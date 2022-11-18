Кому удалось совершить удачные (и не очень) покушения на глав государств

Один человек может изменить ход истории, тому есть масса подтверждений. Однако отсюда вытекает и обратное утверждение, что исчезновение одной личности, играющей важную роль на политической арене, может сыграть ключевую роль для всей истории. Яркий тому пример – покушение на Гитлера, организованное в 1939 году. Задержись он за трибуной буквально на пару минут дольше, Второй Мировой войны могло бы и не быть. Немудрено, что первые лица государств и культовые политические деятели нередко становились жертвами покушений, некоторые из которых становились успешными.
С «легкой» руки Каракозова
На Александра Второго так часто совершались покушения, что он даже успел привыкнуть.
Нельзя сказать, что этот странный господин был первопроходцем в покушении на глав государств. Но это было первое спланированное покушение с использованием огнестрельного оружия, а не попытка удушить подушкой во сне или пробить висок табакеркой. Это «историческое» событие произошло в апреле 1866 года. Александр II шел к своей карете после прогулки в Летнем саду Петербурга, как вдруг в паре сантиметров от него просвистела пуля.
Жандармы немедля схватили стрелявшего, он представился Алексеем Петровым. Однако блюстителям порядка пришлось отбивать нападавшего от толпы, ведь как только люди поняли, что произошло, а на это понадобилось буквально несколько секунд, они накинулись на него. На допросе он сказал, что решил поквитаться с императором, потому что тот не отдавал землю народу. На самом деле молодого человека (ему на тот момент было всего 25 лет), звали Дмитрий Каракозов, до этого он уже успел распространить рукописные листовки с призывами к революции и свержению действующей власти. Он стремился установить социалистический строй, для чего и понадобилось уничтожение монарха.
Каракозов, стрелявший в государя.
Однако на этом история не заканчивается, был здесь еще один герой, которого затем за заслуги возвели в дворяне. Каракозов вовсе не был плохим стрелком и мог бы отлично попасть прямо в голову, к тому же он находился в непосредственной близости от царя, но некий крестьянин Осип Комиссаров, успел толкнуть стрелка, благодаря чему выстрел получился неточным. Поступок Комиссарова был оценен по достоинству и он был возведен в дворяне, став Комиссаровым-Костромским.
Каракозова же вскоре казнили, но это было далеко не единственное покушение на Александра Второго. Всего он перенес десять покушений, следующее произошло уже спустя год. Его организовал польский национал Антон Березовский. Дело было во Франции, император был там с визитом и ехал на открытой повозке вместе с французским императором. В тот момент, когда повозка поравнялась с толпой, мужчина выстрелил в упор. Но первоначальный сценарий повторился – офицер охраны ударил стрелявшего по руке и пули попали в лошадь. Причиной своего поступка он назвал подавление польского восстания.
Покушение на железной дороге было самым сложным, но все равно неудачным.
Видимо к этому времени император набрался достаточно опыта, ведь во время третьего покушения никто не толкал стрелявшего, а Александр Второй смог увернуться от всех пуль самостоятельно. Стрелявшим был Александр Соловьев, принадлежавший к течению социал-революционеров. Через пару лет пытались спустить с рельсов поезд, на котором ехал император и члены его семьи. Для этого члены группировки даже устроились на работу обслуживающим персоналом железнодорожных путей.
Мина уже была заложена, казалось, ничего не может пойти не по плану, но царский поезд изменил маршрут. Но была вторая группа, которая заложила устройство на этом маршруте, но и тут промах – мина не сработала. Третьей группой руководила Софья Перовская, и они работали уже на подступах к Москве, охраны здесь было больше, потому пробраться на пути было задачей непростой. Для этого был вырыт даже подкоп, бомба успешно заложена.
Удивительно, но весь тщательно разработанный план всех трех бригад с треском провалился. Обычно царский поезд был из двух составов, в одном его багаж, в другом он сам. Багаж обычно ехал впереди, но по дороге что-то случилось, и вперед проехал сам император, а багаж ехал сзади. Третья подрывная бригада об этом ничего не знала и взорвала второй состав, в котором был багаж.
Софья Перовская фонтанировала идеями по ликвидации императора.
Однако Софья Перовская на этом не успокоилась, стал разрабатываться новый план. В Зимнем дворце тогда шел ремонт подвалов, в том числе и в винном погребе, который располагался прямо под столовой. Туда работать устроился Степан Халтурин, который прятал динамит в строительных материалах. Сам Степан нередко оставался один на один с императором в кабинете и имел массу возможностей совершить успешное покушение, но его подкупал мягкий характер, открытость и доброта императора, который очень учтиво обращался с рабочими.
