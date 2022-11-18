Кому удалось совершить удачные (и не очень) покушения на глав государств

С «легкой» руки Каракозова

На Александра Второго так часто совершались покушения, что он даже успел привыкнуть.

Каракозов, стрелявший в государя.

Покушение на железной дороге было самым сложным, но все равно неудачным.

Софья Перовская фонтанировала идеями по ликвидации императора.

Судьбой было уготовано иное

Николай Второй во время визита в Японию.

Под прицелом советские вожди

Первым из советских вождений от покушения пострадал Ленин.

В Сталина стреляли один раз, но его и то не было в той машине.

Покушение на Брежнева.

Покушение на Горбачева.

Покушения на глав иностранных государств

Это происшествие нашло отражение на многих полотнах.

Пожалуй, самое таинственное преступление.

Покушение на Папу Римского.