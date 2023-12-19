Как хладнокровный враг животных стал зоозащитником: Отец таксидермии Карл Эйкли

Он мог бы стать рядовым, никому не известным чучельником, однако его любовь к животным, как ни парадоксально, сделала его одновременно и основателем современной таксидермии, и биологом, и успешным охотником, и в тоже время… зоозащитником. Почти всю жизнь Карл Эйкли убивал животных, но снискал мировую известность и уважение за любовь к ним. Как это могло сочетаться в одном человеке? Ответить на это, наверное, мог бы только он сам.
Диорама с гориллой, автор К. Эйкли. Детали необычайно точно воспроизводят дождевой лес. /Фото:wikipedia.org
Делать чучела мечтал с детства
Карл Эйкли родился в 1864-м в штате Нью-Йорк в семье провинциальных фермеров. Чучела животных он впервые увидел на бесплатной выставке в Рочестере, когда ему было 12 лет. Мальчик был настолько поражен, что, вернувшись домой, выпросил на время у хозяина книжного магазина учебное пособие по таксидермии. Он проштудировал книжку от корки до корки и даже взял несколько уроков рисования – чтобы лучше понимать анатомию животных. Возвращая книгу в магазин, подросток уже был абсолютно уверен, что освоил эту науку до мелочей, и тут же заказал себе визитки с надписью: «Карл И. Эйкли – высокопрофессиональный таксидермист во всех областях этого искусства».
Его первым местом работы как чучельника была должность помощника таксидермиста в Центре естественных наук Генри Уарда в Рочестере.
Кард Эйкли. /Фото:africahunting.com
Эйкли был несколько разочарован устаревшими методами изготовления чучел, которые практиковали в этом заведении. В частности, выпотрошенную тушу просто набивали соломой, ватой или паклей, в результате чего чучело получалось мало похожим на оригинал. Тем не менее, Центр Уарда на тот момент был ведущей организацией по изготовлению чучел в США и именно здесь об Эйкли узнали как о талантливом специалисте. Конечно же, прогрессивный юноша пытался привнести в устаревшие методы Центра свои, как бы сейчас сказали, инновационные идеи, однако переломить устоявшийся годами консервативный подход было непросто. Первые гипсовые слепки, которые он изготовил и предложил в качестве альтернативы, начальство попросту выбросило. Тем не менее, постепенно молодой сотрудник завоевал авторитет и стал считаться лучшим таксидермистом Центра, слава о котором вышла за пределы штата.
Эйкли с коллегами работает над созданием чучел для «Львиной диорамы». /Фото: thevintagenews.com
Именно революционный метод Эйкли впоследствии превратил ремесло чучельников в настоящее искусство. Он заключался в изготовлении жесткой основы из папье-маше, имитирующей рельеф тела, благодаря которой можно максимально точно передать анатомические особенности животного, вплоть до мельчайших деталей.
Фрагмент композиции «Белохвостые олени летом». /Фото:flickr.com
Эйкли постоянно совершенствовал свои методы и однажды так вымотался после очередного эксперимента, что заснул прямо на рабочем месте. И его уволили.
Он увековечил Джамбо
Вскоре мир потрясла весть о смерти знаменитого саванного слона Джамбо. Доверить изготовление его чучела могли только Эйкли, благодаря чему Карл был снова принят на работу.
Джамбо был первым цирковым слоном, который завоевал всемирную известность. Его любили и дети, и взрослые, а о его огромных размерах и невероятном уме слагали легенды. О его популярности говорит лишь тот факт, что когда Джамбо привезли в Америку, в Нью-Йорке в честь него был устроен огромный цирковой парад, сопровождаемый тремя (!) духовыми оркестрами. В промышленности его именем называли сигары, швейные машинки, прихватки, его изображения красовалась на рекламных листовках самых различных товаров.
«Джамбо — друг детей». Британская открытка 1880 года.
Слон трагически погиб в 1885 году – его сбил железнодорожный состав во время отъезда из Канады, где цирк был на гастролях.
Изготовление чучела Джамбо в натуральную величину (4 м высотой), проведенное совместно с Уильямом Дж. Критчли, сделало Карла мировой знаменитостью. Впоследствии это чучело несколько лет возили по Америке с цирком Барнума.