Бомба была установлена под столовой, но ужин откладывался из-за задерживающихся гостей, а взрыв произошел вовремя, но никто из высокопоставленных лиц не пострадал.
Последнее покушение, ставшее в итоге успешным, было известно заранее, были даже произведены аресты заговорщиков. Но император отнесся с недостаточной серьезностью к предупреждению, ведь покушение было далеко не первым, он считал, что его хранит сам Господь. Он побывал в гостях у своей кузины и ехал обратно во дворец через Екатерининский канал. Народовольцы уже ждали около канала. Условным сигналом к действию должен был быть взмах платка Перовской, после которого в карету должны были полететь 4 бомбы со всех сторон.
Первая бомба, которая была брошена в карету не была смертельной для Александра и он пожелал увидеть того, кто на него покушался, вместо того чтобы спешно покинуть место происшествия. Второй преступник бросил бомбу прямо к его ногам. Это покушение стало успешным.
Судьбой было уготовано иное
Николай Второй во время визита в Японию.
Последний российский монарх Николай II едва не погиб от рук революционеров еще до того как унаследовал престол. Он был с визитовм в Японии, гулял у озера вместе с японским и греческим принцами. Их несли рикши, а дорога охранялась полицией, но неожиданно один из них бросился на Николая с мечом, но молодой человек вовремя сориентировался и извернулся.
Обезумевшего полицейского тотчас скрутили, цесаревич же получил две небольшие раны на голове. Японская сторона сочла это инцидент позором для своей страны, было даже решено запретить называть именем преступника детей, а родные нападавшего стали изгоями.
Сам же нападавший был приговорен к пожизненным работам, но прожил всего несколько месяцев. Причину нападения установить так и не удалось, однако большинство сошлись во мнении о том, что у него были проблемы с психикой.
Под прицелом советские вожди
Первым из советских вождений от покушения пострадал Ленин.
Первым череду покушений на советских вождей открыл Владимир Ленин, первая попытка отправить его на тот свет была предпринята еще в январе 1918 года. Он возвращался с митинга, где выступал перед красноармейцами перед отправкой на фронт. На мосту его автомобиль попал под обстрел, причем такой силы, что пули пробили кузов и вышли через лобовое стекло. Но Владимир Ильич остался цел.
Но уже летом этого же года было совершенно еще одно, на сей раз более удачное покушение. Прямо во время выступления в него выстрелила эсерка, в вождя попало две пули, состояние его было тяжелым. Ее схватили в тот же день, она уверяла, что хотела убить Ленина за то, что он предал идеи социализма. Несмотря на то, что Ленин выжил, его здоровье было слишком слабым, последствия этих ранений будут напоминать ему о себе всю жизнь.
Саму террористку после расстрела поместили в деревянную бочку и сожгли, чтобы и следа от нее не осталось.
В Сталина стреляли один раз, но его и то не было в той машине.
Сталин яркий пример того, что количество покушений на лидера определяется не любовью народа к своему лидеру, а результативностью работы спецслужб. Врагов у Сталина и желающих его смерти было множество, а покушение было всего одно. Просто все остальные были предотвращены еще на стадии разработки, а все кто попадал под малейшее подозрение, тут же ссылался или расстреливался.
В 1942 году ефрейтор Савелий Дмитриев прямо на Красной площади стал расстреливать машину, в которой был нарком Анастас Микоян. Никто из тех, кто находился в машине, не пострадал, а на допросе Савелий признался, что он был уверен, что в машине находится Сталин. Стрелявший на самом деле мог копить злобу на Сталина, ведь он был сыном некогда крепко стоявшего на ногах крестьянина, да еще и старообрядца. Понятно, что жернова истории перемололи судьбу Савелия, не оставив от его детства и прошлого ни единого живого места. Однако по другой версии за парнем с неустойчивой психикой стояли другие люди, которые пытались «грести жар чужими руками». В итоге было отдано предпочтение первой версии и Дмитриев стал психом-одиночкой уже по версии следствия.
Покушение на Брежнева.
Это дело стало одним в цепочке, подтверждающий тот факт, что спецслужбам куда проще раскрыть и предотвратить работу группы, чем психа-одиночки, ведь предположить, что придет в голову человеку который не преследует иных целей, кроме личных обид и амбиций – практически невозможно. Поэтому покушение на Леонида Брежнева тоже не удалось предотвратить. Младший лейтенант по имени Виктор Ильин переоделся в форму милиционера, сумел раздобыть два пистолета и задумал смену власти в стране.
