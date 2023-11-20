На какую ложь пришлось пойти Дженнифер Кулидж ради славы в Голливуде: Неподражаемая «мама Стифлера»

Дженнифер Кулидж очень редко доставались главные роли. Зато она сумела стать мегазвездой ролей второго плана, создав свой собственный актёрский стиль. В её карьере сразу несколько фильмов с огромными кассовыми сборами и много успешных ситкомов. Недавно актриса призналась, что ради славы ей пришлось пойти на откровенный обман. Возможно, прозвучало это несколько мелодраматично, но звезда «Американского пирога», которая стала знаменитой как «мама Стифлера», действительно построила карьеру на лжи...
Нелёгкий путь в большое кино
Дженнифер Кулидж.
Дженнифер Кулидж изо всех сил старалась доказать режиссёрам, что она чего-то стоит. Актриса училась в Голливудской академии драматического искусства. Также она прошла хорошую школу в знаменитой комедийной труппе Лос-Анджелеса The Groundlings. Несмотря на весь свой талант и старания, Дженнифер никак не удавалось получить роль на большом экране.
Пытаясь дать своей карьере хоть какой-нибудь толчок, Кулидж решила пойти на крайние меры. Она поступила так, как поступают большинство соискателей работы — солгала потенциальным работодателям. Чтобы показаться продюсерам более опытной, чем она есть на самом деле, Дженнифер весьма творчески подошла к составлению своего резюме. В документе стали значиться престижные актёрские школы, где она не училась и спектакли в которых она никогда не играла.
Недавно Кулидж призналась в этом в одном из своих интервью. Актрису совершенно не смущает содеянное. Ведь своей цели она добилась, а следовательно, как она считает, поступила правильно. Результатом её трудов стала роль в популярном ситкоме 1990-х «Сайнфелд».
Эпизод «Сайнфелда» под названием «Массажистка», вышедший в эфир в 1993 году. Дженнифер Кулидж играет девушку Джерри.
Первый шаг сделан, настал черёд второго
Когда Дженнифер удалось попасть на прослушивание в «Сайнфелд», она прекрасно понимала, что мало хорошо читать роль, надо ещё и сногсшибательно выглядеть. Подходящих нарядов, как и денег, у начинающей актрисы не было. Здесь она тоже в очередной раз проявила свою находчивость. Прийдя в магазин одежды, она с порога заявила, что идёт на прослушивание в «Сайнфелд».
Дженнифер Кулидж на шоу Jimmy Kimmel Live 7 февраля 2022 года в Лос-Анджелесе, Калифорния.
Магазин принадлежал матери и дочери. Оглядев молодую женщину, мать произнесла с усмешкой: «О, дорогая, тогда тебе нужна одежда получше, чем та, что на тебе сейчас». Сегодня Кулидж говорит, что если бы они тогда не помогли ей подобрать наряд, она, возможно, никогда бы не получила ту работу. Отзывчивые женщины не только смогли подобрать для неё стильный образ, продемонстрировав отменный вкус, но и сделали ей хорошую скидку.
Дженифер Кулидж в одном из эпизодов сериала «Друзья».
«Сайнфелд» стал пропуском в большое кино, положив начало головокружительной карьере
После того как актриса заполучила роль в этом популярном ситкоме, от работы у неё не было отбоя. Затем последовали такие знаменитые во всём мире картины как «Американский пирог» (1999) (где она сыграла культовую на сегодня роль мамы Стифлера), «Лучшая на шоу» (2000), «Блондинка в законе» (2001) и совсем недавно «Наблюдатель» и «Белый лотос» (за роль в этом фильме Кулидж получила престижную премию «Эмми»). Ещё у Дженнифер есть множество эпизодических, но безумно ярких ролей, в различных фильмах и сериалах, которые запомнились и полюбились зрителям.
Кадр из фильма «Американский пирог», вышедшего в 1999 году, с Дженнифер Кулидж в роли «мамы Стифлера».
Актриса получила премию «Эмми» за роль в мини-сериале «Белый лотос».
Актриса никогда не стеснялась маленьких ролей в кино. Она играла персонажей, которые позволили раскрыться её невероятному комическому таланту. Кулидж как никто мастерски умеет строить актёрскую игру на внешности, у неё великолепно выходит воплощать непривлекательных персонажей. Дженнифер Кулидж, без сомнения, гениальная комедийная актриса.
Кадр из фильма «Белый лотос».
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