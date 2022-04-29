Красота, семья, интриги: 7 малоизвестных фактов о женщинах Древнего Рима

Малоизвестные факты о женщинах Древнего Рима.
Люди, которые интересуются историей, знают о Римской империи достаточно много - и о её правителях, и о законах, и о войнах, и об интригах. Но куда меньше известно о римских женщинах, а ведь на женщине во всем времена держалась не только семья, но и устои общества. И Древний Рим не исключение.
1. Римские женщины и грудное вскармливание
Капитолийская волчица и римские близнецы Ромул и Рем.
Богатые римские женщины обычно не кормили грудью своих детей. Вместо этого они передавали их кормилицам (обычно рабыням или нанятым женщинам), с которыми заключали договор на вскармливание. Соранус, автор известной работы II века по гинекологии, писал, что молоко кормилицы может быть предпочтительнее в первые дни после рождения. Обосновывал он это тем фактом, что мать может быть слишком истощена, чтобы полноценно кормить грудью. Также он не одобрял слишком частое кормление по факту того, что ребенок проголодался, и рекомендовал в шестимесячном возрасте уже переводить ребенка на «твердую» еду, такую как хлеб, смоченный в вине.
Женщины Древнего Рима.
Но это не нашло поддержку у большинства римских врачей и философов. Они предположили, что материнское молоко лучше для здоровья ребенка, на том основании, что «кормилица может передать рабские дефекты своего характера ребенку». Эти же люди высказали мнение, что женщины, которые не кормят своего ребенка грудью, являются ленивыми, тщеславными и неестественными матерями, которые заботятся только о своих фигурах.
2. Кукла Барби для девочек Древнего Рима
Детство заканчивалось очень быстро для римских девочек. Согласно закона, они могли выходить замуж в возрасте 12 лет. Причиной этого было было то, что от девочек ожидали, чтобы они начали рожать как можно раньше (ведь в ту пору был очень высок уровень младенческой смертности). Накануне свадьбы девушка выбрасывала свои детские вещи, в том числе ее игрушки.
Деревяная кукла из сагкофага Крепереи Трифены.
Эти же игрушки могли быть погребены с ней, если она умирала до достижения брачного возраста. В конце XIX века был обнаружен саркофаг, принадлежащий девушке по имени Креперея Трифена, которая жила во II веке в Риме. С ней была похоронена кукла из слоновой кости с руками и ногами на шарнирах. Рядом с куклой даже лежала небольшая коробка одежды и украшений, сделанных специально для нее. Но в отличии от современной Барби, у куклы Крепереи были широкие «детородные» бедра и округлый живот. Очевидно, что девушку с раннего детства готовили к роли будущей матери — к «достижению», которое было наиболее ценным для римских женщин.
Деревянная кукла из саркофага Крепереи Трифены
3. После развода ребёнка оставляли с отцом
Развод был быстрым, простым и распространенным процессом в древнем Риме. Брак обычно использовался для облегчения политических и личных связей между семьями. Тем не менее, брачные узы можно было разорвать в короткие сроки, когда они больше не были полезными для той или иной стороны.
Римская семья.
В отличие от сегодняшнего дня, не было никакой правовой процедуры для получения развода. Брак фактически считался закончен, когда муж (или, что встречалось гораздо реже, жена) заявлял об этом. Отцы также могли инициировать развод от имени своих дочерей, благодаря тому, что отец сохранял правовую опеку над своей дочерью даже после ее брака. Подобное позволяло семье невесты возвращать приданое в случае развода. Однако некоторые мужья пытались использовать юридическую лазейку, заявляя, что могут оставить приданое у себя, если их жены были уличены в неверности.
Женщины неохотно разводились, поскольку римская правовая система благоприятствовала отцу, а не матери в случае развода. На самом деле, у римских женщин не было никаких юридических прав по отношению к ее собственным детям. Однако, если это было удобнее отцу, то дети оставались жить с матерью после развода.
Мраморный бюст Юлии, сосланной ее отцом, императором Октавианом Августом
Известным примером подобного является случай с дочерью императора Октавиана Августа Юлией и ее матерью Скрибонией, от которых император отказался после знакомства с третьей женой Ливией.