Форма помогла ему проникнуть в Кремль, где готовились к встрече космических кораблей Союз. Дождавшись, когда появится кортеж, он обстрелял машину, в которой, с его точки зрения, должен был находиться Брежнев. Но в автомобиле ехали космонавты, в результате обстрела погиб молодой водитель, один из космонавтов был ранен. Самого стрелка сбили на мотоцикле сопровождающие. Ильина признали больным, он лечился в психиатрических клиниках больше 20 лет.
Покушение на Горбачева.
В нашей стране последнее покушение на главу государства произошло в 1990 году на Михаила Горбачева. Произошло это во время праздника, работник завода выстрелил из обреза в сторону президента СССР. Но сержант милиции вовремя отреагировал и благодаря его оперативности и смекалки никто не пострадал. На допросе он признался, что планировал покушение, потому что Горбачев установил в стране тоталитаризм, от которого слесарь завода очень устал. Следующим должен был стать еще один высокопоставленный чиновник. Шмонов тоже был признан нездоровым человеком.
Примечательно, что судьба Шмонова наглядная демонстрация того насколько в стране изменилась права человека и насколько возросла свобода. Человек, который покушался на первое лицо государства, не просто не был казнен, расстрелян, но даже не провел ни дня в тюрьме. Он пролежал в психиатрической клинике 4 года и вышел на свободу. Вел себя вольготно. Даже пытался в баллотироваться в Госдуму.
Покушения на глав иностранных государств
Это происшествие нашло отражение на многих полотнах.
Авраам Линкольн в 1865 году был переизбран на второй срок и, казалось бы, мог жить спокойно. Была окончена гражданская война между севером и югом, отменено рабство и сохранена целостность страны. Однако все эти достижения вовсе не означали, что у Линкольна закончились враги.
Он был в театре, когда один из актеров, который был еще и агентом, пробрался в ложу президента и выстрелил ему в голову. Причем самому стрелявшему удалось сбежать, поскольку началась суматоха и паника. Президент умер на следующее утро, за преступником началась настоящая погоня, его поймали спустя несколько недель и он погиб в перестрелке во время задержания.
Пожалуй, самое известное удачное покушение на главу государство – это стрельба в Кеннеди. Вопиющее в своей дерзости и удачливости, это происшествие порождает множество слухов даже спустя более 50 лет. И все потому что преступник так и не был найден. А такое, когда в качестве жертв выступают главы государств, а случившееся практически плевок в лицо всей системе спецслужб страны, бывает крайне редко.
Пожалуй, самое таинственное преступление.
Джон Кеннеди готовился к президентским выборам и прибыл в Даллас. Он ехал по улицам в открытом автомобиле, приветствуя местное население. Первая пуля попала в спину, а вторая в голову. Раненного успели доставить в госпиталь живым, но он скончался там через несколько часов. Тогда же был арестован первый подозреваемый, но он категорично отрицал свою вину, что в принципе не характерно для тех, кто мечтает о свержении власти. Несмотря на то, что этот человек был осужден за это убийство, многие до сих пор уверены, что за этим громким делом стоят куда более влиятельные люди.
Другой президент США Рональд Рейган всего два месяца был в должности главы государства, когда на него совершили покушение. Он выступал перед профсоюзами, когда из толпы к нему вышел человек и в упор выстрелил в него более пяти раз. По счастливой случайности в президента попала только одна пуля, и то рикошетом. Был ранен его пресс-секретарь и один полицейский. Причиной такого поступка была больная любовь и вовсе не к президенту. Стрелявший мечтал прославиться (а убийство президента его бы точно прославило), для того чтобы на него обратила внимания актриса, в которую он был безответно влюблен.
Покушение на Папу Римского.
Римский Папа – тоже довольно опасная должность, ведь на них тоже совершаются покушения. В 1981 году, в то время папой был Иоанн Павел II вышел к приветствующим его людям, а из толпы по нему открыли огонь. Несмотря на то, что стрелявшему удалось серьезно ранить папу, он выжил, хотя и имел в последующем серьезные проблемы со здоровьем. Террористом оказался член турецкой группировки, он был задержан прямо на месте стрельбы.
Он был приговорен к пожизненному заключению, но, посидев несколько лет, решил признаться, что за покушением стоит КГБ и спецслужбы Болгарии. Было начато расследование, после которого были дополнительные задержания. Однако реальные сроки они не получили, поскольку реальных улик и прямых доказательств их вины не было. Сам же стрелок провел десятки лет в разных тюрьмах, но в 2010 году был освобожден. Вполне вероятно, что он тоже относился к той самой опасной части стрелков, которые планируют дело в одиночку из-за каких-то собственных мотивов, а глава государства для них становится главной мишенью из-за известности и всеобщего внимания.
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