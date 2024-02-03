Невероятная сила девушки Лулу Херст

В 1883 году 14-летняя американка Лулу Херст стала известна на всю страну. У нее внезапно проявилась физическая сила, которую сложно даже представить. Лулу выступала всего два года, проявляя свои поразительные способности, а ученые до сих пор ломают головы над разгадкой ее секрета.











Лулу Херст выросла в небольшом городке в семье священника. Позже она утверждала, что получила необычную «Силу» во время шторма с грозой. Несколько раз выступив перед публикой в родном городе, Лулу вышла на национальный уровень. Ее представления заключались в поразительных силовых номерах.







Лулу Херст поднимает трех мужчин на стуле.



14-летнюю девушку называли «Чудом из Джорджии» и «Магнитной девочкой». Она стала популярной, зарабатывая за одно выступление больше, чем большинство американцев за год. В то время в театрализованных номерах обычно можно было увидеть фокусников, комедиантов, танцоров, певцов, акробатов. Тем более необычным было зрелище девочки-подростка, которая легко разбрасывала крепких мужчин по сцене.







Лулу Херст демонстрирует номер с палкой.



В одном из номеров смельчаку из толпы предлагалось крепко держать в руках сложенный зонтик. Лулу, словно играючи, одной рукой так двигала зонтом, что взрослый мужчина не мог справиться с ней и валился с ног. Далее нескольким мужчинам предлагалось взять палку и держать перед собой. Одной лишь рукой Лулу двигала всю эту группу так, что те вынуждены были отпустить палку. Либо наоборот, те пытались сдвинуть Лулу. Она крепко держала палку и не сходила с места, стоя лишь на одной ноге. С 14-летней девушкой, которая весила 50 килограмм, никто не мог справиться, даже борцы и цирковые атлеты.







Коронный номер со стулом. Рисунок в «Иллюстрированной газете Фрэнка Лесли», 26 июля 1884 года.



На выступления Лулу Херст собиралась самая разная аудитория. Многочисленные скептики имели возможность самостоятельно принять участия в экспериментах, проверить реальность «Чудесной Силы» юной девушки.







Весьма призрачная иллюстрация «Силы» Лулу Херст. Рисунок с обложки ее автобиографии, 1897 год.



Одни говорили, что ее поразительные способности – это точные механические расчеты, в которых люди и реквизит выступают в виде сложных взаимодействующих рычагов. Другие считали, что «Сила» девушки связана с таинственными электромагнитными энергиями, с физикой и психологией.



Но никакие исследования ученых не смогли рационально объяснить, как же ей удается одолевать взрослых крепких мужчин. Популярность выступлений Лулу Херст ошеломляла. Ее доходы составили уже миллион долларов, когда в ноябре 1885 года, всего через два года после начала, она заявила о прекращении карьеры. Возможно, она почувствовала, что заработала достаточно денег, либо просто устала от постоянных переездов. Девушка вышла замуж за своего бывшего менеджера и зажила спокойной жизнью.







Мужчины пытаются удержать Лулу Херст.



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