На какую ложь пришлось пойти Дженнифер Кулидж ради славы в Голливуде: Неподражаемая «мама Стифлера»

Нелёгкий путь в большое кино

Дженнифер Кулидж.

Эпизод «Сайнфелда» под названием «Массажистка», вышедший в эфир в 1993 году. Дженнифер Кулидж играет девушку Джерри.

Первый шаг сделан, настал черёд второго

Дженнифер Кулидж на шоу Jimmy Kimmel Live 7 февраля 2022 года в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Дженифер Кулидж в одном из эпизодов сериала «Друзья».

«Сайнфелд» стал пропуском в большое кино, положив начало головокружительной карьере

Кадр из фильма «Американский пирог», вышедшего в 1999 году, с Дженнифер Кулидж в роли «мамы Стифлера ».

Актриса получила премию «Эмми» за роль в мини-сериале «Белый лотос».

Кадр из фильма «Белый лотос».