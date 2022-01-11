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20 анекдотов и шуток о тонкостях в отношениях мужчин и женщин

20 анекдотов и шуток о тонкостях в отношениях мужчин и женщин

Отношения — дело тонкое: кто их вообще разберёт, что там происходит между Им и Ей? Третьему в них лучше не соваться — получишь от обоих!

Публикуем забавную подборку анекдотов и шуток на тему супружеских и иных отношений между мужчиной и женщиной.

Одна хитрая пара, чтобы никогда не расставаться, постоянно брала новые кредиты.

— Тебе лет-то сколько?
— 13.
— Так, оделась и ушла.
— Пааадумаешь, какие мы суеверные…

Прежде чем приглашать девушку на свидание, дарить ей цветы, ухаживать и заботиться, провожать до дома и признаваться в любви, задумайтесь — нафига?!

— Дорогой, давай оформим наши отношения!
— Ладно, тащи гирлянду и дождик!

20 анекдотов и шуток о тонкостях в отношениях мужчин и женщин

Любовь живёт три года. Хомяк живёт три года.
Купите в начале отношений хомяка — его смерть послужит индикатором.

— Мы с тобой как параллельные прямые.
— В смысле?
— То, что мы пересеклись — ошибка.

А вы, кроме того, что совесть имеете, ещё какие-нибудь отношения с ней поддерживаете?

Я люблю тебя такой, какая ты (хватит ходить по ночам на кухню и втихаря) есть.

20 анекдотов и шуток о тонкостях в отношениях мужчин и женщин

Идеальные отношения — отношения по переписке. Кормить не надо, не бесит храпом и не трогает мои вещи.

Многие девушки вышли замуж, чтобы не проводить вечера в одиночестве. И по той же причине развелись.

— Дорогой, у нас завтра годовщина свадьбы! Может, зарежем поросёнка?

— Поросёнок-то в чём виноват? Серёгу надо зарезать, это он нас познакомил!

Увидел бывшую с другим и моё сердце сжалось…
А потом разжалось. Оно так работает, бывшая тут не при чём.

20 анекдотов и шуток о тонкостях в отношениях мужчин и женщин

— Здравствуйте! Вашей маме зять не нужен?
— Нужен. Ну, что дальше?
— А вот так далеко я ещё не заходил.

Один раз я был в таких серьёзных отношениях, что мы даже не улыбнулись ни разу.

У нас с девушкой есть такая ролевая игра: она одевается как школьница, я одеваюсь как школьник, и мы вместе учим дроби.

Жить вдвоём — значит вместе решать проблемы, которых не возникло бы, не начни вы жить вдвоём.

20 анекдотов и шуток о тонкостях в отношениях мужчин и женщин

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