Как выращивать георгины из семян

Не знаете, как посадить и вырастить георгины? Наша статья поможет вам обзавестись привлекательными цветами в собственном цветнике. Эта быстрорастущая культура идеально подходит для новичков, поскольку уход за ней не требует особых навыков.



Во второй половине лета кусты георгин усыпаны довольно объемными цветками разнообразной окраски и формы. Но чтобы получить пышное цветение, их нужно сажать на солнечном и хорошо защищенном от ветра участке. Помните: георгины должны находиться на свету не менее 6 часов в сутки.

Начинающему цветоводу лучше купить проросшие клубни георгинов и посадить их в хорошо прогретый грунт. В средней полосе обычно это время приходится на первую декаду июня. Тогда при правильном уходе растения отлично приживутся и вскоре порадуют вас пышным цветением.

При покупке посадочного материала учтите, что в зависимости от сорта и возраста клубни могут различаться по размеру, но все они должны быть плотными, упругими, не сухими, с небольшим прошлогодним стеблем, переходящим в корневую шейку.





Покупайте клубни только в специализированных магазинах, поскольку с рук вы рискуете приобрести зараженный посадочный материал



Как вырастить георгины из семян?

Как вырастить георгины из клубней?

Создаем комфортные условия для георгинов

Уход за георгинами

Трудности, с которыми можно столкнуться при выращивании георгинов

Вредители георгинов

Так выглядят сеянцы георгинов, готовые к пересадке в отдельные емкостиЭто более хлопотный вариант выращивания георгин, но зато менее затратный.Опытные цветоводы сеют семена в контейнер с легкой увлажненной почвой (в смесь перегноя, компоста и прокаленного песка или перлита, взятых в равных частях), слегка присыпают тонким слоем земли и накрывают прозрачной пластиковой крышкой или пищевой пленкой. Контейнер ставят в освещенное помещение с температурой воздуха около 25°С.Грунт увлажняют из пульверизатора по мере подсыхания. После появления 3-4 настоящих листочков сеянцы пикируют в отдельные стаканчики, которые наполняют обеззараженной (пролитой марганцовкой) землей. Растения держат в теплом (около 20°С) и хорошо освещенном месте, умеренно поливают, а когда сеянцы окрепнут, в летнее время высаживают на клумбу.Марганцовка поможет уничтожить возбудителей болезней, которые могли поселиться на клубнях во время храненияПерезимовавшие клубни рекомендуется подготовить к предстоящему сезону заранее. В апреле их достают из хранилища, очищают от сухих корней, удаляют все подгнившие, поврежденные и отмершие части, а места срезов присыпают золой. Большие клубни георгина делят на части, чтобы на каждой из них осталась одна почка с корневой шейкой.Деленки сажают в контейнеры с торфом или любой плодородной почвой так, чтобы посадочный материал был заглублен на 1/3. Тару с клубнями ставят в хорошо освещенное место с температурой воздуха 18-20°С, периодически и довольно скудно поливают и проветривают в жару.Проросшие клубни высаживают на заранее подготовленный участок вместе с комом земли на глубину 6-8 см. После чего их обильно поливают и слегка окучивают.Самые ленивые цветоводы наверняка захотят узнать, как сажать георгины без проращивания. Да очень просто! В течение получаса подержите клубни в слабом растворе марганцовки, после чего поместите в лунки размером 40×40×40 см и присыпьте плодородной почвой (подойдут богатые перегноем суглинки) так, чтобы корневая шейка находилась на 2-3 см ниже уровня грунта.При посадке георгинов для хорошего роста необходимо положить на дно лунки перепревший навоз, 20 г суперфосфата, 20 г комплексного минерального удобрения, по горсти извести и золы и тщательно перемешать с почвой. Клубни средне- и высокорослых растений сажайте на расстоянии 70-90 см друг от друга, для низкорослых достаточно интервала 45-60 см, а для карликовых – 20-30 см.Кроме того, при посадке георгинов высокорослых сортов нужно установить колышки высотой 120-160 см и подвязать к ним стебли.Низкорослые георгины можно выращивать как на клумбе, так и в контейнере. Эти растения образуют невысокий и пышный куст, за которым несложно ухаживатьВ первые месяцы (во время активного роста) георгины регулярно поливают, пропалывают и подкармливают. Спустя 10-14 дней после высадки растений в грунт их поливают навозной жижей из расчета 10 л удобрения на 5 кустиков.В первой половине лета можно повторно провести подкормку любым азотным удобрением, а вот с августа используют только фосфор и калий. Эти макроэлементы помогут клубням лучше сохраниться зимой. В конце августа – начале сентября кусты георгинов окучивают на высоту 25 см, чтобы защитить корневую шейку от первых заморозков.Цветение георгинов наступает спустя 30-70 дней после посадки. Пышные цветочки украшают сад примерно с середины июля до самых морозов. При этом низкорослые растения зацветают раньше и менее требовательны в уходе, а средне- и высокорослые экземпляры – более мощные, поэтому их рост нужно регулировать: периодически утром удалять пасынки, лишние листья, прищипывать бутоны и формировать кусты в 1-3 стебля.Отсутствие правильной формировки – самая частая причина, почему георгины не цветут. Но при неподходящих условиях выращивания могут возникнуть и другие проблемы. Например, пожелтение нижних листьев и образование пятнистости.Чаще всего эти недуги появляются в результате недостатка питательных веществ (их восполняют с помощью подкормок) и выращивания цветов на почве с неподходящим показателем pH. Учтите: георгины предпочитают слабокислую землю.Кусты георгинов чувствительны к избытку влаги, особенно в начале вегетационного периода. Их всасывающие корешки отмирают, и клубни загнивают. Чтобы восстановить корневую систему растений, их поливают водой со стимулятором корнеобразования (Корневином, Гетероауксином).Наибольший вред георгинам причиняют тля, различные жуки, их личинки и гусеницы, трипсы, улитки и паутинный клещ.Во время засухи они особенно многочисленны и вредны еще и тем, что переносят опасную для георгинов болезнь – вирусную мозаику.Чтобы защитить растения от вредителей, своевременно уничтожайте сорняки и растительные остатки, осенью перекапывайте почву и при обнаружении насекомых опрыскивайте георгины препаратами Батрайдер, Биотлин Бау, Валлар, Герольд, Инта-Вир, настоями тысячелистника обыкновенного (8%), луковой шелухи (полведра шелухи заливают водой до краев и выдерживают сутки). Чтобы вредители не привыкали к определенным действующим веществам, препараты нужно чередовать.Клубни и корни георгинов нередко подгрызают личинки проволочников и хрущей. Чтобы «выселить» вредителей с участка, необходимо регулярно рыхлить почву между кустами, при этом вручную выбирать и уничтожать личинок. При подготовке почвы к посадке растений можно внести в нее Баргузин, Почин или Террадокс. А еще хорошо посеять в междурядьях бархатцы.