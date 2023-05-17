Электросамокаты 1916 года

Впервые мир увидел электросамокат в 1915 году, когда этот транспорт фирмы Autoped заполонил магазины Нью-Йорка.







Черно-белые фотографии, сделанные более века назад, показывают, что электросамокаты существуют уже несколько десятилетий.







Говорят, что самокаты могли разгоняться до 55 км/ч. Но «Онлайн-музей велосипеда» говорит, что после 30 км/ч самокат терял стабильность.







Это черно-белая подборка 1926 года.







Самокат Autoped дожил до наших дней:































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