20 анекдотов и шуток о тонкостях в отношениях мужчин и женщин
Отношения — дело тонкое: кто их вообще разберёт, что там происходит между Им и Ей? Третьему в них лучше не соваться — получишь от обоих!
Публикуем забавную подборку анекдотов и шуток на тему супружеских и иных отношений между мужчиной и женщиной.
Одна хитрая пара, чтобы никогда не расставаться, постоянно брала новые кредиты.
— Тебе лет-то сколько?
— 13.
— Так, оделась и ушла.
— Пааадумаешь, какие мы суеверные…
Прежде чем приглашать девушку на свидание, дарить ей цветы, ухаживать и заботиться, провожать до дома и признаваться в любви, задумайтесь — нафига?!
— Дорогой, давай оформим наши отношения!
— Ладно, тащи гирлянду и дождик!
Любовь живёт три года. Хомяк живёт три года.
Купите в начале отношений хомяка — его смерть послужит индикатором.
— Мы с тобой как параллельные прямые.
— В смысле?
— То, что мы пересеклись — ошибка.
А вы, кроме того, что совесть имеете, ещё какие-нибудь отношения с ней поддерживаете?
Я люблю тебя такой, какая ты (хватит ходить по ночам на кухню и втихаря) есть.
Идеальные отношения — отношения по переписке. Кормить не надо, не бесит храпом и не трогает мои вещи.
Многие девушки вышли замуж, чтобы не проводить вечера в одиночестве. И по той же причине развелись.
— Дорогой, у нас завтра годовщина свадьбы! Может, зарежем поросёнка?
— Поросёнок-то в чём виноват? Серёгу надо зарезать, это он нас познакомил!
Увидел бывшую с другим и моё сердце сжалось…
А потом разжалось. Оно так работает, бывшая тут не при чём.
— Здравствуйте! Вашей маме зять не нужен?
— Нужен. Ну, что дальше?
— А вот так далеко я ещё не заходил.
Один раз я был в таких серьёзных отношениях, что мы даже не улыбнулись ни разу.
У нас с девушкой есть такая ролевая игра: она одевается как школьница, я одеваюсь как школьник, и мы вместе учим дроби.
Жить вдвоём — значит вместе решать проблемы, которых не возникло бы, не начни вы жить вдвоём.
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