4. Странная косметика
Римские женщины стремились хорошо выглядеть. Считалось, что внешний вид женщины свидетельствует о возможностях её мужа. Но с другой стороны модниц, пытающихся соответствовать идеалу красоты, зачастую высмеивали за это. Римский поэт Овидий (43-17 годы до н.э.) радостно глумился над женщиной за попытку сделать ей самодельный краситель для волос: «Я сказал Вам, что нужно просто не смывать краску, а теперь посмотрите на себя. Уже нечего и красить». В другом сатирическом памфлете писатель Ювенал (55-127 годы н.э.) рассказывает, как женщина пыталась сделать себе волосы пышными до тех пор, пока они не начали напоминать копну сена.
Состоятельная римлянка делает причёску в салоне красоты. Барельеф II века.
В Древнем Риме была процветающая косметическая промышленность. Хотя некоторые рецепты были вполне «толковыми», такие как маски из измельченных лепестков роз и меда, другие могут заставить очень удивиться. К примеру, пятна на коже рекомендовалось лечить куриным жиром и луком. Раковины устриц использовались в качестве эксфолианта, а смесью измельченных дождевых червей и масла маскировали седые волосы. Другие авторы упоминали о крокодильем помете, используемом в качестве румян. В ходе археологических раскопок в Лондоне в 2003 году нашли небольшую коробочку, содержащую остатки 2000-летнего римского крема для лица. При анализе было установлено, что он был сделан из смеси животного жира, крахмала и олова.
5. Женское образование
Образование женщин было спорным вопросом в римский период. Базовые навыки чтения и письма преподавали большинству девушек в римских школах, а некоторые семьи использовали домашних учителей, чтобы научить своих дочерей более передовой грамматике или греческому языку.
Часть фрески с изображением читающей юной девушки, I век до нашей эры
Все это было предназначено для облегчения будущей роли девушки в управлении домашним хозяйством, а также служило для того, чтобы сделать ее более грамотной, и, следовательно, более интересной компаньонкой своего мужа. Хотя сохранилось очень мало примеров письменности женщин с древних времен, это не означает, что женщины не писали. К примеру, при раскопках римского форта Виндоланда нашли письма солдатских жен.
Однако, многие римляне считали, что чрезмерное образование может превратить женщину в претенциозное создание. Что еще хуже, интеллектуальная независимость могла считаться синонимом сексуальной распущенности. Тем не менее, некоторые элитные семьи поощряли своих дочерей учиться как можно больше.
6. «Первые леди»
Римские женщины не могли занимать никакие политические должности, но они могли оказывать влияние, к примеру, на результаты выборов. Фрески, сохранившиеся на стенах Помпеи, свидетельствуют о том, что женщины оказывали поддержку определенным кандидатам.
Ливия Друззила, жена императора Октавиана Августа, Рим.
Жены политиков, тем временем, играли роль, практически не отличающуюся от роли супруг современных президентов и премьер-министров, выстраивая им образ «семьянина». Большинство римских императоров выстраивали идеализированные образы себя со своими женами, сестрами, дочерьми и матерьми. Разрабатывались даже монеты и скульптурные портреты, чтобы представить «первую семью Рима» гармоничной и сплоченной единицей, независимо от того, что было в реальности.
Валерия Мессалина — третья жена римского императора Клавдия.
Когда Август стал первым императором Рима, он пытался сохранить иллюзию, что является «выходцем из народа». Вместо дорогостоящей одежды, он предпочитал носить простые шерстяные одежды ручной работы, которые вязали для него родственницы. Поскольку вязка считалась идеальным времяпрепровождением для послушной римской матроны, это способствовало созданию имиджа императорского дома в качестве образца морального приличия.
7. Римские императрицы - отравительницы и интриганки?
Отравительница Агриппина.
Императриц Рима изображают в литературе и кино, как отравительниц и нимфоманок, которые не останавливались ни перед чем на своем пути. Утверждали, что жена Августа Ливия убила его после 52 лет брака, смазав ядом зеленый инжир, который император любил срывать с деревьев вокруг их дома. Агриппина, как говорят, также отравила своего пожилого мужа Клавдия, добавив смертельный токсин в его обед из грибов. Предшественница Агриппины Мессалина - третья жена Клавдия - запомнилась в первую очередь тем, что планомерно убивала своих врагов, а также имела репутацию ненасытной в постели.
Не исключено, что все эти истории были домыслами, которые распускали люди, которые беспокоились из-за близости женщин к власти.
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