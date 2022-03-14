Опасность имён на Руси

Древние славяне искренне верили в целостность семьи. Все родственники, даже самые дальние входили в один большой фамильный род, объединенный невидимой духовной связью. Само собой, в такой структуре важна была каждая деталь, вплоть до имен, которые давали новорожденным. Эта традиция постепенно угасла и теперь мы называем детей так, как хочется нам. А ведь некоторые из русских имен не зря считались опасными!









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