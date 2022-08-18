Американская еда, достойная вашего внимания

С нами не соскучишься!

Известный британский журнал о путешествиях Rough Guides составил список блюд, популярных в различных американских штатах. Какие-то из них покажутся жителям наших палестин вполне обычными, другие вызовут искреннее удивление, некоторые — и вовсе шок.



Кобб-салат, штат Калифорния

Глубокая пицца по-чикагски, штат Иллинойс

Тушеный зеленый перец чили, штат Нью-Мексико

Ролл из лобстера, штат Мэн

Кленовый сироп, штат Вермонт

Кукурузная каша с креветками и рукколой, штат Южная Каролина

Бурбон, штат Кентукки

Устрицы Скалистых гор, штат Монтана

Филадельфийский стейк, штат Пенсильвания

Пончики, штат Луизиана

Суп-пюре из моллюсков, штат Массачусетс

Ледяной чай, штат Джорджия

Лаймовый пирог, штат Флорида

Жареный хлеб Навахо, штат Южная Дакота

Копченый лосось, штат Аляска

Кукурузные клецки «хашпаппи», штат Вирджиния

Сливочный пирог, штат Индиана

Барбекю, штат Техас

Тунец Ahi Poke, штат Гавайи

Пастрами, штат Нью-Йорк