Эйкли работает над чучелом Джамбо. /Фото:wikipedia.org
Фанатичный охотник
В 1896-м Эйкли пригласили работать в Чикагский музей естественной истории в качестве главного таксидермиста. Чтобы пополнить коллекцию музея, Карл отправился на охоту в Африку. На тот момент он был явно недоволен результатом, который получается при работе над животными, умершими от естественных причин, и был уверен, что из охотничьих трофеев чучела получатся более реалистичными.
Эйкли изображает страуса, приманивая диких животных. /Фото:thevintagenews.com
После неудачного четырехмесячного путешествия по Африке, полного непредвиденных проволочек, Эйкли был в унынии. А в Восточной Эфиопии, он, охотник, сам стал объектом охоты.
Отправившись из своего лагеря искать подходящие экземпляры в сопровождении местного мальчика-проводника, он подстрелил гиену. Однако Карл с разочарованием обнаружил у нее кожное заболевание, так что животное пришлось бросить и двинуться дальше. Вскоре они наткнулись на бородавочника, Эйкли также убил его, но это тело его тоже не устроило. Тогда он погнался за красивыми страусами, но не смог их догнать. Еще больше расстроившись, Эйкли решил все-таки забрать тело бородавочника, однако когда вернулся с инструментами на то место, где его оставил , оказалось, что животное уже съела гиена. Это был явно не его день.
Возвращаясь с мальчиком обратно в лагерь, Эйкли услышал шорох в кустах и машинально выстрелил. Из кустов на него бросился леопард. В своей автобиографической книге он так описал эту схватку: «Я снова начал стрелять, хотя не мог видеть цель. Тем не менее, я видел, куда попали пули... Первые два выстрела шли выше него, но третий оказался действенным. Леопард остановился, и я подумал, что он убит. Однако я ошибся. Леопард снова напал на меня, я поднял винтовку, но обнаружил, что магазин пуст».
Все-таки Эйкли удалось одолеть зверя, придушив его руками, а потом заколов ножом. Однако итогом схватки стало тяжелейшее ранение. Когда Карл добрался до лагеря, его одежда была в крови, рука в буквальном смысле пережевана, все тело – в укусах.
«Товарищи закачали мне антисептик в каждую из бесчисленных рваных ран, и моя рука была настолько полна жидкости, что инъекция, залитая в одном месте, выливалась из другого. Во время этой процедуры я чуть не пожалел, что леопард не победил», – писал он.
Эйкли с трофеем. /Фото:nypost.com
Эйкли повезло: он выздоровел и вернулся в Чикаго. Однако этот случай не умерил его охотничий пыл и он продолжал свои экспедиции. И это несмотря на то, что он не раз подвергался смертельной опасности – например, чуть не погиб от огромного слона, разъяренных носорогов или чуть не упал со склона, уворачиваясь от катящегося тела гориллы, которую застрелил. Только во время своей первой поездки Эйкли убил около 500 млекопитающих и птиц.
Защитник горилл
После почти десяти лет убийств диких животных Эйкли вдруг кардинально поменял свои убеждения. Он пришел к выводу, что охота – это негуманно, и занялся противоположным – стал работать над сохранением жизни горилл, которых до этого убивал. В 1925 году таксидермист основал первый заповедник дикой природы в Африке (Конго).
Экспедиция в Конго покидает нью-йоркский порт. /Фото:thevintagenews.com
Во время своей последней поездки в Конго Эйкли подхватил геморрагическую лихорадку и умер в возрасте 62 лет. Охотника-зоозащитника похоронили там же, в Африке, недалеко от того места, где он убил свою первую гориллу. Работу по расширению африканского заповедника впоследствии продолжила его вторая жена.
Пожилой обитатель Микено. Бронзовый бюст гориллы, изготовленный Карлом Эйкли
В наши дни Эйкли считают отцом таксидермии, и в американском Музее естественной истории даже есть зал, названый в его честь.
Это парадокс, но сегодня Карла Эйкли почитают меньше за его охотничьи успехи и больше за его труд по предотвращению исчезновения горных горилл в Африке.
Текст: Анна Белова
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