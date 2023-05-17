Впервые мир увидел электросамокат в 1915 году, когда этот транспорт фирмы Autoped заполонил магазины Нью-Йорка.
Черно-белые фотографии, сделанные более века назад, показывают, что электросамокаты существуют уже несколько десятилетий.
Говорят, что самокаты могли разгоняться до 55 км/ч. Но «Онлайн-музей велосипеда» говорит, что после 30 км/ч самокат терял стабильность.
Это черно-белая подборка 1926 года.
Самокат Autoped дожил до наших дней:
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Электросамокаты 1916 года
Впервые мир увидел электросамокат в 1915 году, когда этот транспорт фирмы Autoped заполонил магазины Нью-Йорка.
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