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Электросамокаты 1916 года

Впервые мир увидел электросамокат в 1915 году, когда этот транспорт фирмы Autoped заполонил магазины Нью-Йорка.

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Черно-белые фотографии, сделанные более века назад, показывают, что электросамокаты существуют уже несколько десятилетий.

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Говорят, что самокаты могли разгоняться до 55 км/ч. Но «Онлайн-музей велосипеда» говорит, что после 30 км/ч самокат терял стабильность.

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Это черно-белая подборка 1926 года.

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Самокат Autoped дожил до наших дней:

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