищипывать бутоны и формировать кусты в 1-3 стебля.

Трудности, с которыми можно столкнуться при выращивании георгинов



Отсутствие правильной формировки – самая частая причина, почему георгины не цветут. Но при неподходящих условиях выращивания могут возникнуть и другие проблемы. Например, пожелтение нижних листьев и образование пятнистости.
Чаще всего эти недуги появляются в результате недостатка питательных веществ (их восполняют с помощью подкормок) и выращивания цветов на почве с неподходящим показателем pH. Учтите: георгины предпочитают слабокислую землю.
Кусты георгинов чувствительны к избытку влаги, особенно в начале вегетационного периода. Их всасывающие корешки отмирают, и клубни загнивают. Чтобы восстановить корневую систему растений, их поливают водой со стимулятором корнеобразования (Корневином, Гетероауксином).

Вредители георгинов



Наибольший вред георгинам причиняют тля, различные жуки, их личинки и гусеницы, трипсы, улитки и паутинный клещ.

Как выращивать георгины из семян

Во время засухи они особенно многочисленны и вредны еще и тем, что переносят опасную для георгинов болезнь – вирусную мозаику.
Чтобы защитить растения от вредителей, своевременно уничтожайте сорняки и растительные остатки, осенью перекапывайте почву и при обнаружении насекомых опрыскивайте георгины препаратами Батрайдер, Биотлин Бау, Валлар, Герольд, Инта-Вир, настоями тысячелистника обыкновенного (8%), луковой шелухи (полведра шелухи заливают водой до краев и выдерживают сутки). Чтобы вредители не привыкали к определенным действующим веществам, препараты нужно чередовать.
Клубни и корни георгинов нередко подгрызают личинки проволочников и хрущей. Чтобы «выселить» вредителей с участка, необходимо регулярно рыхлить почву между кустами, при этом вручную выбирать и уничтожать личинок. При подготовке почвы к посадке растений можно внести в нее Баргузин, Почин или Террадокс. А еще хорошо посеять в междурядьях бархатцы.
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