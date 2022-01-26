15 доказательств того, что Италия – лучшее место на Земле

Эта страна в форме сапога дала миру множество незаменимых вещей: пиццу и пасту, феррари и ламборджини, горгонзолу и джелато. А вспомните ее древнюю и насыщенную историю! А культура? Леонардо да Винчи, Микеланджело, Галилей, Федерико Феллини, Софи Лорен… Италия прекрасна вся, целиком, от Рима до последней деревушки, и каждая деревушка или городок по-своему уникальны. Италия – это целая вселенная и лучшее место в мире.
Итальянские мужчины плачут
Считается, что мужчина не должен плакать, и хотя это навязанный современному обществу стереотип, в основном он верен: мужчины не плачут. А вот маленьких итальянских мальчиков воспитывают иначе – они не подавляют эмоции, а наоборот, дают им волю. Поэтому в Италии взрослый мужик, рыдающий в три ручья, – совершенно обычное дело.
Еда
В Италии божественная кухня – и это не только паста и пицца. Хотя пицца там, конечно, такая, что можно язык проглотить. Но не пиццей единой! На самом деле, каждый район может удивить своими традиционными деликатесами – итальянцы прекрасно готовят и мясо, и морепродукты, и ризотто, и фаршированные перцы, и поленту, тающую на языке. А десерты просто волшебные – достаточно вспомнить тирамису и вкуснейшее мороженое джелато. Ммм…
Сыр
Да, про еду уже было. Но сыр – это отдельная строчка в этой песне. Мир был бы очень мрачным и грустным местом без итальянских сыров. Азиаго, рикотта, фонтина, маскарпоне, формаджио… Это гордость Италии.
Алкоголь
А теперь плавно переходим к алкогольным напиткам. Здесь итальянцам тоже есть чем похвастать: у них отличные ликеры, пиво и, конечно, вино. Все это пьется без спешки, для удовольствия, а не для того, чтобы напиться. Поэтому напившийся итальянец, ползущий в три часа ночи домой, – крайне редкое зрелище.
Вы должны есть и пить, соблюдая правила
В Италии крайне важно то, как вы едите и пьете, ибо существуют строгие правила. Скажем, капучино после ланча пить не следует. Если вы закажете капучино после 10 утра, вас сочтут очень странным человеком и злостным нарушителем устоев. Так как в капучино много молока, это считается отдельным самодостаточным приемом пищи и подают его только на завтрак и без каких-либо закусок. А вот эспрессо можно заказывать в любое время дня, но только после еды.
Люди
У итальянцев во всем мире репутация дружелюбных и гостеприимных людей. Конечно, и у них есть недостатки, но радушие, теплота и готовность постоянно вас накормить искупают их сполна!
Они виртуозно ругаются
Итальянский язык – древний и красивый, это вы знаете. А еще у итальянцев есть крутые ругательства, которые в интернете, кстати, являются наиболее частыми запросами в поисковиках по сравнению с ругательствами на других языках. Почему? Чем они лучше русских, французских или английских? Ответ очевиден: пыл и страсть. Итальянский язык называют языком романтической любви, но так же хорошо этот язык умеет передавать и гнев. Когда итальянцы ругаются, их проклятия звучат как песня – громкая песнь храбрецов, готовых к смерти, и слова этой песни навеяны религией, мамами, женщинами и, чаще всего, свиньями – так что когда вы все это слышите, вам одновременно и страшно, и очень смешно. А еще они жестикулируют, и это еще один язык, на котором умеет изъясняться каждый уважающий себя итальянец.
Достопримечательности
В Италии невероятно много достопримечательностей, так что для любопытного туриста это рай. В одном только Риме больше ста мест, которые стоит посетить, и чтобы охватить хотя бы часть, необходим хорошо составленный план. На втором месте, конечно, волшебная Венеция, а затем романтичная Верона – место, где жили Ромео и Джульетта. И в каждом маленьком городке, и каждой живописной деревушке вы найдете свои прелести и свою историю.
Климат
В Италии жаркое и солнечное лето, умеренная зима, мягкие осень и весна. Зимой очень хорошо в горах, а летом на пляжах Сицилии и Сардинии с белым песком и чистейшей водой. Четкое разделение на сезоны и предсказуемая погода помогают планировать путешествие в эту страну.
Отдых очень важен
Итальянцы уважают право человека на отдых, так что обеденные перерывы у них очень длинные. Почему? Да очень просто: вот в Испании есть послеобеденная сиеста – видимо, люди любят поспать, а итальянцам нужен большой перерыв на обед, потому что они любят поесть. Иногда магазинчик может в полдень закрыться на обед и открыться только часов в шесть вечера.
Искусство
Италия произвела на свет выдающихся художников, скульпторов и архитекторов и внесла огромный вклад в мировую культуру и искусство (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Караваджо, Ботичелли и многие, многие другие).
Государство в государстве
Италия настолько крутая, что внутри нее даже есть независимые государства: Сан-Марино и Ватикан. Ватикан находится в Риме, огороженный стеной. Кстати, Ватикан не является членом Евросоюза, т.к. в Евросоюз допускаются только демократические государства. То же касается и Сан-Марино, одного из трех самых маленьких европейских государств (парламентские законы Сан-Марино основаны на документах 16 века).
Римляне
Римляне очень много дали Европе – медицину, гигиену, образование, ирригацию, купальни, водопровод, дороги и общественный порядок… и это только начало списка. Но также они завоевывали другие страны и порабощали народы, тем самым и вошли в историю как одна из величайших империй. Они даже изолированную от остальной Европы Великобританию сумели захватить (правда, только с третьего раза).
Мода
Италия – мировая столица моды. В Венеции, Флоренции, Неаполе и столице модной индустрии – Милане – одежда и ювелирные украшения производятся традиционно с 11 века, расцветать мода начала в эпоху Возрождения и позже, в 20-м веке, стали проводиться регулярные показы мод такими всемирно известными домами как Гуччи, Валентино, Дольче и Габбана и др.
Леонардо да Винчи
Да, его упоминали уже пару раз, но теперь пришло время сказать: это один из самых умных, талантливых и интересных людей, когда-либо живших на Земле, и он определенно должен быть на первом месте в этом списке. Да Винчи предвосхитил свое время. Он был не только талантливым художником и скульптором эпохи Возрождения, но и высокоодаренным инженером, ученым и изобретателем. Спасибо, Италия!
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